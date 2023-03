Verkehrskontrollen

Speyer (ots) -Am Samstag 25.03.2023 zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr und zwischen 13:30-13:45 Uhr wurden Verkehrskontrollen im Bereich der Theodor-Heuss-Str. und der Eichendorffstraße durchgeführt. Hierbei konnte ein Fahrzeug kontrolliert werden, welches 14 km/h schneller als die erlaubten 50 km/h fuhr. Außerdem wurde ein PKW Fahrer mit einem Handy am Steuer, sowie ein weiterer PKW Fahrer ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt erwischt.

Nicht angepasste Geschwindigkeit, sowie Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer sind Hauptursachen für Unfälle, weshalb die Polizei- und Ordnungsbehörden dies kontinuierlich überwachen.

Zudem wurden drei Fahrradfahrer angehalten, welche den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhren. Aufgrund nicht mitgeführter Dokumente bzw. Warnweste und Warndreieck wurden vier Mängelberichte zur Kontrollaufforderung ausgehändigt.

Am Abend gegen 19:25 Uhr wurde zudem ein 27-Jähriger Mercedesfahrer in der Kurt-Schumacher-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund hierfür war, dass dieser mit einem Kickdown lärmend durch die Kurt-Schumacher-Straße fuhr. Den 27-Jährigen PKW Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Verkehrsgefährdung Obere Langgasse- Zeugenaufruf

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:10 Uhr sollte ein PKW in der Oberen Langgasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 18-Jährige Fahrer eines VW Passats versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, konnte letztlich durch die Beamten jedoch gestellt werden. Die Flucht zog sich hierbei von Speyer, über die B 39 in Fahrtrichtung Dudenhofen bis nach Harthausen/Hanhofen über mehrere Feldwege.

Im Rahmen der dann durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand und zudem zuvor Alkohol konsumiert hatte. Außerdem konnte dieser keinen Führerschein vorweisen.

Auf den 18-jährigen Fahrer kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie diverser weiterer Verkehrsdelikte, sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Zeugen oder Personen, welche durch den jungen Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Verkehrsunfall auf der B 9

Speyer (ots) – Am Samstagmittag, gegen 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Auffahrt der Bundesstraße 9 Höhe Speyer West in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Hierbei kam ein 52-Jähriger Schifferstadter mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke.

Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 6.000 EUR. Aufgrund der viel befahrenen Örtlichkeit kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zwei Verkehrsunfälle auf der B9 mit hohem Sachschaden (08/2403)

Speyer (ots) – Am 24.03.2023 gegen 07:25 Uhr kam es auf der B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in kurzer Zeit zu zwei Auffahrunfällen auf dem linken Fahrstreifen.

Hierbei touchierten zwei Fahrzeugführer vermutlich auf aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands bei stockendem Verkehr den jeweils vor Ihnen fahrenden PKW. Der Gesamtschaden der beiden Verkehrsunfälle beträgt ca. 8.000 EUR. Verletzt wurde bei beiden Verkehrsunfällen niemand.

Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots) – Im Zeitraum zwischen 22.03.2023, 18:30 Uhr bis 23.03.2023, 06:45 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Kindertagesstätte „Pusteblume“ im Birkenweg in Speyer. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Dort wurde der Glaseinsatz einer Tür mittels Feuerlöscher eingeschlagen und die Räumlichkeiten durchwühlt.

Was genau entwendet wurde bedarf der Klärung, der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden

(Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Verkehrskontrollen

Speyer (ots) – Am Freitagmorgen 24.03.2023 führte die Polizei Speyer eine Schulwegkontrolle an der Grundschule im Vogelgesang und an der Salierschule im Mausbergweg durch. Hierbei konnten 15 Fahrzeuge kontrolliert werden. Ein Schulkind in einem der kontrollierten Fahrzeuge war nicht vorschriftsmäßig gesichert. Zudem wurde bei einem weiteren Fahrzeugführer ein Warndreieck nicht mitgeführt.

Bei einer Standkontrolle zwischen 09:15 Uhr und 10:20 Uhr im Bereich der Dudenhofer Straße/Geiselstraße wurden insgesamt 25 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hintergrund der Kontrolle an dieser Örtlichkeit waren Bürgerbeschwerden über Radfahrer, die auf dem falschen Fahrradweg fuhren, sowie dass es in der Vergangenheit bereits mehrere Verkehrsunfälle dort gab. Vor Ort konnten zwei Fahrradfahrer festgestellt werden, welche den Fahrradweg in falscher Richtung befuhren. Zudem wurden zwei PKW-Fahrer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts und ein PKW-Fahrer wegen eines defekten Lichts einer Anlass bezogenen Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde eine Standkontrolle in der Gilgenstraße eingerichtet. Auch hier gab es Bürgerbeschwerden über Radfahrer, welche den Bürgersteig verbotswidrig befahren würden. Dort konnten sechs Fahrradfahrer festgestellt werden, welche den Gehweg verbotswidrig befuhren und zudem zwei weitere Fahrradfahrer, welche ihr Mobiltelefon verbotswidrig nutzten. Zudem wurde ein Gurtverstoß bei einem PKW Fahrer festgestellt und bei einem weiteren PKW war die Betriebserlaubnis durch verbotswidrige Veränderungen am Kfz erloschen.

Zudem wurde im Zeitraum zwischen 11:35 Uhr und 12:45 Uhr eine Standkontrolle in der Auestraße durchgeführt. Dort wurde durch drei Fahrradfahrer der falsche Fahrradweg befahren. Zudem wurde ein PKW aufgrund eines Handyverstoßes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weiterhin wurde bei einer Fahrzeugführerin festgestellt, dass die beiden Kleinkinder im Fahrzeug nicht vorschriftsgemäß gesichert waren. Bei einem weiteren PKW musste die Weiterfahrt aufgrund illegaler Veränderungen am Fahrzeug untersagt werden. Daher wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis gefertigt.