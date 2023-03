Landau: Die Polizei-News

Versöhnliches Ende einer Schlägerei

Landau (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr, geriet ein 22-jähriger Mann mit einem 21-Jährigen und einem 23-Jährigen vor der dem Logo in einen Streit. Dieser Streit eskalierte soweit, dass sich der 22-Jährige und der 21-Jährige gegenseitig schlugen. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden beide leicht verletzt.

Als die Polizei vor Ort erschien, gaben sich die beiden Kontrahenten die Hand und gingen ihrer Wege. Beide müssen dennoch mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung rechnen.

Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Landau (ots) – Am Samstag, den 25.03.2023 kam es gegen 12:40 Uhr an der Kreuzung Horststraße/Horstring/Brandenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer PKW Fahrerin. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der 65-jährige Radfahrer die Horststraße aus Richtung Horstbrücke kommend. Gleichzeitig befuhr die 76-jährige PKW Fahrerin den Horstring in Richtung Brandenburger Straße.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen missachtete die PKW Fahrerin das Rotlicht und erfasste den Radfahrer im Kreuzungsbereich. Aufgrund des getragenen Fahrradhelm erlitt der 65-Jährige nur leichte Kopfverletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an PKW und Fahrrad wird auf 1000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots) – Am Freitag gegen 18:44 Uhr kam es auf der Maximilianstraße, in Höhe der eni-Tankstelle zum Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Radfahrer. Hierbei wurde der 19-jährige Radfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Am Freitag gegen 13 Uhr, stellte eine Briefträgerin der Post ihr Fahrrad auf dem Gehweg im Nordring im Bereich der Eimündung zum Westring ab, um ihrer Arbeit nachzugehen. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer das Dienstrad der Briefträgerin und beschädigte dieses so stark, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Postmitarbeiterin musste auf ein Ersatzfahrrad zurückgreifen.

