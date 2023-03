Mit Amphetamin im Blut, aber ohne Führerschein

Edenkoben (ots) – Gegen einen 45-jährigen Rollerfahrer aus der Verbandsgemeinde Edenkoben musste am Freitag gegen 15:20 Uhr eine Blutprobe angeordnet werden, da er im Verlaufe einer Verkehrskontrolle in der Poststraße in Edenkoben betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen zeigte.

Ein erfolgter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizei und konkretisierte ihn auf eine zuvor erfolgte Einnahme von Amphetamin. Da der Roller zudem mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 45km/h geführt wurde, der Mann aber nicht über die notwendige Fahrerlaubnisklasse verfügte, wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruch in ein Wohnhaus

Klingenmünster (ots) – Zwischen 25.3.23, 16 Uhr und 26.3.23, 3.00 Uhr, wurde in Klingenmünster, in der Schlösselstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der PI Bad Bergzabern zu melden.

Verkehrsunfallflucht I

Bad Bergzabern (ots) – Am 25.3.23, zwischen 11 und 12 Uhr wurde ein Daimler Benz, der an einem Einkaufsmarkt, im Klingbachweg, abgestellt war beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen bitte bei der PI Bad Bergzabern melden.

Verkehrsunfallflucht II

Bad Bergzabern (ots) – Am 26.3.23, um 6.30 Uhr, wurde der hiesigen Polizei eine Unfallflucht gemeldet. Die Unfallörtlichkeit befindet sich an der L 508, aus Richtung Oberotterbach kommend. Die L 508 ist kurz vor Ortseingang Bad Bergzabern über einen betonierten Weg mit der Weißenburger Straße verbunden.

Die Stelle ist dort durch Metallgitter versperrt, um eine Durchfahrt zu verhindern. Ein unbekannter Fahrer beschädigte diese Absperrung erheblich. Aufgrund des zurückgelassenen Seitenspiegels, dürfte es sich bei dem Verursacher um einen roten PKW der Marke Citroen, Modell C1 (moderner), handeln.

Der PKW müsste erheblich beschädigt sein. Zeugen, die einen solch beschädigten PKW gesehen haben oder Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der PI Bad Bergzabern zu melden.