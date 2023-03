Kontrollmaßnahmen anlässlich einer Technoveranstaltung

Bingen am Rhein (ots) – Am Freitagabend führte die Kriminalinspektion Bad Kreuznach, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei, die Bundespolizei und die Diensthundestaffel, in der Binger Innenstadt Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch. Anlass war eine größere Techno-Musikveranstaltung.

Im Jahr 2019 war es während einer ähnlichen Veranstaltung an gleicher Örtlichkeit zu einem Todesfall aufgrund einer Drogenintoxikation gekommen. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden am heutigen Abend insgesamt 170 Personen kontrolliert. Hierbei wurden verschiedene Arten von Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt.

Unter anderem wurden bei einem 17-Jährigen aus Bingen mehr als 150g Haschisch entdeckt. Der 17-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Insgesamt leitete die Polizei 24 Straf- und 1 OWI-Verfahren ein. Die Musikveranstaltung als solche verlief friedlich und ohne besondere (medizinische) Vorkommnisse.

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Bingen (ots) – Am Samstag 25.03.2023 wurde in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr in 55425 Waldalgesheim in der Genheimer Straße ein abgestellter Roller entwendet. Bei dem Roller handelt es sich um einen Motorroller der Marke Peugeot, Farbe blau.

Wer kann Hinweise zu Tathergang bzw. dem Täter geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion in Bingen am Rhein, Tel.: 06721-9050 oder per E-Mail an pibingen@polizei.rlp.de

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen (ots) – Am Freitag 24.03.2023 gegen 17.38 Uhr wurde ein abgestellter PKW in 55411 Bingen am Rhein in der Berlinstraße stark beschädigt. Es wurden die Scheiben, die Motorhaube und das Fahrzeugdach zerstört.

Zeugen konnten dabei eine männliche Person, ca. 170 cm groß, Oberlippenbart, schlanke Statur bei der Tatausführung beobachten.

Wer kann sachdienliche Angaben zu der Sachbeschädigung oder dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Bingen am Rhein unter der Tel.: 06721-9050 oder per

E-Mail pibingen@polizei.rlp.de entgegen.

Mainz

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Mainz-Gonsenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 21./22.03.23

sowie am vergangenen Wochenende Samstag auf Sonntag 25./26.03.23 wurden in der

Canisiusstraße in Mainz-Gonsenheim 4 Pkw verkratzt und vermutlich durch einen

Tritt beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion 2 unter Tel: 06131/65-4210

oder die online-Wache über www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erbeten.

Versammlungslagen am 25.03.2023

Mainz (ots) – Am Samstag, 25.03.2023 fanden im Mainzer Stadtgebiet mehrere Versammlungen und Aufzüge statt. Bei den Versammlungsbehörden der Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden wurde eine Versammlung in Form eines Sternmarsches mit drei Strängen für den heutigen Samstagmittag angemeldet.

Die drei Aufzüge aus Mainz-Kastel, der Mainzer Oberstadt und dem Hartenberg trafen mit insgesamt rund 600 Teilnehmenden gegen 15:30 Uhr auf dem Gutenbergplatz zusammen. Nach einer Zwischenkundgebung sollte ein Aufzug durch die Mainzer Innenstadt durchgeführt werden.

Als Gegenprotest waren bei der Versammlungsbehörde der Stadt Mainz zwei Versammlungen auf dem Schillerplatz und an der Alten Universität angemeldet. Hieran nahmen rund 70 Personen teil. Versammlungsteilnehmende des Gegenprotestes setzen sich während des Sternmarschs, vor Erreichen der Zwischenkundgebung, in den Weg des Aufzuges.

Die Blockade konnte ohne größere Probleme umgangen werden. Ein wechselseitiges Austauschen der gegensätzlichen Meinungen erfolgte ohne Zwischenfälle.

Am Rande der Versammlungen kam es vereinzelt zu Beleidigungen zwischen Teilnehmenden der unterschiedlichen Gruppierungen und dem Entreißen einer zur Versammlung mitgebrachten Fahne. Polizeiliche Ermittlungen diesbezüglich wurden eingeleitet.

Bei dem nach der Kundgebung geplanten Aufzug durch die Innenstadt wurde dieser wiederholt vom Gegenprotest blockiert. Aufgrund dessen werden nun Verstöße gegen das Versammlungsgesetz geprüft und Ermittlungen wegen Nötigung eingeleitet. Die Polizei führte hierzu Identitätssichernde Maßnahmen durch.

Die Aufzugsstrecke musste angepasst werden und fand ihr Ende in Absprache mit der Versammlungsleitung, mit rund 200 Teilnehmenden gegen 18:29 Uhr auf dem Gutenbergplatz.