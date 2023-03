Einbruch in Aussiedlerhof

Worms (ots) – Am 25.03.2023, zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einem

Einbruch in ein Wohnhaus im Bereich des Aussiedlerhofs Gärtnerei Tils in Worms.

Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und entwendeten Schmuck und

Bargeld in mittlerer, vierstelliger Höhe. Durch einen Nachbarn wurde zur Tatzeit

ein verdächtiger PKW festgestellt.

Es handelte sich um einen schwarzen PKW der Marke VW, Typ: Golf 7, mit auffällig getönten Scheiben und einem Kennzeichen mit der Städtekennung SIM für Simmern (Rhein-Hunsrückkreis).

Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu dem festgestellten PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms, Tel.: 06241/852-0, zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Verursacher flüchtig

Worms (ots) – Am Freitagabend zwischen 19:30-20:15 Uhr lief die 13-jährige Schülerin aus Worms mit ihrer 15-jährigen Freundin aus Richtung Albert Schulte Park in Richtung Neuhausen (Gautunnel). Hierbei überquerte sie den Fußgängerüberweg am Kreisverkehrsplatz Gaustraße/Pfortenring im Bereich

der Ausfahrt zum Busbahnhof.

Als die 13-Jährige sich bereits auf dem Überweg befunden hatte wird sie von

einem dunkeln Mercedes angefahren, welcher sie mit seiner linken Front an der

Hüfte touchierte. Hierbei stürzte die Schülerin rückwärts zu Boden und verletzte

sich am Becken. Sie klagte zudem über Rücken- und Kopfschmerzen.

Der Mercedes bog in die Straße zum Busbahnhof ab und fuhr ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern weiter. Von dem Mercedes konnte das Kennzeichen teilweise abgelesen werden.

Die verletzte 13-jährige begab sich zunächst mit ihrer Freundin nach Hause und

erschien im Anschluss eine knappe Stunde später mit ihrer Mutter bei der

Polizei.

Die Polizei Worms bittet in Fällen einer Verkehrsunfallflucht am besten sofort

die 110 zu wählen, damit mögliche Fahndungsmaßnahmen schnellstmöglich

eingeleitet werden können um dadurch auch den Verursacher ermitteln zu können.

Der Täter einer Verkehrsunfallflucht kann mit Freiheitsstraße bis zu drei Jahren

oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Im vorliegenden Fall bittet die Polizei mögliche Zeugen sachdienliche Hinweise

unter 06241 852 0 zu melden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit Motorrad

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Am 25.03.2023 gegen 13:55 Uhr, kam es auf der K34

zwischen Flörsheim-Dalsheim und Mölsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Motorrad und einem Auto. Der 20-jährige Motorradfahrer aus Worms befuhr die K34

in Richtung Mölsheim.

Im Rahmen eines Überholvorgangs bemerkte er die 66-jährige Autofahrerin aus Flörsheim-Dalsheim zu spät, welche im Begriff war nach links in einen Feldweg abzubiegen. Es kam zur Kollision.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde verletzt. Zur Abklärung der Verletzungen wurde der 20-jährige mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen a. Rhein geflogen. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme musste die Strecke bis 14:45 Uhr komplett gesperrt werden.

Zwei Kollisionen zwischen PKW`s und kreuzenden Rehen

B47 Hohen-Sülzen und L455 Offstein (ots) – Am Freitagabend 24. März 2023

gegen 20:00 Uhr ereigneten sich zeitgleich 2 Wildunfälle zwischen jeweils

einem PKW und einem kreuzenden Reh. In beiden Fällen kam der PKW-Fahrer mit dem

Schrecken davon und es entstand lediglich Sachschaden an dem PKW.

Jedoch verendeten in beiden Fällen die verunfallten Rehe noch an der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der vermehrten Wildunfälle werden die Verkehrsteilnehmer nochmals erinnert, dass insbesondere in der Dämmerung und frühen Abendstunden im ländlichen Raum es vermehrt zu Wildwechsel kommt und diese gerade mit größeren Tieren wie Rehen und Wildschweinen nicht ungefährlich sein können.

PKW kommt bei Verkehrsunfall auf Kreisverkehr zum Stehen

Mörstadt (ots) – Am 26.03.2023 um 06:25 Uhr befuhr eine 61-jährige Wormserin mit

ihrem PKW die L425 bei Mörstadt. Am Kreisverkehr zur K37 verwechselte die

Fahrerin das Bremspedal mit dem Gaspedal, fuhr auf den Kreisverkehr auf und

setzte mit dem Fahrzeugboden auf einer dort befindlichen Steinmauer auf.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst, weshalb

vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Glücklicherweise wurde die

Fahrerin durch den Verkehrsunfall jedoch nicht verletzt und kam mit einem

Schrecken am Sonntagmorgen davon.

Neben dem wirtschaftlichen Totalschaden am PKW wurden ein Verkehrsschild und die Mauer auf dem Kreisverkehr beschädigt.

Aufgrund der außergewöhnlichen Endposition des PKW musste dieser mittels Krahn

heruntergehoben werden. Es kam zu keiner Verkehrsbeeinträchtigung.