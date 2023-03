Mit 3 Promille Kontrolle verloren und in Leitplanke gekracht

Hirschberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein

46-jähriger Audi-Fahrer die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden. An der Ausfahrt

Hirschberg fuhr der 46-jährige von der Autobahn ab. In der Ausfahrt verlor er

die Kontrolle über seinen Pkw und krachte in die Leitplanke. Der 46-jährige

Unfallverursacher und sein 28-jährige Beifahrer blieben bei dem Aufprall

unverletzt.

Schnell war den Beamten des Autobahnpolizeireviers Mannheim-Seckenheim klar warum der 46-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Nachdem diese bei ihm deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen konnten ergab ein Atemalkoholtest einen Atemalkoholwert von 3 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein blieb bei den Akten.

An seinem Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste,

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Höhe des Schadens an

der Leitplanke wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Autobahnausfahrt

musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für ca. 2

Stunden gesperrt werden. Es kam hierdurch zu geringen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mit über 1,8 Promille unterwegs – Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Eschelbronn (ots) – Am späten Samstagabend, gegen 23.25 Uhr verständigte ein

aufmerksamer Zeuge die Polizei, da ihm ein Mazda aufgefallen war der

offensichtlich Probleme hatte seine Fahrspur zu halten. Der Fahrzeugführer

konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Kontrolle unterzogen

werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Der Zeuge gab an, dass der betrunkene Mazda Fahrer mehrfach mit seinem Pkw in

den Gegenverkehr gefahren sei, wobei ihm teilweise auch Fahrzeuge entgegen

gekommen sind. Am Mazda wurden auch Beschädigungen festgestellt. Ob es sich

hierbei um frische Unfallspuren handelt konnte aber nicht geklärt werden.

Zeugen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder selbst durch die Fahrmanöver gefährdet wurden werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07261-6900 bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Leimen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am frühen Sonntag morgen,

gegen 01.45 Uhr, zu einer Brandentwicklung im Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Geheimrat-Schott-Straße. Durch die zügige

Brandbekämpfung der verständigten Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes

auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Gegen 04.00 Uhr war der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die meisten Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Alkoholisiert mit Fahrzeug überschlagen

Nußloch (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 00:50 Uhr, kam es auf der K4157 in Richtung Nußloch zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Fiat befuhr die Kreisstraße und verlor vermutlich aufgrund starker Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem Baum und überschlug sich, danach blieb es auf der Fahrerseite liegen.

Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Durch weitere Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Fahrer wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Unfallfahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand, wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Mit der Polizei befanden sich der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Nußloch und Sandhausen im Einsatz. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Verfolgungsfahrt eines Kleinkraftrades

Mühlhausen (ots) – Ein 17-jähriger Mopedfahrer befuhr am späten Abend gegen 23:00 Uhr die Schulstraße in Richtung des Schulhofs der dort ansässigen Schule. Als der Fahrer den Streifenwagen wahrnahm, wendete dieser unvermittelt und fuhr ohne Licht in Richtung Ortsmitte.

Die Streife nahm die Verfolgung von dem Kleinkraftrad auf. Dieser befuhr die Adenauerstraße über die angrenzende Hohlstraße in den Wald. Der Fahrzeugführer missachtete über die ganze Strecke die Haltesignale der Polizei. Da witterungsbedingt der Waldweg rutschig war, kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Er verletzte sich glücklicherweise dabei nicht.

Eine Weiterfahrt konnte durch die Polizeibeamte unterbunden werden. Der Jugendliche hatte zwar die erforderliche Fahrerlaubnis, nur die Haftpflichtversicherung für das Moped fehlte.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz.