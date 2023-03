Sechsjähriger alleine unterwegs

Trippstadt (ots) – Ein sechsjähriger Junge war am Samstagvormittag alleine an der Landesstraße 500 bei Trippstadt unterwegs. Der Junge war einer Autofahrerin zwischen Walzweiher und Naturfreundehaus aufgefallen, als sie die L 500 in Richtung Trippstadt fuhr. Die Frau hielt an und verständigte die Polizei.

Durch die eingesetzten Beamten wurden die Personalien des Bubs erhoben und die Mutter verständigt. Die Frau fiel aus allen Wolken, hatte sie ihren Sohn doch am Morgen zu einer Spielgruppe zum Naturfreundehaus gebracht. Sie konnte sich nicht erklären, wie es dann später zu der „Wanderung“ des Jungen kommen konnte.

Holzschuppen steht in Flammen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Holzunterstand neben der protestantischen Kirche in Alsenborn ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgebrannt. Gegen halb elf Uhr abends wurde die Integrierte Leitstelle von Anrufern über den Brand eines Holzschuppens an der Kirche in der Rosenhofstraße informiert. Da zunächst nicht klar war, ob der Unterstand direkt an die Kirche grenzt, wurden starke Kräfte an den Brandort entsandt.

Nach Eintreffen der Helfer konnte aber in Hinsicht auf eine mögliche Brandausbreitung auf das Kirchengebäude recht schnell Entwarnung gegeben werden. Der Schuppen war in einiger Entfernung zum eigentlichen Kirchenbau und der Brand konnte durch die Wehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Zur Brandursache können bisher keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise auf Brandstiftung konnten zunächst nicht erlangt werden, ein technischer Defekt an einer Beleuchtungseinrichtung kann in Betracht kommen. Daher werden die weiteren Brandursachenermittlungen durch das Fachkommissariat

übernommen.

Kaiserslautern

„Pizza“-Roller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Pizzafahrer ist am Freitagabend seines Rollers

erleichtert worden. Der 21-jährige Lieferant hatte seinen Roller kurz vor 23 Uhr

vor einem Anwesen der Kantstraße abgestellt, um dort eine späte Essenslieferung zuzustellen. Noch auf dem Rückweg zu seinem Roller konnte er hören, wie dieser gestartet wurde und in unbekannte Richtung wegfuhr.

Die hinzugerufenen Streifen fahndeten umgehend nach dem Roller, konnten aber keine

Spur des Flüchtenden Fahrzeugs mehr feststellen.

Ladendieb verfolgt

Kaiserslautern (ots) – Zu einer filmreifen Verfolgungsjagd ist es am

Freitagnachmittag in der Fußgängerzone in Kaiserslautern gekommen.

Streifenbeamte konnten zwei Männer beobachten, von denen einer ein auffälliges

Kleidungsstück inklusive Kleiderbügel und Ladenetiketten bei sich trug.

Als die beiden Männer die Polizisten erblickten, rannte der 18-jährige Mann mit dem Kleidungsstück sofort los und versuchte, über die Glaserstraße in Richtung

Schillerplatz zu entkommen. Die Beamten nahmen fußläufig und mit den

Streifenwagen die Verfolgung auf.

Ein beherzter Passant hielt den Flüchtenden dann kurzzeitig fest, der dann durch die Verfolger zu Boden gebracht und gefesselt werden konnten. Die Beute stammte aus einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft. Gegen beide Tatverdächtigen wurden entsprechende Anzeigen erstattet, nachdem sie auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt wurden.

Beide erhielten einen Platzverweis für die Innenstadt.

Essen auf dem Herd vergessen

Kaiserslautern (ots) – Verbranntes Essen auf dem Herd hat am Freitag einen

Notfalleinsatz in der Moltkestraße ausgelöst. Ein 31-jähriger Mann hatte sich

kurz nach 18 Uhr auf dem Herd sein Abendessen zubereiten wollen, dieses dann

aber nach eigenen Angaben vergessen, als er sich zum Schlafen legte.

Der entstandene Qualm fiel Zeugen auf, welche die Feuerwehr verständigten. Diese

hatte das angebrannte Essen bereits entsorgt und mit der Belüftung der Wohnung

begonnen. Glücklicherweise kam es zu keinem Schaden.

