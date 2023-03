Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Obrigheim (Pfalz): Brand in leerstehender Doppelhaushälfte

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Am Sonntag, 26.03.2023 um 00:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer leerstehenden Doppelhaushälfte in Obrigheim in Kenntnis gesetzt. Die Polizei konnte vor Ort Rauch feststellen, welcher unter der Hauseingangstür nach außen gelangte. Als Brandursache konnte eine alte Heizung im Keller festgestellt werden, welche aus bislang ungeklärten Gründen Feuer fing. Die Heizung wurde außer Betrieb gesetzt, ein Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht.

