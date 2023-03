Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Handyverstoß bei Gaffer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am 24.03.2023, um kurz vor 10:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der L516 und der Mittelhambacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 45-jähriger Neustadterin befuhr die Mittelhambacher Straße aus Richtung Hambach in Richtung A65 NW Süd. Eine 74-jährige Neustadterin befuhr die L516 aus Richtung Neustadt in Richtung Edenkoben. Die 74-jährige fuhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem PKW der 45-jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Auch waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 74-jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein unbeteiligter Fahrzeugführer auf, welcher beim Vorbeifahren offensichtlich die Unfallaufnahme mit seinem Smartphone filmte/fotografierte. Gegen den verantwortlichen Fahrer, ein 68-jähriger Neustadter, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er zeigte sich uneinsichtig und bestritt den Verstoß. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 26.03.2023, um kurz nach 01:00 Uhr, wurde in der Spitalbachstraße ein PKW von einer Funkstreifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die kontrollierenden Beamten konnte bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von etwas über 0,5 Promille. Gegen den 41-jährigen Fahrzeugführer wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dieser muss bei einem erstmaligen Verstoß mit mindestens 500 Euro Bußgeld, 2 Punkte im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen. Bei wiederholten Verstößen kommt es zu einer Erhöhung der Sanktionen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):