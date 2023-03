Deidesheim: Mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr auf Zeitreise

Deidesheim – Am Samstag, 26.03.2023, war das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr aus Hilden in der Stadthalle “Paradiesgarten“ zu Gast. Auf dem Programm standen Märsche, Ouvertüren und Popmusik.

Oberstleutnant Prof. Michael Euler war krankheitsbedingt verhindert. Ihn vertraten zwei Musiksoldatinnen, die aktuell beim Ausbildungsmusikkorps in Ausbildung sind: Leutnant Lisa-Marie Holzschuh und Leutnant Katja Wilhelmy.

Keine Zeitenwende, sondern eine Zeitreise führte die ca. 85 Musikerinnen und Musiker durch die musikalischen Epochen und Stilrichtungen. Mit dem Marsch „Herzog von Braunschweig“ mit vier Fanfarenbläsern und Orchester begann das Konzert nach der Begrüßungsrede von Heiner Weisbrodt, Ruppertsberger Bürgermeister und 2. Vorsitzender der Ruppertsberger Blaskapelle. Es folgte die Ouvertüre aus der Verdi-Oper “La Forza del Destino“ und andere anspruchsvolle Kompositionen wie „Tower of Babel“ und “Overture to Candide“.

Fanfarenbläser (Foto: Holger Knecht)

In der Pause übergab Leutnant Holzschuh den Taktstock an Leutnant Wilhelmy. Auch hier war das erste Musikstück ein Marsch. Nach “Hoch Heidecksburg“ war das dreisätzige Stück “Mystic Quest“ mit Oberfeldwebel Julia Weinmann am Alt- und Sopransaxophon zu hören. Nach “Jitterbug!“ und “Music of the Spheres“ nahm das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr das begeisterte Publikum auf einen Ausflug in die Popwelt mit bekannten Liedern der US-amerikanischen Band TOTO mit.

Roland Isselhard, 1. Vorsitzender der Ruppertsberger Blaskapelle, dankte dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, das in Deidesheim das letzte Konzert der Konzertreise 2023 spielte. Ganz besonderen Dank ging an die beiden Musikoffiziere (Holzschuh/Wilhelmy) und an Oberstabsfeldwebel Andreas Stefan Hänell für die Organisation des Konzerts.

Als Zugabe spielte das Ausbildungsmusikkorps den “Florentiner Marsch“ und die “Nationalhymne“.