Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Auf Trickbetrüger hereingefallen

Bad Dürkheim(ots) – Im Zeitraum von 21.03.2023 bis 22.03.2023 wurde ein 63-jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich über den Messanger WhatsApp beim dem 63-Jährigen und gab sich als dessen Sohn aus, dessen Handy kaputt wäre. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der Betrüger ihn auf 1900 Euro zu überweisen. Im Laufe der Konversation erwarb er geschickt das Vertrauen des Mannes, bis dieser schließlich einen Teilbetrag der geforderten Überweisung tätigte. Daraufhin übersandte der Betrüger einen Namen, eine IBAN / BIC und den Vermerk „Echtzeit-Überweisung“. Danach forderte der unbekannte Täter weitere Überweisungen. Da der 63-Jährige in der Zwischenzeit Kontakt mit seinem „echten“ Sohn hatte, ignorierte er weitere Nachrichten und ging auf keine weitere Forderung ein. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Vereinbaren sie mit mit Familienangehörigen Codewörter für sensible WhatsApp-Chats oder Telefonate

Speichern sie niemals ihnen unbekannte Nummer

Lassen sie sich im WhatsApp-Chats nicht zur Eile drängen oder unter Druck setzen

Rufen sie zur Kontrolle die alte Handynummer an oder nutzen sie weitere Kontaktmöglichkeit

Fragen sie den Absender der Nachricht nach Dingen, die nur das echte Kind kennen kann

Seien sie misstrauisch bei Forderungen nach Geldüberweisungen per WhatsApp

Löschen sie betreffende Nachrichten bei WhatsApp nicht sofort, sondern erstatten Anzeige bei der Polizei

Blockieren sie die Anrufer Nummer In Fällen in denen es bereits zu einer Geldüberweisung gekommen ist, kontaktieren sie umgehend ihre Bank und die Polizei.

Kallstadt: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Kallstadt (ots) – Am 23.03.2023 gegen 22:00 Uhr konnte am Ortseingang von Kallstadt die Fahrerin eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle der 35-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen sie wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Haßloch: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz gegenüber dem Hubertushof

Haßloch (ots) – Am 23.03.2023 kam es gegen 12:30 bis ca. 13:30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Hubertushof in Haßloch zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Verursacher beschädigte den BMW des Geschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Das Verursacherfahrzeug hinterließ blaue Farbahnhaftungen an der Heckstoßstange des geschädigten Fahrzeugs. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei in Haßloch unter 06324/9330 melden.

Freinsheim: Auto zerkratzt und mit Tierkot verschmiert

Freinsheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 04.03.2023 23:00 Uhr bis 05.03.2023, 15:00 Uhr ein, in der Badstraße in Freinsheim, abgestellter Mercedes GLE von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des Mercedes wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Weiterhin wurde Tierkot an den Türgriff geschmiert. Es entstand ein Sachschaden von 3600 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kallstadt: BMW beschädigt und geflüchtet

Kallstadt (ots) – Am 23.03.2023, 14:30 Uhr wurde ein in der Weinstraße in Kallstadt abgestellter 1er BMW beschädigt. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer einer Mercedes C-Klasse beschädigte beim Rangieren den Kotflügel des ordnungsgemäß geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Mercedes als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der 86-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift im Bereich Mannheim ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Kallstadt: Briefkasten beschädigt und geflüchtet

Kallstadt (ots) – Im Zeitraum von 22.03.2023, 17:30 Uhr bis 23.03.2023, 08:00 Uhr wurde ein Briefkasten in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Briefkasten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kindenheim: Einbruch in Landwirtschaftsbetrieb

Kindenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.03.2023, 19:00 Uhr und Donnerstag, 23.03.2023, 04:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Stahltür Zutritt zu einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in der Raiffeisenstraße. Im Inneren des Anwesens wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten im Anschluss mehrere Elektrowerkzeuge sowie eine GPS-Antenne, welche an einem Traktor montiert war. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen mit verdächtigen Wahrnehmungen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt (Tel: 06359-93120) in Verbindung zu setzen.

Herxheim am Berg: Trunkenheit im Verkehr

Herxheim am Berg (ots) – Am Donnerstag, 23.03.2023 gegen 22:30 Uhr wurde eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Raum Worms zwischen Herxheim am Berg und Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei der jungen Frau Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben einem einmonatigen Fahrverbot muss die Betroffene zudem mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie 2 Punkten in Flensburg rechnen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):