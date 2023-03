Nachbarschaftsstreit eskaliert

Freckenfeld (ots) – Am Mittwoch kurz vor 11:00 Uhr mussten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth zu einer handfesten Auseinandersetzung fahren. Ein angespanntes nachbarschaftliches Verhältnis führte in der Hauptstraße dazu, dass die beiden Kontrahenten die Fäuste fliegen ließen. Nachdem der erste Schlag ausgetauscht war, zog der Gegenüber Pfefferspray und sprühte es dem Angreifer ins Gesicht.

Medizinische Behandlung lehnten die beiden Männer ab. Die Polizisten konnten fürs Erste die Streitigkeiten schlichten. Beide Streithähne erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung.

Zu früh gefreut

Hagenbach (ots) – Hat sich ein 14-jähriger Junge, der am Mittwoch einen Motorroller gestohlen hatte. Die Besitzerin konnte den Jungen samt Roller nämlich nach der Tat an einem Geschäft in Wörth ausfindig machen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife festhalten.

Redselig gab der Junge die Tat zu und beschrieb wie er es gemacht hat. Beim Herumfahren sei er auch gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der 14-Jährige wurde seinen Eltern überstellt, ist sich allerdings keiner Schuld bewusst. Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Auch das Jugendamt wurde über das Verhalten des jungen Diebes informiert.

Einbruch in Kellerraum

Wörth (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in den vergangenen drei Tagen Zugang gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum in einem Mehrparteienhaus in der Keltenstraße in Wörth. Dort entwendeten sie eine Angelausrüstung im Wert von ca. 800 Euro.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Wer sachdienliche Angaben machen kann, soll sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Einbruch in Vereinsheim

Lustadt (ots) – Im Zeitraum von Sonntag auf Mittwoch (19.-22.03.2023) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Poststraße von Lustadt einzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07274-958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrolle

Freckenfeld (ots) – Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle in Freckenfeld in der Hauptstraße durch.

Bei gemessenen 37 Fahrzeugen waren 6 PKW zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde bei erlaubten 30 km/h mit 50 km/h gemessen. Verwarnungsgeldverfahren wurden eingeleitet.