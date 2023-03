Ubstadt-Weiher – Zeugen nach Verkehrsunfall mit vorausgegangener Nötigung gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, zwischen 21:30 und 22:10 Uhr, wurde ein

23-jähriger Autofahrer offenbar auf seiner Fahrtstrecke zwischen Graben-Neudorf

und Bad Schönborn von mehreren Fahrzeugen verfolgt und immer wieder ausgebremst

und in seiner Weiterfahrt blockiert. Auf der Schönbornstraße in Stettfeld fuhr

ihm ein bislang unbekannter BMW-Fahrer so nah auf, dass sich ein Verkehrsunfall

ereignete. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der

23-jährige setzte die Fahrt dennoch fort und wurde offenbar weiterhin von dem

BMW bedrängt. Als der Geschädigte das Polizeirevier Bad Schönborn ansteuerte und

ihm ein Streifenwagen entgegenkam, ergriffen die verfolgenden Fahrzeuge die

Flucht.

Neben dem oben genannten, weißen BMW gab der 23-Jährige an, des Weiteren von

einem Audi A3 in der Farbe Dunkelblau sowie von einem graufarbenen BMW verfolgt

worden zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter

07253/8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Dettenheim – Kind an Fußgängerüberweg angefahren

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Dettenheim

erlitt ein 9-jähriges Kind Verletzungen, als es beim Überqueren eines

Zebrastreifens von einer 56-jährigen Autofahrerin angefahren wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 56-Jährige gegen 14:20 Uhr mit ihrem Fiat

gerade auf der Rheinstraße, als das Mädchen an einem Zebrastreifen mit ihrem

Tretroller die Straße überquerte. Das Kind wurde von dem Pkw erfasst und kam zu

Fall. Die 9-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Kopf- und Armverletzungen in

ein Krankenhaus gebracht, das es am Folgetag wieder verlassen konnte.

Stutensee – Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer technischen Alarmauslösung

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadtverwaltung Stutensee und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Am Freitag, 24. März 2023, wurde gegen 10:00 Uhr ein technischer Alarm am

Schulzentrum Stutensee im Stadtteil Blankenloch ausgelöst. Bei dem sich

anschließenden Großeinsatz der Polizei wurde der Schulkomplex komplett

durchsucht. Es konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Gegen 12:15 Uhr wurden die Schülerinnen und Schüler klassenweise aus dem Gebäude

geführt. Die Stadt Stutensee hat in der Festhalle eine Aufnahmemöglichkeit

geschaffen. Bislang mussten 12 Schülerinnen und Schüler wegen Kreislaufproblemen

ambulant medizinisch betreut werden.

Der von der Polizei geleitete Einsatz verlief planmäßig nach den für diese

Einsatzlagen geltenden Vorgaben und wurde unter anderem durch Kräfte des

Deutschen Roten Kreuzes, der Notfallseelsorge und der Feuerwehr unterstützt. Die

Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Alarms aufgenommen.

Karlsruhe – Technischer Alarm löst Polizeieinsatz an einer Schule aus

Karlsruhe (ots) – Mit einem großen Kräfteaufgebot musste die Polizei am

Freitagmorgen zu einem größeren Einsatz aufgrund eines technischen Alarms an die

Europäische Schule in der Waldstadt anrücken.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste der Alarm an der Schule in der

Albert-Schweitzer-Straße um kurz vor 09:00 Uhr aus. Der Gebäudekomplex wurde

zunächst umstellt und anschließend vollständig durchsucht. Insgesamt befanden

sich etwa 950 Personen in der Schule, die ab 12:20 Uhr die Schulgebäude

verlassen und zu ihren Eltern konnten. Bislang konnten keine Hinweise auf eine

Gefahrenlage erlangt werden.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe war mit Unterstützung des Polizeipräsidiums

Einsatz mit Einsatzkräften im hohen zweistelligen Bereich vor Ort. Ebenso waren

der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Die Ermittlungen bezüglich dem Grund der Alarmauslösung dauern an.

Nachtragsmeldung zur Meldung vom 23.03.2023 – 36-Jähriger nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Philippsburg in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, wurde am gestrigen Donnerstagabend ein

36-jähriger deutscher Staatsangehöriger vorläufig festgenommen. Der Mann ist

dringend tatverdächtig, am Samstagnachmittag in Philippsburg seine Ehefrau durch

mehrere Messerstiche getötet zu haben. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis

ist die Frau infolge der vorangegangenen Gewalteinwirkung verblutet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Haftrichter am

Amtsgericht am heutigen Tage einen Haftbefehl wegen des Verdachts des

Totschlags.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivlage

dauern an.

Ubstadt-Weiher – Riskanter Überholvorgang verursacht Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am

Donnerstagmittag offenbar durch ein gefährliches Überholmanöver einen

Verkehrsunfall auf der K3575.

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW von Bruchsal kommend in

Richtung Weiher. In der Folge überholte ihn wohl ein schwarzer Mercedes mit

Karlsruher Kennzeichen. Während des Überholvorgangs bemerkte der Mercedesfahrer

offenbar zu spät ein entgegenkommendes Fahrzeug und drängte den VW nach rechts

ab. Um eine Kollision mit dem Mercedes zu vermeiden fuhr der VW-Fahrer in den

Grünstreifen und streifte hierbei eine Leitplanke. Der schwarze Mercedes setze

anschließend seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07253

80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Karlsruhe 2022: Anstieg der Fallzahlen nach vorausgegangenem Zehnjahrestief

Karlsruhe (ots) – Der mehrjährige Rückgang der polizeilich bekanntgewordenen

Straftaten hat sich im Jahr 2022 im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Karlsruhe

nicht fortgesetzt. Zusammengefasst stieg die registrierte Kriminalität im

Vergleich zum Jahr 2021 um 8,6 Prozent auf 42.458 Straftaten einschließlich der

mit Strafe bedrohten Versuche an. Verglichen mit der landesweiten Entwicklung

von +13,1 Prozent fällt die Zunahme im Stadt- und Landkreis Karlsruhe damit

etwas niedriger aus. Die Aufklärungsquote ging um 6,8 Prozentpunkte auf 58,9

Prozent zurück. Diese Zahl drückt das Verhältnis von aufgeklärten zu

bekanntgewordenen Straftaten aus. Die Häufigkeitszahl stieg im

Vorjahresvergleich ebenfalls an und erreicht mit 5.624 erfassten Straftaten pro

100.000 Einwohnern den zweitniedrigsten Zehnjahreswert. Die Häufigkeitszahl

stellt das mengenmäßige Verhältnis zwischen Einwohnern und registrierten

Straftaten dar.

Mit den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen nach der Corona-Pandemie ging auch

ein Anstieg der Fallzahlen bei den Delikten einher, denen ein Zusammenhang mit

den konkreten Auswirkungen der Pandemie zugeschrieben wird. So hat das

öffentliche Leben im Jahr 2022 wieder deutlich zugenommen, womit auch ein

Anstieg der Straftaten im öffentlichen Raum, wenigstens mitursächlich,

zusammenhängen dürfte. Die im öffentlichen Raum begangenen Straftaten haben um

etwa 14 Prozent auf 19.421 Fälle zugenommen. Im Stadtkreis entwickelte sich

diese Tendenz etwas deutlicher als im Landkreis. Den größten Anteil an den

Gesamtstraftaten nehmen mit 5.312 Fällen die Diebstahlsdelikte ein, deren Zahl

um 1.789 Fälle gegenüber der Vorjahresstatistik anstieg. Auch die

Rohheitsdelikte und Delikte gegen die persönliche Freiheit haben den

Vorjahreswert mit 2.641 registrierten Fällen um 16 Prozentpunkte überstiegen.

Die Vermögens- und Fälschungsdelikte im öffentlichen Raum hingegen gingen um

über fünf Prozent auf 3.616 Fälle zurück. Besonders genau beobachtet die Polizei

im öffentlichen Raum den Anteil der Straftaten mit dem Tatmittel Messer. Hier

ist seit dem Jahr 2019 ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen auf zuletzt

200 im Jahr 2022 festzustellen.

Das PP Karlsruhe reagierte noch im Berichtsjahr auf die Zunahme von Straftaten

im öffentlichen Raum. Auf Basis einer fortlaufenden Rechtslage- und

Kriminalitätsbelastungsanalyse wurde der öffentliche Raum um den Markt- und

Schlossvorplatz, vornehmlich in den Abend- und Nachtstunden, als Gebiet mit

erhöhter Kriminalitätsbelastung identifiziert. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse

wurden an diesen Orten auf der Grundlage des Polizeigesetzes von

Baden-Württemberg zielgerichtete Personenkontrollen durchgeführt mit dem Ziel,

konkrete Erkenntnisse auf mögliche Gefahrenlagen und geplante Straftaten zu

gewinnen und potentielle Störer aus der Anonymität des öffentlichen Raums zu

lösen. Gegen Ende des Jahres 2022 konnten messbare Erfolge auf Grund der

getroffenen Maßnahmen in Form von rückläufigen Fallzahlen festgestellt werden.

Darstellung ausgewählter Deliktsbereiche:

Auch bei der Entwicklung der Wohnungseinbruchszahlen werden Zusammenhänge

zwischen Maßnahmen des Infektionsschutzes und Straftatenbegehung angenommen. Wo

sich großflächige Heimarbeit und Reisebeschränkungen günstig auf die

Verhinderung von Wohnungseinbrüchen ausgewirkt haben dürften, verzeichnete die

Polizei im Jahr 2022 nach achtjährigem Rückgang erstmalig wieder einen Anstieg

der Fallzahlen. Mit 504 Taten erreichten die Wohnungseinbrüche annähernd das

Niveau von 2018. In 278 dieser Fälle wurde in dauerhaft genutzte Privatwohnungen

eingebrochen. Inwieweit mit diesem Anstieg eine statistische Umkehr des

mehrjährigen Abwärtstrends verbunden ist, bedarf der weiteren Beobachtung und

Analyse. Zügig haben Schutz- und Kriminalpolizei in Reaktion auf diese

Entwicklung und unter Federführung der Ermittlungsgruppe für

Wohnungseinbruchsdiebstähle ihre ohnehin schon zahlreichen Fahndungs-, Kontroll-

und Auswertemaßnahmen weiter intensiviert. So gelang es im Dezember 2022 sowie

im Januar und Februar 2023, insgesamt fünf Wohnungseinbrecher auf frischer Tat

festzunehmen. Alle Verdächtigen kommen auch als Täter für weitere,

zurückliegende Wohnungseinbrüche in Betracht.

Betrügerische Anrufstraftaten verursachen seit Jahren immense Tatschäden und

stellen die Polizei mit ihren wechselnden Begehungsformen vor immer neue

Herausforderungen. Das gilt insbesondere auch für die Aufklärungsarbeit der

Polizeilichen Kriminalprävention. Im Berichtszeitraum 2022 registrierte die

Polizei 885 Betrugsstraftaten des Phänomens „Angeblicher Polizeibeamter“, was

einen Anstieg um über 40 Prozent zum Vorjahr darstellt. Der überwiegende Teil

dieser Taten blieb im Versuchsstadium. In 22 Fällen wurde die Tathandlung

vollendet, was zu Tatschäden in Höhe von insgesamt 671.382 Euro führte. 14 Fälle

wurden aufgeklärt. Bei den Betrugsstraftaten der Phänomene „Enkeltrick“ und

„Schockanruf“ wurden insgesamt 576 Fälle registriert, womit sich die Fallzahlen

im Vorjahresvergleich nahezu verdoppelt haben. Auch hier blieben die meisten

Taten im Versuchsstadium. Allein die 24 vollendeten Fälle verursachten jedoch

finanzielle Schäden in Höhe von 642.318 Euro. 11 Taten konnten aufgeklärt

werden. Die Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Karlsruhe Caren Denner

leitet aus diesen Entwicklungen auch weiterhin den klaren Auftrag ab, bei den

Anstrengungen für die konsequente Strafverfolgung, aber auch in der

maßgeschneiderten Kriminalprävention nicht nachzulassen: „Für die meist

lebensälteren Tatopfer von Anrufstraftaten gehen mit den immensen

wirtschaftlichen Verlusten immer auch hohe immaterielle Schäden, insbesondere

tiefe persönliche Betroffenheiten, einher. Jede versuchte Tat, die wir durch

gezielte Aufklärung im Vorfeld abwenden können, jede weitere Tat, die wir durch

Täterfestnahmen verhindern können, lohnt unsere jahrelangen Anstrengungen!“

Aggressionsdelikte – dazu zählen die Gewaltkriminalität, einfache

Körperverletzung und tätliche Angriffe – stiegen im Jahr 2022 um knapp 17

Prozent auf 4.057 Fälle. Der Anstieg bewegt sich etwas unterhalb des

landesweiten Durchschnitts und ist vor allem auf steigende Fallzahlen bei den

Körperverletzungsdelikten um 456 Fälle zurückzuführen.

Mit 837 registrierten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung hat sich

der mehrjährige Trend steigender Fallzahlen etwas verlangsamt. Den größten

Anteil innerhalb dieser Deliktsgruppe macht mit 344 Fällen das Verbreiten

pornografischer Schriften aus. 651 der erfassten Sexualdelikte erfolgten ohne

sexuelle Übergriffe und Belästigungen. Nicht zuletzt die intensive

kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit und der damit verbundene überregionale

und auch internationale Austausch der Ermittlungsbehörden dürfte dazu beitragen,

die Entdeckungswahrscheinlichkeit von Sexualstraftaten im digitalen Raum zu

erhöhen und damit mehr Delikte ins Hellfeld zu rücken. Der Leiter der

Kriminalpolizeidirektion, Leitender Kriminaldirektor Ralf Krämer, betont, dass

„auch im Jahr 2023 ein besonderer kriminalpolizeilicher Handlungsschwerpunkt in

der systematischen Aufhellung krimineller Machenschaften insbesondere auf dem

Gebiet der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte im Internet liegen wird.

Das Erkennen und Beenden von tatsächlichem Kindesmissbrauch muss eines unserer

obersten Ziele bleiben. Hierdurch können wir schwerwiegende Schäden von

schutzlosen Opfern abwenden.“

Die Fallzahlen der Rauschgiftkriminalität sind im Jahr 2022 nach mehrjährigem

Anstieg das zweite Mal in Folge gesunken. Im Vergleich zum Jahr 2021 stellt dies

einen Rückgang von über sechs Prozent auf 2.842 Fälle dar. Im Berichtsjahr

wurden im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Karlsruhe neun Rauschgifttodesfälle

registriert, was eine Zunahme um fünf Todesfälle im Vergleich zum Jahr 2021

bedeutet. Die Aufhellung des Deliktsfelds „Rauschgiftkriminalität“ unterliegt

maßgeblich den Aktivitäten der Sicherheitsbehörden. Anzeigen oder Hinweise aus

der Bevölkerung sind im Gegensatz zu anderen Kriminalitätsformen eher selten und

spielen bei der Aufhellung des Dunkelfeldes deshalb eine nur untergeordnete

Rolle.

Die Gewalt gegen Polizeibeamte bewegt sich seit Jahren auf einem hohen Niveau.

Zunehmend werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auch bei alltäglichen

Maßnahmen angegriffen. Von dieser bundes- und landesweiten Entwicklung blieb

auch das Polizeipräsidium Karlsruhe nicht verschont. Im Jahr 2022 erfasste die

Karlsruher Polizei 141 Widerstände gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und

Polizeivollzugsbeamte, gegenüber dem Vorjahreswert 45 Fälle mehr. Die Fallzahlen

bei den tätlichen Angriffen auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte stiegen um

34 Fälle auf 173 Taten an. Zusammengenommen mit den übrigen erfassten Straftaten

zum Nachteil von Polizeikräften gab es in den Reihen des Polizeipräsidiums

Karlsruhe 776 Geschädigte, 203 davon wurden leicht und vier schwer verletzt.

Darüber hinaus wurden 12 Angehörige von Rettungsdiensten und zwei Feuerwehrleute

Opfer von Gewalt gegen Rettungskräfte. Um den Kontakt zwischen jungen Menschen

und der Polizei möglichst konfliktfrei zu gestalten, wurde im Polizeipräsidium

Karlsruhe das Präventionsformat „Respekt ist ein Bumerang“ erarbeitet. In diesem

interaktiven Workshop-Programm für Jugendliche ab 16 Jahren treten besonders

geschulte Beamtinnen und Beamten u.a. des Referats Prävention im

Schulklassenrahmen in einen offenen Austausch. Ziel ist es, dass die jungen

Menschen ein Verständnis für die Erforderlichkeit polizeilicher Maßnahmen

gewinnen, sich kooperativ verhalten, die Folgen von aggressivem Verhalten

erkennen und ihr Vertrauen in die Arbeit der Polizei steigern. Der Leiter der

Schutzpolizeidirektion, Leitender Polizeidirektor Dr. Gustav Zoller, leitet aus

den Entwicklungen im Bereich von Gewalt gegen Polizei- und Rettungskräften ab,

dass nicht nur präventive Handlungsschwerpunkte ergriffen werden müssen: „Es ist

nicht zu tolerieren, dass Einsatzkräfte der Polizei oder Angehörige von

Rettungsdiensten und Feuerwehren angegriffen und verletzt werden.

Bedauerlicherweise nehmen auch hier die Fälle zu, bei denen das Gegenüber mit

dem Tatmittel Messer zum Nachteil der eingesetzten Einsatzkräfte tätig wird.“

Die Fallzahlen bei der Partnergewalt / häuslichen Gewalt sind im vergangenen

Jahr um 47 Fälle auf 892 Taten angestiegen. Hauptursache für diese Entwicklung

war eine Zunahme bei den registrierten Körperverletzungsdelikten um 61 auf 666

Fälle. Mit 133 Taten fielen auch die Bedrohungssacherhalte ins Gewicht. In

konsequenter Umsetzung der im Jahr 2018 in Kraft getretenen

„Istanbul-Konvention“ zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und

häuslicher Gewalt sind Mitte 2021 bei der Polizei Baden-Württemberg umfangreiche

Maßnahmenpakete eingeführt worden. Einheitliche und standardisierte Verfahren

sowie eine wissenschaftlich begründete Risikobewertung gewährleisten eine

verbesserte Bearbeitung der einzelnen Fälle.

Die Straftaten der sog. Cyberkriminalität mit Tatmittel Internet und / oder

IT-Systemen entwickelten sich im Jahr 2022 rückläufig, um 168 auf 2.530 Delikte.

Den zahlenmäßig größten Anteil stellen mit 1.442 Fällen die verschiedenen Formen

der Betrugsdelikte dar, gefolgt von den 283 Straftaten des Verbreitens von

pornografischen Schriften. Da polizeiliche Ermittlungen auch jenseits der

eigentlichen Cyberkriminalität immer mehr im digitalen Raum stattfinden, werden

nach und nach alle ermittelnden Sachbearbeiter/-innen des Polizeipräsidiums

hierfür besonders geschult.

Gerade auch mit Blick auf die jüngere Vergangenheit konstatiert

Polizeipräsidentin Caren Denner, dass „die Wahrung und Verbesserung der

öffentlichen Sicherheit ein fortlaufender Prozess ist. Unsere Mitbürgerinnen und

Mitbürger können sich darauf verlassen, dass das Polizeipräsidium Karlsruhe die

Kriminalitätsentwicklung genau im Auge behält. Unsere ambitionierten

Fortbildungsprogramme auf dem Gebiet der Ermittlungen im digitalen Raum zeigen

beispielhaft, wie wir unsere Kompetenzen in der Strafverfolgung anpassen und

Schwerpunkte setzen. Ein weiterer Erfolgsfaktor für die Erfüllung unseres

gesetzlichen Auftrags liegt in der Zusammenarbeit mit der Justiz. Im vergangenen

Jahr haben wir mit unseren Partnern von Staatsanwaltschaft und Amtsgericht

Karlsruhe die Voraussetzungen zur Durchführung des sogenannten „Beschleunigten

Verfahrens“ geschaffen. Einfache Sachverhalte mit klarer Beweislage werden bis

zur Gerichtsentscheidung binnen kurzer Zeit von der Justiz und der Polizei

abgearbeitet. Ziel ist sowohl die spürbare Einwirkung auf Straftäter, indem die

Strafe „auf dem Fuß folgt“, als auch generalpräventive Erwägungen mit Blick auf

den Opferschutz durch eine zügige Strafverfolgung. Die öffentliche Sicherheit

ist ein gemeinsames Anliegen von uns allen. Auch in diesem Jahr habe ich meine

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb gebeten, den Austausch mit den

Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Nehmen Sie dieses Angebot bitte an. Im

direkten Bürgergespräch erkennt die Polizei nach wie vor am besten, wo der Schuh

drückt und wo wir noch genauer hinschauen sollten“, so die Polizeipräsidentin.

Eine detaillierte Darstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des

Polizeipräsidiums Karlsruhe ist auf dem offiziellen Internetauftritt des

Präsidiums unter

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/statistiken/

Karlsruhe – Nach Tötung einer 36-jährigen Frau – Ehemann als mutmaßlicher Täter festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nach der Tötung einer 36-jährigen Frau am Samstagnachmittag in

Philippsburg nahmen die Ermittler der Sonderkommission den Ehemann am

Donnerstagabend vorläufig fest. Er steht im dringenden Verdacht, seine Ehefrau

getötet zu haben.

Der 36-jährige Tatverdächtige soll am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivlage

dauern an.