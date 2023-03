Weinheim, B 38: Raser wird durch Blitzer gestoppt – Unfall mit hohem Sachschaden

Weinheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein

68-jähriger VW-Fahrer die B38 im Bereich der Westtangente von Viernheim kommend

in Richtung Weinheim. Um noch rechtzeitig über die bereits gelbe Ampel zu

kommen, beschleunigte der Fahrer sein Auto. Augenscheinlich reichte es ihm

jedoch nicht, da der dortige stationäre Blitzer auslöste. Aufgrund der

Geschwindigkeit verlor er jedoch die Kontrolle über das Auto und kollidierte

hierbei mit dem eben auslösenden Blitzer. Dieser wurde mitsamt dem Masten aus

dem Fundament im Boden gerissen. Die Airbags am Fahrzeug lösten ebenfalls aus.

Sowohl der Blitzer als auch der VW sind nun Totalschaden. Der Autofahrer wurde

durch den Rettungsdienst untersucht, wurde jedoch bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Feuerwehr der Stadt Weinheim kam vor Ort und führte umfassende Absperr- und

Verkehrssicherungsmaßnahmen durch. Der Verkehr musste einspurig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet werden, es kam jedoch aufgrund des eingetretenen

Berufsverkehrs zu erheblichem Rückstau. Der VW wurde abgeschleppt, der Blitzer

abgebaut. Der Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Stadt

Weinheim wertet nun den Blitzer aus, um das Bußgeld des VW-Fahrers zu bemessen.

Reichartshausen / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf L532

Reichartshausen (ots) – Nachdem es am Freitagvormittag gegen 10:15 Uhr auf der

L532 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam,

liegen nun erste Ermittlungsergebnisse zum Unfallhergang vor. Ein 23-jähriger

Transporterfahren wollte vom Weinweg auf die L532 auffahren, als er eine

55-jährige Opelfahrerin übersah, welche mit ihrem 53-jährigen Beifahrer auf der

L532 in Richtung Aglasterhausen unterwegs war und mit dieser kollidierte. Der

23-Jährige Mann hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und verletzte sich bei dem

Unfall schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik

geflogen werden. Die beiden Insassen des Autos wurden ebenfalls verletzt und

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der

entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend geklärt. Die Sperrung der

Unfallstelle wurde aufgehoben.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Pedelec-Trainings zum Start der Fahrradsaison

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – E-Bikes (Pedelecs) haben bedingt durch den

Antrieb und das höhere Gewicht gegenüber einem normalen Fahrrad ein anders

Fahrverhalten. Das Fahren mit einem Pedelec sollte man üben.

Damit man Spaß und Freude beim Fahren mit dem E-Bike hat und sich sicher fühlt,

bietet das Team der Verkehrsprävention Sinsheim in Zusammenarbeit mit der

Verkehrswacht Kraichgau 1961 e.V. zum Start der diesjährigen Fahrradsaison drei

Pedelec-Trainings auf dem Verkehrsübungsplatz in Sinsheim an.

Im ersten Teil der ca. 1-2 stündigen Trainings erfahren die Teilnehmer

Wissenswertes zum sicheren Umgang mit Pedelecs (u.a. Anfahren, Bremsen,

Kurvenfahrten).

Anschließend werden im zweiten Teil die richtigen Verhaltensweisen zur sicheren

Teilnahme am Straßenverkehr wiederholt und vertieft (Sicheres Abbiegen, Toter

Winkel, Vorfahrtsregeln).

Termine:

20.04., 27.04. und 11.05.2023.

Beginn jeweils um 15:00 Uhr am Verkehrsübungsplatz Sinsheim (Elsenzhalle),

Wiesentalweg 2, 74889 Sinsheim

Die Veranstaltungen sind kostenfrei.

Eigenes Pedelec sowie geeigneter Sturzhelm sind Voraussetzung zur Teilnahme.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten (info@verkehrswacht-kraichgau.de oder Tel.:

07261/690-195/-196).

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fährt Kind auf Rad an und flüchtet- Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots) – Bereits am vergangenen Sonntag, 19.März, kam es gegen 17.20

Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße/Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei

dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das Kind fuhr mit ihrem Fahrrad

auf der abschüssigen Wilhelmstraße und musste an der Friedrichstraße anhalten.

Dem hinter ihr befindlichen Auto gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen und

fuhr auf das Fahrrad des Kindes auf. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte

sich dabei leicht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Höhe des

Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Der Autofahrer entfernte sich

im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kind kam nach dem ersten

Schreck nach Hause, begab sich mit seinen Eltern in ein umliegendes Krankenhaus,

und wurde glücklicherweise am selben Tag wieder entlassen. Durch die Eltern

wurde Anzeige wegen Fahrerflucht gestellt. Bei dem Pkw soll es sich um einen

roten Kleinwagen handeln. Zu dem oder der Fahrerin ist nichts bekannt. Zeugen,

die Angaben zum Unfallhergang oder dem/der Fahrzeugführer/-in machen können,

werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter Tel.: 0621 174 4161

zu melden.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr kollidierte eine derzeit noch

unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer mit einem in der

Pfohlhofstraße geparkten VW und flüchtete anschließend. Hierbei entstand ein

Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den

Unfall und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem

grauen Unfallverursacherfahrzeug mit Heidelberger Kennzeichen verlief ohne

Erfolg. Daher sucht das Polizeirevier Sinsheim Zeugen, welche Hinweise zu der

Unfallverursacherin oder dem Unfallverursacher geben können und bittet diese,

sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer

beschädigte Donnerstagvormittag zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr auf einem

Parkplatz in der Au einen geparkten VW. Die VW-Fahrerin hatte nach dem Einkauf

einen Schaden auf der Fahrerseite ihres Autos festgestellt und fuhr daraufhin

zur Polizei. Das Revier Sinsheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Der

Sachschaden liegt bei 2.500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer

07261/690-0 entgegengenommen.

Weinheim/RNK – Fahrzeug in Vollbrand

Weinheim/RNK (ots) – Wie bereits berichtet, geriet am späten Nachmittag gg.

17.40 Uhr, im Bereich der Mannheimer Straße / Klausingstraße in Weinheim, ein

Fahrzeug in Brand. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell

gelöscht werden. Nach derzeitigem Sachstand geriet der Pkw Mercedes aufgrund

technischer Ursache in Brand. Der Fahrzeugnutzer wurde nicht verletzt. Für die

Dauer des Löscheinsatzes musste die Mannheimer Straße kurzfristig gesperrt

werden. Anschließend konnte der Fahrzeugverkehr an der Örtlichkeit vorbeigeführt

werden. Nach Abschleppen des Fahrzeuges konnten die Einsatzmaßnahmen um 19.18

Uhr beendet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehr als 50.000 Euro Sachschaden

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch kurz nach 10 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich

Hauptstraße / westliche Ringstraße eine 46-jährige Audi-Fahrerin mit einem

Peugeot und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Die

46-Jährige wollte von der westlichen Ringstraße in die Hauptstraße abbiegen, als

sie die Vorfahrt des auf der Hauptstraße fahrenden Peugeot-Fahrers missachtete

und mit diesem zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Peugeot so stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Beifahrerin wurde hierbei

leicht verletzt.