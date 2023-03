Heidelberg, Bahnstadt: Sachbeschädigung an Fahrzeugen – Zeugenaufruf

Zeugenaufruf

In dem Zeitraum von Sonntagabend, den 12.03. gegen 22 Uhr, bis Montagmorgen,

13.03, gegen 06 Uhr, wurde ein Auto in einer Tiefgarage in der Nightingalestraße

durch einen unbekannten Täter beschädigt. Freitagmorgen, den 21.03. gegen 00:15

Uhr, wurde abermals ein Fahrzeug in der Tiefgarage beschädigt. Glücklicherweise

konnte der Täter jedoch von einem aufmerksamen 28-jährigen Zeugen beobachtet

werden, weshalb er im späteren Verlauf die Polizei alarmierte. Der Täter konnte

im Nachgang ermittelt werden. Folgeermittlungen durch das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte ergaben, dass in der Vergangenheit womöglich noch weitere

Fahrzeuge beschädigt wurden. Deswegen bittet die Polizei, mögliche Geschädigte,

aber auch Zeugen, sich beim Polizeirevier Heidelberg Mitte, unter Tel.: 06221

18570, zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich

derzeit noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in

der Plöck und entwendeten mehr als 2.000 Euro Bargeld. Die Täter hebelten im

Innenhof des Gebäudes ein Fenster auf und gelangten so in das Ladeninnere. Hier

entnahmen sie das Bargeld aus der Kasse sowie aus einem mit Trinkgeld gefüllten

Sparschwein. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Daher sucht das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche

Kriminal- und Verkehrsstatistik 2022 – Polizeipräsidium Mannheim

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Polizeiliche Kriminal- und

Verkehrsstatistik 2022 des Polizeipräsidium Mannheim

Zuständig für: Stadtkreis Heidelberg, Stadtkreis Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis

Broschüre hier downloaden: https://ppmannheim.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/8/2023/03/Polizeiliche_Kriminal-und_Unfallstatistik_2022_PP_MA.pdf

Polizeipräsidium Mannheim setzt erfolgreiche Arbeit der letzten

Jahre fort

Kriminalstatistik aus

2019

Prozent

Langzeitvergleich (10 Jahre) um 3,1 Prozent gestiegen

Rückgang der Schadens-summe

Eigentumsdelikte verzeichnen hohen Zuwachs nach Wegfall Corona

deutlichen Rückgang

Verbreitung pornografischer Schriften in Verbindung mit unbedarften

Umgang über Apps und anderer sozialer Kon-taktmedien wiederholt einer

der Hauptursachen

elektromotorisierter Fahrräder und Scooter aus

Bilanz der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022: Positive Langzeitentwicklung

setzt sich fort

„In der Gesamtschau ist zu attestieren, dass wir bei der Bewertung der PKS auch

auf 10-Jahresvergleiche und Vergleiche mit dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019

zurückgreifen müssen. Nur so lassen sich einzelne Zahlenwerte seriös einordnen.

Geht man so vor, erhält man für das Jahr 2022 überwiegend positive Entwicklungen

von wenigen Ausnahmen abgesehen. Dagegen ergibt sich bei einem

ausschließlichen Vergleich mit dem Vorjahr 2021 ein verzerrtes Bild, da hier die

Corona bedingten Einschränkungen einen ganz wesentlichen Einfluss auf die

registrier-ten Straftaten hatten. Vor diesem Hintergrund und auf Basis der PKS

2022 müssen wir unseren Fokus beim PP Mannheim in jedem Fall u.a. auf die

Bereiche Sexualdelikte, Partnergewalt (jeweils lineare Zu-nahmen) und Gewalt

gegen Polizeibeamte (hohes Niveau) richten sowie die Cyberkriminalität im Auge

behalten, denn dort gehen wir von einem hohen Dunkelfeld aus. Erfreulich bleiben

die Entwicklungen beim Wohnungseinbruch, bei den Betrugsdelikten und allgemein

bei der Sicher-heit im öffentlichen Raum. Aber auch hier gilt es genauso weitere

Verbesserungen anzustreben. Auch der Verkehrssektor ist grundsätzlich in eine

positive Richtung zu bewerten, wenngleich mir E-Bike’s und E-Roller die

Sorgenfalten auf die Stirn treiben und insbesondere die tödlich verlaufenden

Unfälle besonders tragisch sind. Jeder tödliche Unfall ist ein Unfall zu viel.“

so Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis. Nach historischen Tiefständen im

Corona geprägten Vorjahr, verzeichnet das Polizeipräsidium Mannheim im direkten

Vergleich einen Zuwachs in der Gesamtzahl der registrierten Straftaten im Jahr

2022. „Selbstverständlich war diese Entwicklung absehbar. Mit der Aufhebung der

einschränkenden Maßnahmen der pandemischen Zeit und der damit einhergehenden

Wiederbelebung des öffentlichen Raums musste bereits früh davon ausgegangen

werden, dass wieder mehr Straftaten zu registrieren sind“, konstatiert

Polizeipräsident Siegfried Kollmar. „Wir, als Polizeipräsidium Mannheim, haben

dies unter engmaschiger Betrachtung der Straftatenentwicklung bereits im ersten

Halbjahr des Jahres 2022 festgestellt und gehandelt!“, so Kollmar weiter. „So

können wir, dank eines umfassenden Initiativen- und Maßnahmenportfolios und

unter Auslass der verzerrenden Faktoren der „Corona-Zeit“, eine positive

Langzeitentwicklung in nahezu allen Bereichen der Polizeilichen

Kriminalstatistik feststellen“, betont der Polizeipräsident.

Insgesamt wurden 65.118 Straftaten im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim registriert – im Direktvergleich mit dem pandemisch

geprägten Jahr 2021 mithin eine Zunahme von 17,8%. Mit Blick auf das

Vor-Corona-Jahr 2019 mit noch 70.115 Straftaten, registrierte das

Polizeipräsidium nun knapp 5000 Straftaten weniger. Gemessen am

Langzeitvergleich zum Jahr 2013 von 69.401 Straftaten ergibt sich immer noch ein

Rückgang um 6,2 Prozent.

Kriminalitätsschwerpunkte:

Die „Sicherheit im öffentlichen Raum“ verbessert sich fortlaufend. Als

Handlungsschwerpunkt des Landes Baden-Württembergs setzt sich diese erfreuliche

Entwicklung im Mehrjahresvergleich in den Stadtkreisen Heidelberg und Mannheim

sowie dem Rhein-Neckar-Kreis kontinuierlich fort. Trotz der beinahe

uneingeschränkten Wiederbelebung des öffentlichen Raums wurden insgesamt 1.899

weniger Straftaten als noch im Vor-Corona-Jahr 2019 registriert. Im

Direktvergleich zum Tiefststand im pandemisch geprägten Jahr 2022 ist allerdings

ein Zuwachs um 18,4% auf 31.734 Straftaten zu deklarieren.

Die Aufhebung der dem Infektionsschutz der Bevölkerung geschuldeten

Beschränkungen haben sich deutlich auf das Deliktsfeld der Eigentumskriminalität

ausgewirkt. Für die Eigentumskriminalität, die 33,8% aller im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim registrierten Straftaten

ausmacht, ist ein deutlicher Zuwachs um 42,6% festzustellen. Im Vergleich zum

Vor-Corona-Jahr 2019 ist allerdings ein Anstieg von gerademal 0,2%, also um 49

Fälle, auf insgesamt 22.025 Straftaten festzustellen. Im Langzeitvergleich zum

Jahr 2013 kann sogar ein erfreulicher Rückgang um 19,5 Prozent konstatiert

werden. Verdeutlicht werden die Auswirkungen der weggefallenen Beschränkungen

insbesondere im Deliktsfeld der Ladendiebstähle. Hier wurde eine Steigerung um

94,9% ausgemacht. Trotz einer geringen Zunahme der registrierten

Wohnungseinbrüche machen sich die präventiven und personalintensiven

Anstrengungen der Vorjahre weiter bezahlt. Mehr als 40% der 458 Einbrüche in

Häuser oder Privatwohnung in der Region scheiterten. Dabei konnten insgesamt 94

Tatverdächtige ermittelt werden, was erneut einer der höchsten Aufklärungsquoten

im Land Baden-Württemberg entspricht. Für das Stadtgebiet Mannheim kann sogar

ein weiterer Rückgang notiert werden.

Wurde in den letzten Jahren noch ein rekordverdächtiger Schaden von

Telefonbetrügern in der Region verursacht, scheitern mittlerweile 99,2% aller

Anrufe bereits im Versuchsstadium. Trotzdem erbeuteten Falsche Polizeibeamte,

Schockanrufer und Enkeltrickbetrüger über 50.000 Euro von vorwiegend älteren

Bürgerinnen und Bürgern. Mit hohen Präventionsanstrengungen, einhergehend mit

einer zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung, konnte die Schadenssumme

damit auf ein Zehntel zum Vorjahr reduziert werden.

Dem Landestrend folgend, ist erneut ein Anstieg im Bereich der Sexualdelikte

feststellbar. Mit einem Zuwachs von 7,3% auf insgesamt 1.272 Fälle wurden damit

86 Straftaten mehr erfasst. Wiederholt sind die Gründe hauptsächlich im

unbedarften Umgang mit Kontaktmöglichkeiten über Apps und anderen sozialen

Kontaktmöglichkeiten einhergehend mit „Verbreitung pornographischer Schriften“

zurückzuführen. Hinzukommen der stetige Anstieg von Verdachtsanzeigen einer

Nichtregierungsorganisation wegen Kinderpornographie basierend auf dem

Datenabgleich amerikanischer Provider. Straftaten gegen die sexuelle

Selbstbestimmung im öffentlichen Raum verzeichnen erfreulicherweise einen

Rückgang um 13,7% auf 258 Fälle. Gleichzeitig stieg die Anzeigebereitschaft von

Betroffenen im privaten Bereich um 54 % auf 44 Fälle. Das PP Mannheim wird hier

in 2023 einen Schwerpunkt setzten, sowohl präventiv beim bewussten Umgang mit

Internet-/Messenger-Diensten, als auch repressiv mit einer konsequenten

Strafverfolgung.

Abschließend lässt sich mit der wiederholt belegten Überführung des Dunkel- in

das Hellfeld wieder eine erhöhte Anzeigebereitschaft von Opfern häuslicher

Gewalt feststellen. So ist auch im Langzeitvergleich ein stetiger Zuwachs seit

Beginn der Pilotphase „Hochrisikomanagement in Fällen häuslicher Gewalt“ im Jahr

2019 an erfassten Straftaten im Bereich der Partnergewalt festzustellen. Die

Anstrengungen des Polizeipräsidiums Mannheim und den zahlreichen

Kooperationspartnern werden fortgeführt, um die Anzeigebereitschaft von

Betroffenen noch weiter zu erhöhen. Zudem nimmt das PP Mannheim beim

Forschungsprojekt „Polizeiliche Gefährdungsanalysen zu Tötungsdelikten in

Partnerschaft und Familie“ (GATE) teil, um dieses Phänomen weiter vertieft und

intensiv zu bekämpfen.

Verkehrsunfallbilanz 2022: Straßen werden trotz geringer Anstiege immer sicherer

„Trotz vieler Herausforderungen im Jahr 2022 fällt die Verkehrsbilanz positiv

aus.“, so Polizeipräsident Kollmar, der weiter feststellt: „Viele Bürgerinnen

und Bürger sind mittlerweile elektrisch unterwegs. Neben E-Autos setzen aber

besonders viele auf E-Bikes und E-Scooter. Das veränderte Mobilitätsverhalten

schlägt sich auch in der Verkehrsunfallbilanz nieder.“ Mit 40% weniger

Verkehrstoten und über 3.700 weniger Verkehrsunfällen im Vergleich zum

Vor-Corona-Jahr 2019 zahlt sich die breitgefächerte Arbeit zur Erhöhung der

Verkehrssicherheit aus. Mit einem geringen Anstieg um 5,4%, wurden im Jahr 2022

insgesamt 27.456 Unfälle auf den Kreis-, Land- und Bundesstraßen erfasst. Dabei

verloren tragischer Weise 15 Menschen ihr Leben. Auf den Autobahnen wurden 1.903

Unfälle gezählt und damit 1% mehr als im Vorjahr. Hierbei verloren 2 Menschen

ihr Leben.

Auffällige Zunahmen sind insbesondere bei Betrachtung der verletzungsgefährdeten

Verkehrsteilnehmer zu verzeichnen. Bei Unfällen mit Pedelecs wurden insgesamt

239 Fälle gezählt und damit 100 mehr als im Vorjahr. E-Scooter, die seit Juli

2019 als Verkehrsmittel eingeführt wurden, verzeichnen wiederholt einen Zuwachs

bei der Unfallbeteiligung. Wurden letztes Jahr noch 88 Schadensereignisse

gelistet, nahmen diese nun um 31 auf 119 zu. Fakten, die das PP Mannheim dazu

veranlassen werden, auch 2023 wieder intensiv Präventionsangebote in diesem

Verkehrssegment anzubieten.

Unfälle deren Ursache auf zu hoher Geschwindigkeit basierte nahmen um 17,6% auf

533 zu. Eine Steigerung ist leider auch im Bereich der Unfälle zu finden, bei

denen Alkohol ursächlich war. Diese nahmen um 10% auf 320 Fälle zu. Bei Unfällen

auf den Bundesautobahnen, bei denen LKW beteiligt waren, sind leicht

angestiegen. Allerdings ist auch hier im Langzeitvergleich zu 2019 ein

kontinuierlicher Rückgang um 22,5 % (77 Fälle) festzustellen.

„Jedes getötete oder verletzte Unfallopfer auf unseren Straßen ist eines zu

viel! Deshalb arbeiten wir rund um die Uhr an der weiteren Erhöhung der

Sicherheit im Straßenverkehr.“, so Kollmar entschlossen. „Neben Großkontrollen

auf Autobahnen in Kooperation mit den angrenzenden Bundesländern, dem weiteren

Ausbau unseres Kompetenzteams „Drogen im Straßenverkehr“, Schulwegüberwachungen

und ständigen Ausweitung der Poser Kontrollen, bietet das Polizeipräsidium

Mannheim eine große Auswahl an kostenlosen Schulungen und Beratungen – egal ob

E-Bike Kurse für Senioren oder Hilfe bei der Auswahl eines sicheren

Kindersitzes. Profitieren sind davon und kommen Sie sicher an ihr Ziel!“, so der

Polizeipräsident abschließend.