Bergstrasse

Birkenau: Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest und prüft Zusammenhänge

Birkenau (ots) – Am Mittwoch (22.03.) wurde ein 19-Jähriger aus Darmstadt nach

mehreren Diebstählen durch Beamte des Polizeireviers Weinheim vorläufig

festgenommen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergab sich dann ein Tatverdacht

gegen drei weitere Männer, einer von ihnen wohnhaft in Birkenau, die ebenfalls

mit den Taten im Zusammenhang stehen sollten.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die

Wohnung des 32-Jährigen aus Birkenau eingeholt. Bei der Durchsuchung durch

Beamte des Kriminalkommissariats 21 und 35 aus Heppenheim sowie der

Polizeistation Weinheim wurden die drei Verdächtigen allesamt angetroffen. Neben

einer Softair-Waffe, einem selbst gebauten „Polenböller“ und diversen Drogen

konnten die Ordnungshüter auch Diebesgut im Wert von circa 7000 Euro in der

Wohnung sicherstellen.

Die vier Verdächtigen werden sich nun in einem Strafverfahren rechtlich

verantworten müssen. Das aufgefundene Diebesgut könnte nach ersten Erkenntnissen

Straftaten im Bereich Weinheim, Birkenau und Weschnitztal zuzuordnen sein. Die

weiteren Ermittlungen dauern an.

Darmstadt

Darmstadt: Kontrolle mit Folgen / Gefälschte Dokumente und berauscht am Steuer

Darmstadt (ots) – Die Fahrt eines 32-Jahres alten Mannes endete am frühen

Donnerstagabend (23.3.) mit der Sicherstellung seines Autos, der Einleitung

mehrerer Strafverfahren und einer Blutprobenentnahme.

Gegen 17.30 Uhr war der Mann von Streifenbeamten des 1.Polizeireviers in der

Mainzer Straße gestoppt worden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus,

dass das Auto nicht mehr zugelassen und zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Doch dem nicht genug. Seine beiden vorgezeigten Ausweisdokumente, stellten sich

nach ihrer Überprüfung als Totalfälschungen heraus, der Gestoppte stand unter

dem Einfluss von Drogen, ihm fehlte die Fahrerlaubnis und bei seiner

Durchsuchung stießen die Ordnungshüter auf eine EC-Karte, die einer

Fundunterschlagung zugeordnet werden konnte.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Tatverdächtige mit zur Wache genommen.

Dort erfolgten seine Blutentnahme und die Anzeigenerstattung. Er wird sich nun

zukünftig in zahlreichen Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, unter anderem

wegen des Verdachts der Urkundenfälschung in mehreren Fällen, dem Fahren unter

Einfluss von Drogen und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz,

verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Technisches Gerät für landwirtschaftlichen Betrieb von Traktor entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Roßdorf (ots) – In den frühen Stunden des Mittwochs (22.3.) gelangten Kriminelle

in eine Halle in der Dieburger Straße und entwendeten dort ein technisches Gerät

eines Traktors. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter gegen 3 Uhr

durch ein unverschlossenes Tor in die Halle gelangen. Bei dem entwendeten Gerät

handelte es sich um ein satellitengestütztes Modem „StarFire 6000“ von John

Deere. Nach momentanem Kenntnisstand hat das für landwirtschaftliche Zwecke

genutzte Gerät einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zum Verbleib der Beute sowie zu den Tätern, werden vom Kommissariat 41

in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 – 0 entgegengenommen.

Babenhausen: Unbemerkt mit Raummodul geflüchtet / Kripo sucht Zeugen des Diebstahls

Babenhausen (ots) – Mit einem Raummodul flüchteten Kriminelle zwischen Sonntag

(12.3.) und Freitag (17.3.) von einer Baustelle in der Aschaffenburger Straße.

Auf bislang unbekannte Weise transportierten die Täter den als Büro genutzten

dunkelgrauen Container samt Inhalt unbemerkt von der Baustelle ab. Das Raummodul

soll etwa zweieinhalb Meter breit und sechs Meter lang sein.

Wenn Sie in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, Hinweise zu

den Tätern oder zu dem Verbleib des Raummoduls haben, werden Sie gebeten, sich

bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 zu

melden.

Weiterstadt: Diebe stehlen Baugerüst / Wer hat den Abbau und den Abtransport bemerkt?

Weiterstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe in den

zurückliegenden Tagen, in der Rudolf-Diesel-Straße auf ein Baugerüst bei der

Feuerwehr abgesehen und es entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere

Tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit

zwischen Donnerstag (9.3.) und Dienstag (14.3.). Dabei dürften die Täter

arbeitsteilig vorgegangen sein und ein größeres Fahrzeug für den Abtransport

verwendet haben. Zudem dürfte der Abbau des 2×20 Meter langem und 5 Meter hohem

Gerüst, Zeit in Anspruch genommen haben. Möglicherweise konnten die Kriminellen

bei ihrem Vorgehen von Zeugen beobachtet werden? Das Kommissariat 42 des 3.

Polizeireviers ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Groß-Umstadt/Wiebelsbach: Vier Verkehrszeichen

Groß-Umstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (22.3.) entwendeten bislang

unbekannte Täter vier Verkehrszeichen samt Fußplatten aus dem Bereich der Straße

„Im Strutfeld“ und flüchteten damit unbemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen

handelte es sich bei den Verkehrszeichen um Halteverbotsschilder.

Hinweise zu den Tätern und zu dem Verbleib der Verkehrsschilder, werden vom

Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0

entgegengenommen.

Geschädigte/r nach Verkehrsunfall gesucht.

Dieburg (ots) – Am Montag (20.03.) gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Lagerstraße 5 in 64807 Dieburg ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein silberner Mercedes-Benz

Geländewagen mit Dieburger Zulassung beschädigt. Das vollständige

Kennzeichen ist leider nicht bekannt. Die Unfallverursacherin meldete

sich eigenständig bei der Polizei.

Der Fahrzeughalter des silbernen Geländewagens mit leichten Beschädigungen im linksseitigen Bereich, oder Zeugen des Verkehrsunfalls, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg

unter der 06071-9656 zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (08.03.2023) gegen 18:30 Uhr kam es im Parkhaus

der Wilhelminenpassage vermutlich zu einem Verkehrsunfall. Eine Zeugin konnte

einen dunklen SUV beobachten, der seinen Einparkvorgang unter einem metallischen

knirschen plötzlich abbrach und das Parkhaus wieder verließ. Wenn Sie Angaben zu

dem Vorfall machen können oder womöglich sogar einen Schaden davongetragen haben

nimmt das 1. Polizeirevier in Darmstadt sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer 06151-969/41110 entgegen.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Schulwegsicherung – Polizei verwarnt 39 Autofahrer

Zur Sicherung des Schulweges richtete eine Streife der Polizeistation Bischofsheim am Donnerstag (23.04.) zwischen 11:30 und 13:30 Uhr an der Georg-Mangold-Schule eine Kontrollstelle ein. Die Beamten überwachten das dortige Durchfahrtsverbot der Schule und mussten feststellen, dass dieses durch unzählige Verkehrsteilnehmer missachtet wurde. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 39 Fahrzeugführer, auf die nun ein Verwarngeld zukommen wird.

Rüsselsheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen zwischen Montag (20.03.), 11:30 und Donnerstag (23.03.), 12:30 Uhr Unbekannte in eine Lokalität in der Bischofsheimer Straße ein.

Gewaltsam gelangten die ungebetenen Gäste zunächst in ein Mehrparteienhaus und verschafften sich über ein Fenster im Innenhof Zugang zu den Räumen der Lokalität. Aktuellen Ermittlungen zufolge erbeuteten sie neben einer Musikbox, einer Kamera und einem Werkzeugkasten auch noch Geld aus einer Kasse. Die Kriminellen suchten anschließend das Weite und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Ginsheim-Gustavsburg: Alarm vertreibt Einbrecher Polizei sucht Zeugen

Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sich in der Nacht zum Freitag (24.03.) gegen 01:30 Uhr Unbekannte Zugang zu einer Bäckerei in der Straße „Am Alten Fährhaus“ zu verschaffen.

Unter der Einwirkung von Gewalt versuchten die Kriminellen in die Räumlichkeiten der Bäckerei einzudringen, wurden jedoch durch den einsetzenden Alarm vertrieben. Die ungebetenen Gäste flüchteten anschließend ohne Beute und hinterließen ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden