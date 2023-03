Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen die vordere Scheibe an der Beifahrerseite eines im Chattenweg abgestellten grauen Mazda ein. Offenbar beabsichtigten die Diebe, Wertgegenstände aus dem Mazda2 zu stehlen. Der Besitzer hatte jedoch alles richtiggemacht und keine Wertgegenstände im Auto gelagert, so dass die Unbekannten ohne Diebesgut flüchteten. Der Schaden am Auto wird mit 1.500 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen, gestern Abend (23.02.2023), zwischen 19:00 Uhr und 23:25 Uhr im Bereich des Chattenwegs aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Butzbach: Kennzeichen gefälscht

Wegen Urkundenfälschung muss sich nun ein 22-Jähriger verantworten. Er hatte offensichtlich Zulassungsplaketten des Wetteraukreises an die entstempelten Kennzeichen seines VW geklebt und diese dann an einem schwarzen Golf angebracht. Offenbar wollte er so eine ordnungsgemäße Zulassung vortäuschen. Butzbacher Polizisten bemerkten den Golf gestern Nachmittag (23.03.2023), um 15:45 Uhr, in der Alten Wetzlarer Straße und der Schwindel flog auf.

Nidda: Radfahrer verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einen Autofahrer kam es am Donnerstagabend (23.03.2023) auf der L 3139. Ein 52-Jähriger war mit seinem Fahrrad von Kohden in Richtung Unter-Schmitten unterwegs. Auf dieser Strecke beabsichtigte ein 34-jähriger VW-Fahrer den Biker zu überholen und stieß hierbei aus bislang noch nicht bekannter Ursache mit dem Fahrradfahrer zusammen, der in der Folge stürzte und sich verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am gelben VW Touran entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Ortenberg- Einbrecher in der Sozialstation

Offenbar auf Bargeld hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in das Büro der der Sozialstation in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgesehen. Zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch (22.03.2023) und 07:55 Uhr am Donnerstag begaben sich die Unbekannten zu einem Durchgang zwischen der Sozialstation und dem Kindergarten. Dort schlugen sie die Scheibe zum Büro ein und gelangten durch das Fenster in die Räumlichkeit. Sie durchwühlten die Räume und stahlen eine Handgeldkasse mit etwa 20 Euro Bargeld. Den Schaden am Fenster beziffert die Polizei mit 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 9648-0.

A45- Polizei kontrolliert an der Rastanlage Wetterau West

Gestern (23.03.2023) nahmen Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen Reisebusse, Fernlinienbusse und Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs unter die Lupe. In der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr kontrollierten sie 26 Fahrzeuge und 63 Personen.

Bei einem mit sechszehn Fahrgästen besetzten Bus aus der Ukraine stellten die Polizisten eine Ad-Blue-Manipulation fest. Offenbar wurde die Ad-Blue Anlage aus den Steuergeräten des Busses „herausprogrammiert“, was zur Folge hatte, dass der Bus kein Ad-Blue mehr benötigte und nicht in das Notlaufprogramm zurückfiel. Die Beamten untersagtem dem Fahrer die Weiterfahrt. Er muss den Missstand nun in einer Fachwerkstatt beheben lassen. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung von 830 Euro fällig, da der Mann statt der erlaubten 80 km/h mit nachweisbar 110 km/h unterwegs war. Bei einem bulgarischen Sattelzug bestand ebenfalls der Verdacht der Abgasmanipulation. Nach langer Suche fanden die Beamten die Ursache auch hier im Steuergerät der Ad-Blue Anlage. Ein Besuch in einer Werkstatt und eine Sicherheitsleistung folgten.

Weiterhin wurden in einem Fernlinienbus 27 Personen überprüft. Ein albanischer Staatsbürger hielt sich unerlaubt in der Bundesrepublik auf. Ein weiter albanischer Staatsbürger war zur Aufenthaltsermittlung von der Staatsanwaltschaft ausgeschrieben. Bei einem kroatischen Staatsbürger fanden die Kontrolleure eine geringe Menge Marihuana. Es folgten Anzeigen.

Der Klein-Lkw eines Schrottsammlers befand sich in einen optisch miserablen Zustand. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Die Ordnungshüter entstempelten die Kennzeichen und untersagten die Weiterfahrt.

85 Euro Bußgeld kamen auf einen Sprinterfahrer zu, der seine Ladung nicht gesichert hatte.

Bei der Überprüfung eines rumänischen LKW-Fahrers stellte sich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Gegen Zahlung von 1700 Euro konnte dieser außer Vollzug gesetzt werden.

Erfreulich nahmen die Butzbacher Autobahnpolizisten zur Kenntnis, dass nur ein Busfahrer gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Bei allen anderen kontrollierten Fahrzeugen gab es diesbezüglich keine Mängel.