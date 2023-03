Unbekannte schlagen Jugendlichen im Bahnhof

Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Bislang Unbekannte sollen am vergangenen Sonntag

(19.3.) einen 16-Jährigen im Bahnhof Aßlar geschlagen haben. Der 16-Jährige

hätte mehrere Fausthiebe ins Gesicht bekommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr an Gleis 1. Beamte der Polizeistation

Wetzlar führten die ersten polizeilichen Maßnahmen durch.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei etwa 17-18-Jahre alte Jugendliche

gehandelt haben. Beide seien überwiegend dunkel gekleidet gewesen. Zudem soll

ein etwa 12-Jähriger dabei gewesen sein. Dieser hätte sich allerdings nicht an

der Tat beteiligt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Bundespolizei sucht Zeugen

Zeugenhinweise sind erbeten unter der Tel. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de .

Haiger-Sechshelden: Einbrecher scheitern –

Heute Morgen schreckte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Pfefferwiese wegen verdächtiger Geräusche aus dem Schlaf. Gegen 01.30 Uhr informierte er über Notruf die Dillenburger Polizei. Offensichtich machten sich Unbekannte an einem Rollladen des Hauses zu schaffen und versuchten diesen hochzuschieben – außerdem hatte es zuvor an der Tür geklingelt und geklopft. Polizisten suchten das Grundstück ab – jedoch waren die Täter bereits verschwunden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Unbekannten gegen 01.30 Uhr in der Pfefferwiese beobachtet? Wem sind dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Unfallflucht in Forumparkhaus –

Im Laufe des 22.03.2023 (Mittwoch) beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Parkhaus des Forums einen schwarzen VW Fox. Der Kleinwagen parkte zwischen 09.30 Uhr und 18.00 Uhr im P0 „M“. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte auf der Beifahrerseite die hintere Stoßstange des Fox und ließ einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Blasbach: Opel mit vier Insassen verunglückt –

Großes Glück hatten die Insassen eines Opel Corsas, nachdem der Fahrer auf der Landstraße zwischen Blasbach und Hermannstein die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. Der 23-Jährige und seine drei 16 und 17 Jahre alten Mitfahrer waren gegen 22.30 Uhr in Richtung Hermannstein unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der Corsa in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Seite zum Stehen. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Vier Rettungswagenbesatzungen kümmerten sich um die Verletzten und brachten sich zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. Ein Abschleppunternehmer barg den völlig demolierten Opel. An die Rettungs- und Bergungsarbeiten schlossen sich Reinigungsarbeiten an. Hierzu musste die Landstraße bis ca. 00. 15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Solms-Burgsolms: Hochsitz umgeworfen –

In der Verlängerung der Mainbachstraße in Richtung Braunfels vergriffen sich Unbekannten an einem Hochsitz. Die Täter rissen die hölzernen Bodenanker aus der Erde und warfen die „Kanzel“ um. Die Schäden an dem Hochsitz können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter zwischen Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 16.40 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.