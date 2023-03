Stadtallendorf: Geldautomat gesprengt

Die Alarmanlage einer Bankfiliale in der Straße Am Markt löste am Freitag, 24. März, gegen 3.25 Uhr aus. Eintreffende Polizeistreifen stellten vor Ort geborstene Scheiben und einen beschädigten Geldautomaten fest. Offenbar hatten drei unbekannte Täter die Bankfiliale betreten und ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Umsetzung gebracht. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten sie dadurch jedoch an kein Bargeld und flüchteten. Dadurch entstandene Schäden beschränken sich auf den Vorraum der Bank, die Höhe ist noch nicht bekannt. Die Spurensicherung der Polizei am Tatort läuft derzeit noch.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem ist gegen 3.25 Uhr etwas Verdächtiges an der Bankfiliale aufgefallen? Wer hat in der näheren Umgebung zur Tatzeit ein Fahrzeug schnell wegfahren sehen und kann Angaben dazu machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 an die Polizei zu wenden.

Marburg- Gisselberg: Motorrad entwendet und aufgefunden

Diebe entwendeten in der Nacht auf Dienstag, 21. März, ein Motorrad vom Hof eines Händlers in der Straße An den Weiden. Zwischen 18 und 8 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zum umzäunten Gelände und verursachten dabei einen 500 Euro hohen Schaden. Das Motorrad im Wert von etwa 10.000 Euro fanden Zeugen am Mittwochmorgen in Cappel. Wie es dort hingelangte, ist bislang nicht bekannt. Zudem kam es bereits am Montagmorgen, 20. März, zu einem versuchten Einbruch bei dem Motorradhändler. Dabei schlug offenbar die einsetzende Alarmanlage die Diebe gegen 2.25 Uhr in die Flucht. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen in den genannten Zeiträumen am Tatort bemerkt? Wem sind Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Landkreis: Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Wie bereits im Januar berichtet, häufen sich auch weiterhin die Meldungen zu Taschen- und Trickdieben in Supermärkten. Der Kriminalpolizei liegen aktuelle Fälle aus Bad Endbach, Biedenkopf und Gladenbach vor, weshalb die Beamtinnen und Beamten erneut auf die Masche hinweisen. Um Beachtung der Hinweise in der Pressemeldung vom 20. Januar wird gebeten.

Marburg: Geld aus Kirche entwendet

30 Euro entwendeten Unbekannte aus der Kasse für Opferlichter in der Elisabethkirche. Zwischen 15 und 18 Uhr am Mittwoch, 22. März, geschah der Diebstahl in der Elisabethstraße, bei dem noch ein Schaden an der Kasse in gleicher Höhe entstand. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Kinderräder weg

Diebe entwendeten ein Kinderfahrrad, ein Laufrad und einen Roller, die vor einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße standen. Die teilweise angeschlossenen Zweiräder kamen zwischen 13 und 14 Uhr am Donnerstag, 23. März, abhanden und haben insgesamt einen dreistelligen Wert. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050).

Weimar- Niederweimar: Leichtkraftrad entwendet

Ein Yamaha-Leichtkraftrad im Wert von etwa 2.800 Euro entwendeten Unbekannte am Mittwoch, 22. März, zwischen 10 und 17 Uhr. Das schwarze Zweirad mit dem Kennzeichen MR-ZJ 768 stand ab 10 Uhr vor dem Bahnhof. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unfall mit Verletzten

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW kam es am Donnerstag, 23. März, an der Kreuzung Beltershäuser Straße/ Sonnenblickallee. Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Homberg (Ohm) befuhr die Beltershäuser Straße in Richtung Frauenberg und kollidierte gegen 15.30 Uhr mit dem Ford einer 64-jährigen Marburgerin, die die Straße Am Köppel in Richtung Sonnenblickallee fuhr. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam ins Krankenhaus, der VW-Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Homberg, erlitten eher leichte Verletzungen, kamen aber zunächst auch ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 11.500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Rotlichtverstoß des 19-Jährigen zum Unfall geführt haben.

Marburg: Außenspiegel abgerissen

Einen auf dem Dach liegenden Außenspiegel ihres grauen Opel Zafira bemerkte die Halterin am Donnerstag, 23. März, als sie gegen 15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte. Dieser parkte seit 8 Uhr in der Straße Pilgrimstein. Ein unbekannter Autofahrer touchierte offenbar den PKW und riss dabei den Spiegel ab, der beim Herunterfallen noch Kratzer am Radlauf verursachte. Ob der Verursacher oder eine andere Person den Spiegel aufhob, ist bislang nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich jedenfalls, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).