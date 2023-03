Wettenberg: Hochwertige Fahrzeuge in Wißmar entwendet

Zwei Audis gerieten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wißmar in den Fokus von Dieben. Zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr stahlen die Unbekannten einen schwarzen Audi Q7 vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Im Starenweg entwendeten sie zwischen 23.00 Uhr und 06.45 Uhr einen schwarzen Audi S8. Die Polizei geht derzeit davon aus. dass die Täter mit einem sogenannten „Jammer“, einem Gerät zur Verlängerung der Funkwellen des Schlüssels zum Fahrzeug, die Autos ohne Gewalt öffneten und starteten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Wißmar verdächtige Beobachtungen gemacht haben und erbittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Giftköder ausgelegt

Donnerstagabend entdeckte eine Hundebesitzerin in einem Feldweg an der Landstraße 3129 entlang der Fischteiche Bornwiese ein mit einer Tablette präpariertes Wurststückchen. Sie war gegen 19.20 Uhr mit ihrem Hund dort unterwegs. Als er Anfing intensiver zu schnüffeln, zog sie das Tier weg und sah die Wurst. Wer hat dort zuvor etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mercedes zerkratzt

Etwa 4.000 Euro hinterließ ein Vandale an einem in der Max-Eyth-Straße geparkten Mercedes. Der Unbekannte zerkratzte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die komplette Beifahrerseite des schwarzen PKW. Hinweise zu dem Verursacher des Schadens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: E-Scooter gestohlen

Auf einen E-Roller hatten es Diebe am Donnerstag in der Dammstraße abgesehen. Das Fahrzeug des Herstellers Xiaomi stand bei den Fahrradständern einer Schule. Zeugen, die dort am Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Langgöns: Roller weg

In der Wiesenstraße stahlen Unbekannte ein blaues Kleinkraftrad des Herstellers Yamaha. Das nicht zugelassene Fahrzeug stand zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag und 00.30 Uhr am Freitag auf einem Grundstück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Rollerdiebstahl in Großen-Linden

Auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Marcherenstraße ließen Unbekannte einen Roller des Herstellers Peugeot mitgehen. Die Diebe schlugen zwischen 15.00 Uhr am Dienstag und 13.20 Uhr am Donnerstag zu. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 2000 Euro teuren silberfarbenen Roller mit dem Versicherungskennzeichen 620 CEO machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Dienstag (21.März) 17.00 Uhr und Mittwoch (22.März) 6.00 Uhr in der Brüder-Grimm-Straße in Klein-Linden. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Polo zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in Parkhaus

Zwischen Montag (20.März) 7.50 Uhr und Donnerstag (23.März) 13.45 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter vermutlich bei einem Parkmanöver in einem Parkhaus in der Südanlage einen grauen VW Polo. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden auf der Beifahrerseite in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Toyota touchiert

Am Mittwoch (22.März) zwischen 7.30 Uhr und 16.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in einem Parkhaus in der Paul-Zipp-Straße vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten Toyota. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Verso zurückkam, war dieser auf der rechten Heckseite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Ferniestraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Montag (20.März) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße einen geparkten Ford. Offenbar beim Ein- bzw. Ausparken touchierte der Unbekannte den weißen Focus zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr auf der hinteren, rechten Seite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Außenspiegel beschädigt

Zwischen Dienstag (21.März) 21.00 Uhr und Mittwoch (22.März) 8.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Ludwigstraße (Höhe 64) in Watzenborn-Steinberg offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 765er BMW zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken Daimler gestreift

Am Donnerstag (23.März) zwischen 8.00 Uhr und 15.15 Uhr streifte ein zunächst Unbekannter beim Ausparken in der Licher Straße einen geparkten Daimler. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 64-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.