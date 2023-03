Parkrempler

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Eschwege kollidierte am Donnerstag, den 23.03., gegen 11.40 Uhr aus Unaufmerksamkeit mit einem stehenden LKW, in welchem Anlieferungsware zum Entladen war. Dabei entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welcher sich auf 4.000 Euro beziffert. Der Unfall ereignete sich in der Straße „Schlossplatz“ in Eschwege in Höhe des Landgrafenschlosses.

Geldbörsendiebstahl

Angezeigt wurde noch ein Geldbörsendiebstahl, der sich gestern Vormittag im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege ereignet hat. Unbekannte entwendete das Portemonnaie einer Kundin, welches sich in einem mitgeführten Stoffbeutel befand. Bei dem Portemonnaie handelt es sich um eine braune, kleine Ledergeldbörse. Darin befanden sich der Personalausweis und die Krankenkassenkarte der GS und ca. 100 EUR Bargeld. Hinweise: 05651/9250.

Auffahrunfall; Schaden 10.000 Euro

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Sontra ist heute Morgen um 08.10 Uhr auf den vorausfahrenden Wagen eines 46-Jährigen aus Bebra aufgefahren und hat dabei einen Schaden von insgesamt 10.000 Euro verursacht. Die 21-Jährige und der 46-Jährige waren beide auf der B 452 vom Rondell Hoheneiche kommend in Richtung Reichensachsen unterwegs. Als der 46-Jährige in der Ortslage von Reichensachsen von der Landstraße (B 452) nach links in die Straße Im Lindenhof“ abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die ihm nachfolgende junge Frau zu spät und fuhr auf. Die Schäden beziffern sich auf 4000 Euro am Auto der Verursacherin bzw. 6000 Euro am Auto des 46-Jährigen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Schmierereien; zwei Vorfälle in der Mühlstraße

Am Donnerstag, den 23.03, sind gegen 13:00 Uhr ein 15-Jähriger aus Großalmerode und ein 16-Jähriger aus Kassel dabei beobachtet worden, wie sie am Capitol Kino in der Mühlstraße eine Sitzbank mit einem schwarzen Edding-Stift beschmierten. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte. Die verständigten Beamten trafen aufgrund einer Personenbeschreibung die beiden Tatverdächtigen im Witzenhäuser Stadtgebiet an, woraufhin sie von den Beamten kontrolliert und belehrt wurden. Die beiden Jugendlichen gestanden die gemeinsame Tat und unternahmen im Anschluss auch den Versuch, die beschmierte Bank zu säubern. Dennoch blieb ein leichter Schaden an der Bank zurück, welcher sich auf 50 Euro beziffert und für den die beiden Jugendliche sich wegen Sachbeschädigung nun strafrechtlich verantworten müssen.

Eine weitere Farbschmiererei, in dem Fall allerdings mit Sprühfarbe verursacht, wurde am gleichen Tag ebenfalls in der Mühlstraße im Bereich einer Hofeinfahrt festgestellt. Hier wurden auf eine Hauswand die Buchstaben „A W“ sowie ein Symbol aufgebracht. Auch in dem Fall hat die Polizei in Witzenhausen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Wildunfall

Am Donnerstag, den 23.03., kollidierte ein 39-jähriger Autofahrer aus Bornhagen gegen 23.00 Uhr, mit einem Reh, als dieses in der Dunkelheit auf der K 67 zwischen Werleshausen und Bornhagen die Straße kreuzen wollte. Das Rehwild verendete noch an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug des Mannes entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Wildunfall

Am Freitag, den 24.03., kollidierte ein 36-jähriger Autofahrer aus Neu-Eichenberg gegen 6:00 Uhr mit einem Wildschwein, als er auf der L 3238 in Richtung Marzhausen unterwegs war. Das Wildschwein starb an der Unfallstelle. Der Schaden am Auto des Mannes ist noch nicht beziffert.