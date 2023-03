E-Scooter-Fahrerin bei Unfall am Altmarkt schwer verletzt

Kassel-Mitte: Am heutigen Freitagmorgen kam es an der Altmarkt-Kreuzung in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einer E-Scooter-Fahrerin. Die 26-jährige Roller-Fahrerin aus Kassel wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten die junge Frau anschließend in ein Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall um 5:50 Uhr. Eine 53-Jährige aus Lohfelden war mit ihrem Kleinbus auf der Straße „An der Fuldabrücke“ in Richtung Innenstadt unterwegs. Am Altmarkt wollte sie nach links in die Brüderstraße abbiegen und fuhr bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit überquerte die 26-Jährige mit ihrem E-Scooter an der Fußgängerampel die Brüderstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße, wobei sie von dem Kleinbus erfasst wurde. Nach ersten Ermittlungen hatte die Fußgängerampel zu dieser Zeit Rot gezeigt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser: Kripo sucht Zeugen in Calden, Liebenau und Grebenstein

Calden, Liebenau und Grebenstein (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Donnerstagabend ereigneten sich in Calden, Liebenau und Grebenstein drei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass die Taten auf das Konto ein und derselben Einbrecher gehen. Die Ermittler der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Zu dem ersten gemeldeten Einbruch in Calden in der Straße „Zur Walkenmühle“ war es in der Zeit zwischen 19:00 und 21:00 Uhr gekommen. In Abwesenheit der Bewohner hatten die unbekannten Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgebrochen und waren so in das Haus eingestiegen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen, wurden dabei aber offenbar nicht fündig, denn sie flüchteten ohne Beute.

Auch in der Straße „Unter der Waldschule“ in Liebenau-Zwergen kamen die Einbrecher über die Gebäuderückseite. In der Zeit zwischen 20:30 und 22:00 Uhr hatten die Täter die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Aus dem Flur wurde eine Geldbörse entwendet, bevor die Einbrecher vermutlich wegen des heimkehrenden Bewohners die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Dieser bekam die ungebetenen Gäste aber nicht mehr zu Gesicht.

Der dritte Einbruch im Riethweg in Grebenstein ereignete sich in der Zeit zwischen 18:00 und 22:30 Uhr. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein und hatten sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Dort begaben sie sich auf Beutezug und durchsuchten sämtliche Räume. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie Bargeld, Schmuck und Uhren. Die Einbrecher flüchteten letztlich wieder über die Terrassentür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit einem der Einbrüche beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Autodiebe klauen schwarzen BMW X 5 in Heidenkopfstraße in Kassel: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte haben im Laufe der Nacht zum heutigen Freitag in der Heidenkopfstraße in Kassel einen schwarzen BMW X 5 im Wert von etwa 25.000 Euro gestohlen. Entdeckt wurde der Diebstahl heute Morgen, gegen 8 Uhr. Letztmalig gesehen worden war das am Straßenrand abgestellte Auto gegen 18:00 Uhr am Vortag. Die durch die Polizei eingeleitete europaweite Fahndung nach dem gestohlenen SUV führte bislang nicht zum Erfolg. Von dem X 5, Erstzulassung 2011, fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen zu diesem Fall führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Heidenkopfstraße oder angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Mann schlägt Frau ins Gesicht

Kassel (ots) – Die Streitigkeiten zwischen einem 31-jährigen Mann und seiner

drei Jahre älteren Begleiterin endeten mit Gewalt. Nach Angaben von Zeugen soll

der Wohnsitzlose die Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Zudem hätte der

31-Jährige die ebenfalls wohnsitzlose Frau umklammert und am Kragen gepackt.

Diese erlitt dabei Verletzungen im Gesicht.

Zuviel Promille

Ein Bahnmitarbeiter, der den Vorfall beobachtete, verständigte die

Bundespolizei. Die Beamten trennten das Pärchen und stellten von beiden die

Identität fest. Da bei beiden ein deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war,

machten die Bundespolizisten einen Alkoholtest.

Das Ergebnis brachte bei dem 31-Jährigen einen Wert von 2,7 Promille. Bei der

Frau zeigte das Display des Testgerätes 2,4 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen

den 31-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Weitere Zeugenhinweise sind

unter der Tel. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen beide wieder frei.