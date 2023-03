Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfall

Eichenzell. Sachschaden in Höhe von circa 10.400 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (23.03.). Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 21:10 Uhr die Buttlarstraße in Fahrtrichtung Belepschstraße. In Höhe der Hausnummer 1 kam sie hierbei aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum sowie ein am Straßenrand geparktes Krad und überschlug sich anschließend. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Donnerstag (23.03.), in der Zeit von 17 Uhr bis 17.50 Uhr, parkte ein Friedewalder Pkw-Fahrer seinen weißen BMW-Kombi in der Rathausstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug in diesem Zeitraum beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Ronshausen. Am Donnerstag (23.03.), gegen 17 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Neuental die Kasseler Straße in Richtung Bebra. In der Kasseler Straße verlor er plötzlich aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Opel aus Bad Hersfeld, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand Gesamtschaden von circa 13.000 Euro. Der Bad Hersfelder Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfallflucht

Rotenburg. Eine Mercedes-Fahrerin aus Nürtingen parkte ihr Fahrzeug in der Zeit von Mittwoch (22.03.), gegen 16 Uhr, bis Donnerstag (23.03.), gegen 10.30 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz gegenüber eines Hotels in der Heinz-Meise-Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug dabei im Bereich des hinteren linken Stoßfängers beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 8.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Donnerstag (23.03.), gegen 7.50 Uhr, fuhr ein VW-Touran-Fahrer aus Bebra die Eisenacher Straße aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Eisenacher Straße kam der Fahrer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Dabei entstand Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. Der 30-jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Unfall beim Abbiegen

Schlitz. Am Mittwoch (22.03.), gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrerin aus Schlitz mit ihrem Cupra Formentor die Straße „Schloßgartenweg“ in Richtung Günthergasse/Bahnhofstraße (Vorfahrtsstraße) und wollte nach momentanem Kenntnisstand nach links in die Günthergasse abbiegen. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin beabsichtigte zeitgleich von der Bahnhofstraße aus nach links in den Schloßgartenweg abzubiegen. Da die Einmündung sehr eng ist, musste diese ihr Fahrzeug anhalten und blieb mit dem Fahrzeugheck im Bereich der Bahnhofstraße stehen. Eine 27-jährige Fahrerin aus Schlitz befuhr mit ihrem 1er BMW zur gleichen Zeit die Günthergasse in Richtung Bahnhofstraße und wollte den Schlossgartenweg passieren. Beim Abbiegen kollidierte die Cupra-Fahrerin aus noch unklarer Ursache mit der vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrerin. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro.

Reisende im Zug von Exhibitionist belästigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots) – Opfer einer exhibitionistischen Handlung wurden gestern Nacht

(23.3./1:30 Uhr) Reisende im Eurocity 459 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in

Richtung Fulda. Ein 29-jähriger Pole soll in Gegenwart einer 19-jährigen Frau an

seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die 19-Jährige fühlte sich dadurch

belästigt und begab sich zum Zugpersonal, um den Vorfall zu melden. Anschließend

wurde umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel informiert. Die verständigte

Streife des Bundespolizeireviers Fulda begab sich anschließend zum besagten Zug

und konnte den Täter vor Ort feststellen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen

musste er die Beamten zum Revier begleiten. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der

Mann wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst

Opfer einer solchen Tat wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Versuchter Fahrraddiebstahl – Zeugenaufruf

Schwalmtal. Mindestens zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagvormittag (23.03.), gegen 10.40 Uhr, ein blaues Damenrad der Marke Pegasus im Wert von etwa 400 Euro von einem Grundstück in der Straße „Im Schwalmgrund“ in Hopfgarten zu entwenden. Als Zeugen auf den Diebstahl aufmerksam wurden, sprachen sie die Täter an, woraufhin diese das Fahrrad zurückließen und fußläufig flüchteten. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß schlanke Gestalt trug dunkle Kleidung und eine Basecap

Täterin 2: weiblich circa 1,70 Meter groß längere, rotblonde Haare trug ein bauchfreies Top, eine Sweatjacke und eine Nikolausmütze



Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche gestohlen

Bebra. Unbekannte stahlen am Donnerstagmorgen (23.03.), gegen 8.15 Uhr, die Handtasche einer 60-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bismarckstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte die Dame die Tasche samt Inhalt zur Tatzeit an einem Einkaufswagen befestigt. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de