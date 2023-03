Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

„Lenkraddiebe“ unterwegs – Neu-Isenburg

(dj) Autoknacker waren zwischen Dienstag, 22 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr in Neu-Isenburg unterwegs. In der Pfarrgasse im Bereich der Hausnummer 3 zertrümmerten die Täter bei einem schwarzen BMW 525d ein Fenster, um ins Innere des Autos zu gelangen. Anschließend bauten sie das Lenkrad aus und verschwanden damit. Einige Straßen weiter im Gärtnerweg auf Höhe der Hausnummer 3 gingen sie einen schwarzen BMW x5 an; hier wurde ebenso ein Fenster eingeschlagen und das Lenkrad gestohlen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von über 8.000 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht – Dreieich/Sprendlingen

(jg) Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Kurt-Schumacher-Ring ereignet hat, nach Zeugen. Der Eigentümer hatte seinen grauen Mercedes E220d gegen 22 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 64 geparkt. Als er am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er Beschädigungen im vorderen linken Bereich fest. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro. Nach ersten Ermittlungen fuhr der unbekannte Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front des Autos. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt – Dietzenbach

(dj) Auf der Bundesstraße 459 am westlichen Ortsausgang von Dietzenbach ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, eine Unfallflucht. Ein 22-Jähriger war in seinem schwarzen VW Touran in Richtung Neu-Isenburg unterwegs, als er ein entgegenkommendes Auto wahrnahm, dass offensichtlich zu weit auf seine Fahrspur geraten war. Beim Vorbeifahren touchierte der weiße Mercedes daher den Außenspiegel seines Autos und verursachte hierbei einen Schaden von rund 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer machte sich mit seiner Limousine und offensichtlich einem kaputten linken Außenspiegel einfach davon. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

Falsche Polizeibeamte: Abholer festgenommen! – Rodgau

(dw) Einer 84-jährigen Dame aus Nieder-Roden wurde am frühen Donnerstagmorgen bewusst, dass sie am Vortag Opfer eines Trickbetruges geworden ist und schaltete die Polizei ein, welche noch am selben Tag den Abholer festnehmen konnte. Was war passiert? Am Mittwochnachmittag, kurz nach 16 Uhr, erhielt die Seniorin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer gab an, dass eine Diebesbande in der unmittelbaren Umgebung unterwegs sei. Mit Hilfe dieses Vorwands konnten sie die Dame letztendlich dazu bewegen, 2.000 Euro in einem Briefumschlag in einem nahegelegenen Briefkasten zu hinterlegen. Der Umschlag mit dem Bargeld wurde anschließend durch angebliche Polizeibeamte in Verwahrung genommen. Aufgrund des Erfolges wurden die Täter offensichtlich gierig und riefen erneut bei der Geschädigten an. Dabei ging es um eine Bargeldsumme in Höhe von 7.000 Euro und es wurde vereinbart, dass die Abholer das Geld am nächsten Morgen um 8 Uhr erneut aus dem Briefkasten entnehmen würden. Die Rodgauerin bemerkte dieses Mal, dass irgendwas nicht stimmt und alarmierte am frühen Donnerstagmorgen die Polizei in Heusenstamm. Dank ihres schnellen „Schaltens“ und der im weiteren Verlauf professionellen Arbeit der Polizei, konnte ein weiterer Schaden vermieden und der entsprechende Abholer, welcher in Begleitung einer weiblichen Person war, vorläufig festgenommen werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie nie am Telefon nach Wertsachen fragt oder auffordert, diese an der Haustür oder an einem anderen Ort herauszugeben beziehungsweise zu hinterlegen. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonanten aufmerksam machen. Hinweise, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor Trickbetrügern (falsche Polizeibeamte, falsche Handwerker, Enkeltrickbetrüger etc.) schützen können, sind auf der Internetseite www.ProPk.de zu finden.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Wer sah die Unfallflucht am Donnerstagmorgen? – Hanau

(dw) Ein 27-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen um 6.50 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw, an der Kreuzung Nußallee / Hospitalstraße, in Fahrtrichtung Heinrich-Fischer-Bad, leicht verletzt worden. Dabei wollte der Mann, dessen Ampel grünes Licht aufwies, mit seinem Fahrrad die Straße überqueren und war bereits mit seinem Vorderrad auf dem gegenüberliegenden Fahrradweg angekommen, als ihn der Autofahrer beim Rechtsabbiegevorgang am Hinterrad streifte und so zu Fall brachte. Dieser verletzte sich dabei leicht am Finger. Der Verursacher fuhr anschließend in Richtung Nußallee weiter, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich beim flüchtigen Wagen um einen schwarzen Kombi handelt. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeug beziehungsweise zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Verkehrsunfallfluchtgruppe zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung – Hanau/Innenstadt

(jg) Nach einer Körperverletzung an einer 58-Jährigen am vergangenen Samstag am Goldschmiedehaus sucht die Polizei nach Zeugen. Die Dame lief gegen 17.30 Uhr über den Platz am Goldschmiedehaus. Da sie einem Mann mit Kinderwagen auswich, streifte sie die spätere Täterin an der Schulter und beide liefen zunächst weiter. Plötzlich nahm die Aggressorin Anlauf und schubste die Geschädigte von hinten, wodurch diese zu Boden fiel. Durch den Sturz verletzte sich die 58-Jährige leicht. Die Polizei sucht nun nach der geflüchteten Frau. Diese soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet war sie mit einem langärmligen lila Oberteil, einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen. Vermutlich steht der Mann mit dem Kinderwagen in einer Beziehung zu der Täterin. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.