Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbruch am Abend,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Taunengraben, 23.03.2023, 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Ober-Eschbach waren am Donnerstagabend Einbrecher zugange. Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr ein in der Straße „Am Taunengraben“ gelegenes Einfamilienhaus ins Visier. Nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten, die Haustür des Wohnhauses aufzuhebeln, gelang es ihnen schließlich, ein Fenster gewaltsam zu öffnen und in die Wohnräume einzusteigen. Diese durchsuchten sie sodann nach Wertgegenständen. Eine nähere Auflistung des Diebesguts liegt bislang noch nicht vor. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

In Firmengebäude eingebrochen,

Usingen, Achtzehnmorgenweg, 23.03.2023, 02.45 Uhr bis 03.15 Uhr

(pa)In Usingen wurde in der Nacht auf Donnerstag in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen nach zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr im Achtzehnmorgenweg. Durch das Aufschneiden eines Metallzauns verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem dortigen Firmengelände. Nachdem sie anschließend gewaltsam in das Gebäude der betroffenen Firma eingedrungen waren, schlug eine Alarmanlage an, woraufhin die Eindringlinge die Flucht ergriffen. Sie hinterließen einen Sachschaden von einigen Tausend Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde keine Beute gemacht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Scheinwerfer von Porsche entwendet,

Kronberg, Schönberg, Am Oberberg, 22.03.2023, 19.00 Uhr bis 23.03.2023, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag hatten es Diebe im Kronberger Stadtteil Schönberg auf Bauteile eines Pkw abgesehen. Die Fahrerin eines Porsche Cayenne hatte ihren Wagen am Mittwochabend in der Straße „Am Oberberg“ vor ihrer Garage abgestellt. Am nächsten Morgen musste die Frau feststellen, dass jemand beide Scheinwerfer des Fahrzeugs gestohlen hatte. Beim teils gewaltsamen Ausbau war an dem Porsche darüber hinaus ein Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht worden. Personen, die im genannten Bereich möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Kennzeichenschilder gestohlen,

Schmitten im Taunus, Oberreifenberg, Weilbergstraße, 23.03.2023, 17.15 Uhr bis 18.45 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend wurden in Schmitten Oberreifenberg die Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw entwendet. Ein Seat Ateca stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Weilbergstraße, als jemand zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr beide Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „HG-FS 1805“ abmontierte und den Tatort unerkannt verließ. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.

Autofahrer flüchtet vor der Polizei,

Bad Homburg v. d. Höhe, Elisabethenstraße, 24.03.2023, 00.15 Uhr

(pa)In der Nacht auf Freitag versuchte ein Autofahrer in Bad Homburg erfolglos, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Eine Streife der Polizeistation Bad Homburg wurde gegen 00.15 Uhr in der Elisabethenstraße auf einen VW Polo aufmerksam, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Als der Mann am Steuer des Fahrzeugs den Kleinwagen dann beschleunigte und versuchte, vor der Polizeistreife davonzufahren, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der Kleinwagenfahrer ließ den Polo daraufhin plötzlich stehen und flüchtete zu Fuß. Nachdem die Streife ihn kurz darauf eingeholt und festgenommen hatte, kamen die mutmaßlichen Gründe für sein Fluchtverhalten zutage. Mit dem 23-jährigen Frankfurter durchgeführte Fahrtauglichkeitstests ergaben Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Urintest schlug schließlich ebenfalls an und erhärtete den Verdacht, sodass der Autofahrer für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht wurde. Bei der Durchsuchung seines Pkw fand die Streife darüber hinaus auch entsprechende Drogen, sodass der Mann sich nun wegen gleich zweier Straftatbestände verantworten muss.

Fahrradcodier-Aktion in Bad Homburg ausgebucht, Bad Homburg v. d. Höhe, 31.03.2023

(pa)Nach der am Dienstag erfolgten Ankündigung der in der kommenden Woche stattfindenden Fahrradcodier-Aktion der Polizeistation Bad Homburg war eine große Nachfrage zu verzeichnen. Es sind nun bereits alle vorhandenen Termine vergeben, sodass keine weiteren Anmeldungen mehr entgegengenommen werden können. Die Polizei freut sich über das große Interesse. Weitere Codier-aktionen in diesem Jahr sind vorgesehen und werden rechtzeitig vorher veröffentlicht.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesstraße 8, Gemarkung Königstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.