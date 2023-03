Schockanruf-Betrüger festgenommen,

Limburg, Waldstraße, Donnerstag, 23.03.2023, 10:45 Uhr

(wie) In Limburg konnte die Polizei am Donnerstagvormittag wieder eine Geldabholerin nach einem Telefonbetrug festnehmen. Eine 62-jährige Limburgerin wurde am Donnerstag von einem Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab, angerufen. Der Mann gaukelte der Frau vor, dass eine Diebesbande es auf sie abgesehen habe und die „Polizei“ nun ihre Vermögenswerte sichern würde. Hierzu solle sie Geld und Schmuck an eine „Polizistin“ übergeben, die bald vorbeikommen würde. Die 62-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und ging zum Anschein darauf ein. Da die Täter, wie in diesen Fällen üblich, auf einen durchgehenden Telefonkontakt bestanden, verständigte der Ehemann die Polizei. Als die angekündigte Abholerin gegen 12:20 Uhr in der Waldstraße die Wertgegenstände in einer Tüte entgegennahm, wurde die 22-Jährige von der Polizei beobachtet und festgenommen. Auch ein 26-jähriger Komplize, der mit einem Pkw in einer Nebenstraße auf die Beute wartete, konnte von den Beamten festgenommen werden. Im Anschluss wurden das Auto und die Wohnungen der Festgenommenen durchsucht. Diese durften die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Einbruch in Gemeindesaal,

Limburg, Zeppelinstraße, Donnerstag, 23.03.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 24.03.2023, 09:00 Uhr

(wie) Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte einen Gemeindesaal in Limburg aufgebrochen und Geld aus einer Spendenbox gestohlen. Die Polizei wurde am Freitagmorgen in die Zeppelinstraße zum Gemeindesaal einer Kirchengemeinde gerufen, da dort ein Einbruch in den Gottesdienstsaal entdeckt worden war. Unbekannte hatten eine Hintertür an dem Gebäude aufgehebelt und waren so in das Innere gelangt. Aus dem Gottesdienstsaal entwendeten sie Bargeld aus einer Spendenbox. Anschließend flohen der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten,

Limburg, Landesstraße 3448, Donnerstag, 23.03.2023, 14:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag kam es auf der L 3448 bei Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 72-Jähriger befuhr mit einem Citroen die L 3448 von Eschhofen in Richtung Runkel. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Renault eines 44-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Citroen gegen ein Metallgeländer an einem Bachrand gedrückt wurde und dieses so zerstörte. Beide Fahrer wurden bei der Kollision verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 EUR.

Zwei Verletzte bei Unfall in Kubach,

Weilburg-Kubach, Friedensstraße, Donnerstag, 23.03.2023, 19:00 Uhr

(wie) In Kubach wurden zwei junge Männer am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall verletzt und ihr Pkw dabei stark beschädigt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 19:00 Uhr mit einem BMW die Friedensstraße mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Lkw-Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger gegen ein Verkehrsschild gedrückt, welches dieser dadurch umbog. Der BMW kam erst einige Meter weiter zum Stillstand. Der 19-Jährige und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach einer ersten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den zerstörten BMW musste die Polizei abschleppen lassen, der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Mittwoch: Bad Camberg, Landesstraße 3031, Höhe Waldschloss

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.