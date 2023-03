Main-Taunus: Die Polizei-News

Rabiater Dieb bestiehlt Seniorin,

Eschborn, Niederhöchstadt, Taunusstraße, Donnerstag, 23.03.2023, 09:15 Uhr

(jn)Ein bisher unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen in Eschborn eine Seniorin in ihrer eigenen Garage bestohlen. Die Dame zog sich dabei ersten Erkenntnissen folgend leichtere Verletzungen zu. Sie berichtete, gegen 09:15 Uhr vom Niederhöchststädter Bahnhof nach Hause gelaufen zu sein und soeben ihren Rollator in ihrer Garage in der Taunusstraße abgestellt zu haben, als der schlanke Unbekannte von hinten an sie herantrat und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Im Rahmen des wechselseitigen Ziehens riss letztlich ein Riemen der Tasche, so dass die über 80 Jahre alte Frau das Gleichgewicht verlor, stürzte und später von der Besatzung eines Rettungswagens zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Indes flüchtete der rabiate Täter, der eine weiße Jacke trug, mit der braunen Handtasche und konnte auch während der anschließenden Fahndung mehrerer Streifenwagen nicht mehr angetroffen werden.

Wer hat am Donnerstagmorgen einen verdächtigen Mann beobachtet, der im Bereich des Bahnhofs unterwegs war oder einer älteren Frau nachgelaufen ist? Die Polizei in Eschborn wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Hochwertige Velos bei Einbruch gestohlen, Eppstein, Ehlhalten, Vor dem Thor, Mittwoch, 22.03.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 08:00 Uhr

(jn)Im Eppsteiner Ortsteil Ehlhalten waren in der Nacht zum Donnerstag Einbrecher am Werk und haben mehrere hochwertige Pedelecs gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem abseits des Ortskerns in der Straße „Vor dem Thor“ gelegenen Firmengelände und brachen dort eine Zugangstür auf. In der Folge wurden Pedelecs im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen und mit der Beute unerkannt die Flucht angetreten.

Die Sulzbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Einbrecher entwenden Armbanduhr,

Eppstein, Vockenhausen, Bergstraße, Donnerstag, 23.03.2023, 14:15 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 15:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag innerhalb eines kurzen Zeitfensters in ein Einfamilienhaus eingebrochen, wo sie eine hochwertige Armbanduhr stahlen. Ermittlungen am Tatort in der Bergstraße zufolge drangen die Einbrecher zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr durch ein Fenster in die Wohnräume ein und nahmen die Beute mit, nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Vandalismus-Schaden durch Jugendliche, Schwalbach am Taunus, Westring, Donnerstag, 23.03.2023, ab 23:55 Uhr

(jn)Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag im Bereich des Schwalbacher Westrings randaliert und etwa 200 Euro Sachschaden verursacht. Um Mitternacht wurden die Vandalen im Bereich der Friedrich-Ebert-Schule gemeldet. Demnach warfen die jungen Menschen Flaschen umher und beschädigten Verkehrsschilder, indem sie diese aus der Verankerung rissen und dabei den Gehweg beschädigten. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, fehlte von den Unbekannten jede Spur.

Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Reifen zweier Pkw zerstochen,

Sulzbach (Taunus), Sossenheimer Weg, Mittwoch, 22.03.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 08:45 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden in Sulzbach die Autoreifen zweier Fahrzeuge zerstochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Beide Pkw parkten in unmittelbarer Nähe zueinander auf Parkplätzen im Sossenheimer Weg.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Stationsübergreifende Verkehrskontrollen der Polizeidirektion Main-Taunus, Bundesstraße 519, Ortsausgang Flörsheim Richtung Weilbach, Bundesstraße 40, zwischen Wicker und Hochheim, Donnerstag, 24.03.2023, 15:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(jn)Bei Verkehrskontrollen von Beamtinnen und Beamten aus der gesamten Polizeidirektion Main-Taunus wurden am Donnerstagnachmittag und -abend zahlreiche Personen kontrolliert und dabei Verstöße festgestellt. Vorranging dienten die Kontrollen der Bekämpfung der Eigentumskriminalität und damit der Verunsicherung potentieller Einbrecher und anderer Straftäter.

Insgesamt wurden zwischen 15:00 Uhr und 21:15 Uhr mehr als 50 Personen und Fahrzeuge in Kontrollen auf der B 519 am Flörsheimer Ortsausgang und auf der B 40 zwischen Wicker und Hochheim überprüft. Neben einer Person, die aufgrund eines Haftbefehls festgenommen wurde und einer weiteren mit einer offenen Aufenthaltsermittlung machten die eingesetzten Kräfte auch verdächtige Wahrnehmungen, die nun Grundlage für weitere Ermittlungen sein könnten. Zudem wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Schwarzer Audi bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim am Taunus, Oskar-Meyrer-Straße, Mittwoch, 22.03.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 12:00 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro kam es in Hofheim zwischen Mittwoch und Donnerstag. Der Halter eines schwarzen Audi hatte sein Fahrzeug am Mittwoch um 19:00 Uhr in der Oskar-Meyrer-Straße abgestellt und dann bei seiner Rückkehr am Donnerstag um 12:00 Uhr einen frischen Schaden festgestellt. Augenscheinlich war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Pkw kollidiert und hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Unfallflucht,

Eppstein-Bremthal, Neugasse, Mittwoch, 22.03.2023, 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr

(sun)Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte am Mittwoch einen geparkten Pkw in Eppstein-Bremthal und flüchtete daraufhin unbemerkt. Nachdem die Besitzerin den in der Neugasse geparkten Nissan gegen 11:15 Uhr wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass dieser in ihrer halbstündigen Abwesenheit beschädigt wurde. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den Nissan und beschädigte diesen an der vorderen linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung, ohne sich zu dem verursachten Schaden zu bekennen. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Kia angefahren und geflüchtet,

Kriftel, Kapellenstraße, Donnerstag, 16.03.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 08:00 Uhr

(jn)In der Kapellenstraße in Kriftel ist in der zurückliegenden Woche ein Kia von einem unbekannten Pkw angefahren worden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeuges setzte nach der Kollision und trotz eines Schadens in Höhe von ca. 2.000 Euro seine Fahrt unbeirrt fort. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Donnerstag, 16.03.2023 und Donnerstag, 23.03.2023.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.