29-Jähriger ausgeraubt

Ludwigshafen-West (ots) – Am Donnerstag 23.03.2023 gegen 20:30 Uhr kaufte ein 29-Jähriger in der Valentin-Bauer-Straße, Marihuana von 2 unbekannten Männern. Anschlieend wollte er ohne zu bezahlen wegrennen. Die beiden Männer folgten ihm und holten ihn bereits nach wenigen Metern ein.

Sie schlugen und traten den 29-Jährigen, nahmen ihm dessen Handy und auch die Drogen wieder ab.

Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Beide Täter sollen etwa 20 Jahre alt, 1,75-1,80m groß und schwarz gekleidet gewesen sein.

Sofern Sie weitere Angaben zu den Tätern machen können, werden Sie gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Ludwigshafen-West (ots) – Am 24.03.2023, gegen 03:00 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in einen ehemaligen Kindergarten in der Waltraudenstraße. Die Täter wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet. Demnach liegen Personenbeschreibungen vor.

Einer der Täter trug helle Hosen und eine dunkle Jacke, eine helle Mütze sowie dunkle Schuhe.

Der zweite Täter trug helle Oberbekleidung, eine helle Kappe sowie schwarz-weiße Schuhe.

Berauscht E-Scooter geführt

Ludwigshafen (ots) – Am 23.03.2023 kontrollierte eine Polizeistreife den 28-Jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Wredestraße. Grund der Kontrolle war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen. Da der junge Mann im Rahmen der Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies, wurde er zur Polizeidienststelle verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin: Auch für E-Scooter ist eine Haftpflichtversicherung zwingend vorgeschrieben. Diese wird durch ein entsprechendes Kennzeichen nachgewiesen. Bei einem Verstoß muss mit einer Strafanzeige gerechnet werden.

Außerdem: Auch E-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes, weshalb die gleichen Regeln in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit gelten wie im Auto oder auf dem Motorrad. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit dem E-Scooter fährt, gefährdet sich und andere und muss mit Strafen rechnen. Diese reichen von Bußgeldern bis hin zu Freiheitsstrafen.

Worauf außerdem zu achten ist: https://s.rlp.de/aJqjx

Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 23.03.2023 wurden zwei Ludwigshafenerinnen von Betrügern angerufen. Bei beiden Anrufen wurde den Frauen vorgetäuscht, dass ein Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sei. Die beiden angerufenen Frauen schöpften jedoch Verdacht und stellten kritische Fragen. Die Betrüger beendeten in beiden Fällen das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie nie dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Falsche Pflegekraft besucht 91-Jährige

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am 21.03.2023 gegen 16:45 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 91-Jährigen in der Edenkobener Straße. Sie ließ ihn in die Wohnung, wo sich ein Gespräch zwischen den beiden entwickelte. In dem Gespräch fragte er die Seniorin nach vorhandenem Bargeld.

Erst als die Tochter der 91-Jährigen in der Wohnung erschien und der unbekannte Mann seine Tarnung als Pflegekraft nicht mehr aufrechterhalten konnte, verließ er überstürzt die Wohnung. Zu ihm ist bekannt, dass er etwa 1,85m groß gewesen und eine schwarze Hose, eine dunkle Strickweste sowie eine grüne medizinische Maske getragen haben soll.

Trickdiebstahl und Trickbetrug in Wohnungen sind Phänomene, von denen fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass die Täter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor diesen Maschen zu schützen: