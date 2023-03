Diebstahl eines Traktors

Heuchelheim bei Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 22.03.2023 gegen 18:00 Uhr, auf Donnerstag 23.03.2023 gegen 08:00 Uhr, entwendete bislang unbekannte Täterschaft einen Traktor von einem Betriebsgelände in Heuchelheim. Der Schaden beläuft sich hierbei auf einen 5-stelligen Betrag.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der

Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Sexvideos erpresst

Schifferstadt (ots) – Opfer einer Erpressung wurde ein 30-jähriger aus Schifferstadt. Dieser hatte via sozialer Medien sexuelle Handlungen mit einer ihm unbekannten Frau ausgetauscht. Diese Handlungen wurden von der Frau aufgenommen und sie erpresst den 30-jährigen nun damit. Gefordert wird ein 4-stelliger Geldbetrag, bei nicht Zahlung würde das Videomaterial veröffentlicht.

Nachdem der Geschädigte die App gelöscht hatte, wurde er einen Tag später via WhatsApp von einem vermeintlichen Polizeibeamten von Interpol Frankreich angeschrieben.

Dieser gab hierbei an, dass der 30-jährige 1.000 Euro insgesamt und 500 Euro vorab via PayPal zahlen solle, ansonsten würde noch heute ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden. Der Geschädigte ging auf beide Geldforderungen nicht ein, so dass ihm kein finanzieller Schaden entstand.

Kellerräume aufgebrochen

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter in der Tilsiter Straße gewaltsam Zutritt in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Lediglich aus einem Raum wurde ein Kupferkessel sowie ein Bügeleisen entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ohne Führerschein aber mit Drogen

Böhl-Iggelheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Fichtenstraße konnten bei einem 40-jährigen aus Böhl-Iggelheim drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug ist.

Aufgrund der Auffälligkeiten wurde dem Mann einer Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zwecks Einsichtnahme der notwendigen Fahrzeugpapiere wurde die Wohnanschrift des Mannes aufgesucht. In der Wohnung konnten dann zudem geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann erwarten nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.