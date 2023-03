Landau: Die Polizei-News

Engel Statue von Grab entwendet

Landau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf dem Hauptfriedhof in Landau eine Engel Statue von einem Grab entwendet. Die Bronzestatue ist ca. 160cm groß und wiegt ca. 300kg.

Vermutlich haben mehrere Personen die Statue von dem Grab entfernt und abtransportiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341 2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rhododendron-Pflanze zerstört

Landau (ots) – In der Nacht vom 21.03. auf den 22.03.2023 wurden in dem Vorgarten der Geschädigten mehrere Pfalzen beschädigt. Unter anderem wurde eine 30 Jahre alte Rhododendron-Pflanze abgeschnitten. Diverse weitere Blumen im Vorgarten wurden ebenfalls platt getreten. Hinweise auf einen Täter liegen aktuell nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kirche

Landau (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen derzeit noch unbekannte Täter in eine Kirche in der Zeppelinstraße ein. Es wurde lediglich Diebesgut von geringem Wert entwendet. Hinweise erbittet die Polizei Landau.

Versuchter Einbruch in Seniorenheim

Landau (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten derzeit noch unbekannte Täter, in ein Seniorenheim in der Bodelschwinghstraße einzubrechen. In das Objekt gelangten der/die Täter nicht.

Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Wer in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet dies bitte bei der Polizei Landau.