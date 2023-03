Ein Auto beim Vorbeifahren beschädigt und seine Fahrt einfach fortgesetzt…

Herxheim (ots) … hat gestern gegen 12:50h der Fahrer eines blauen Fahrzeuges (vermutlich Kastenwagen/Kleinbus/Hochdachkombi der Marke VW) im Bereich Obere Hauptstraße / Holzgasse in Herxheim.

Der Unfallflüchtige touchierte beim links Vorbeifahren den vor ihm verkehrsbedingt wartenden blauen Golf, um dann von der Oberen Hauptstraße in die Holzgasse abzubiegen. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.

Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Roschbach/Burrweiler/Edesheim (ots) – Zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter kam es gestern Abend (23.03.2023), zwischen 22.00 und 23.10 Uhr. In einem Fall stellte sich der Anrufer als Hauptkommissar und Berater gegen Cybercrime vor. Er nannte die korrekten Zugangsdaten des Online-Bankings der angerufenen Frau, die daraufhin den Zugang sperrte und es nicht zu einem Schadeneintritt kam.

In den beiden anderen Fällen gab der Anrufer an, Beamter der Polizei Landau zu sein und es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Hierbei seien Listen der Anschriften der angerufenen Personen aufgetaucht und es wurde nach Wertgegenständen im Haus gefragt. Die Geschädigten schöpften daraufhin Verdacht und beendeten das Gespräch.

Die Polizei rät: Die Anrufer nutzen die Gutgläubigkeit und Hilflosigkeit älterer Menschen aus. Werden Sie misstrauisch, wenn am Telefon nach persönlichen Daten gefragt wird. Rufen Sie im Zweifelsfalle ihre zuständige Polizeidienststelle an.

Kabeldiebstahl

Kleinfischlingen (ots) – Auf einer Baustelle entlang der L507 in Richtung Freimersheim wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22./23.03.2023) Kabel im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet.

Die Diebe schnitten vermutlich mit Bolzenschneider verschiedene Kabel von den Kränen und Stromverteilern ab. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Edenkoben entgegen.

Graffiti-Schmierereien

Annweiler (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 19.03.23 bis 21.03.23 an nahezu sämtlichen Wegeleuchten auf dem Weg von Ortsbereich Annweiler hoch zur Burg Trifels Farbschmierereien hinterlassen. Auch wurde das dortige Pumpenhäuschen sowie die Lösch- und Feuerwehreinrichtungen mit Farbe besprüht.

Der Sachschaden beträgt bei diesen Sachbeschädigungen mehrere hundert Euro. Wer Angaben zur Tat oder zu den noch unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/9646-2519 in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern und Edenkoben vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter/Schockanrufe handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder Verwandte.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.