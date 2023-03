Unfall auf der B270 (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und zwei Autos mit Totalschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen auf der B270 kurz vor dem Opelkreisel ereignete. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war ein 22-jähriger Chevrolet-Fahrer von der A6 gekommen und wollte auf die B270 in Richtung Kaiserslautern auffahren.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte über beide Fahrstreifen der B270. Der Chevrolet kollidierte mit einem Taxi, das aus Richtung Rodenbach auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der Fahrer und eine der beiden Insassen des Taxis wurden leicht verletzt und nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Straße war für circa zwei Stunden voll gesperrt. |elz

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann am Donnerstag zum

Verhängnis geworden. Bei der Kontrolle flog auf, dass der 39-Jährige unter

Drogeneinfluss stand. Die Polizeibeamten stoppten den Ford Fiesta am frühen

Abend in der Mainzer Straße. Schnell kam der Verdacht auf, dass der Fahrer

„berauscht“ ist.

Ein Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain, weshalb der 39-Jährige zwecks Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle kommen musste. Sein Fahrzeugschlüssel wurde einer Angehörigen ausgehändigt. Die weiteren Konsequenzen hängen vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |elz

Kind auf Roller angefahren

Kaiserslautern (ots) – Trotz einer Notbremsung ist ein Autofahrer am

Donnerstagnachmittag in der Beethovenstraße mit einem Kind auf einem Roller

zusammengestoßen. Der 10-jährige Junge wurde verletzt und musste ins

Krankenhaus gebracht werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 31 Jahre

alte Mann kurz vor 15 Uhr mit seinem Pkw durch die Beethovenstraße.

Der Junge befuhr mit seinem Tretroller zunächst den Verbindungsweg von der Straße „Hohl“ kommend. Beim Einfahren in die Beethovenstraße übersah der Zehnjährige das

bevorrechtigte Auto. Der 31-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es

kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Junge an einer Hand verletzt

und noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten durch den Vater in ein

Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |elz

Bei Spurwechsel Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise der „tote Winkel“ im Außenspiegel ist

einem Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag in der Lauterstraße zum Verhängnis

geworden. Der 33-jährige Mann war in Richtung Ludwigstraße unterwegs. In Höhe

der Kammgarn wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln – dabei

übersah er jedoch einen VW Golf, der auf dieser Spur in gleicher Höhe fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 45-jährige

Golf-Fahrer und seine Beifahrerin klagten nach dem Unfall über Schmerzen. Sie

wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein

Krankenhaus gebracht. Der Golf wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt. |elz

Mit Drogen gehandelt

Kaiserslautern (ots) – Ein Drogengeschäft hat die Polizei am Mittwochnachmittag

mehreren jungen Männern in der Innenstadt verpatzt. Zeugen meldeten drei Männer,

die vermutlich gerade dabei waren, einen Drogendeal abzuwickeln. Die Örtlichkeit

wurde durch mehrere Streifen aufgesucht und die angetroffenen Männer wurden

kontrolliert und durchsucht. Bei einem wurde Marihuana gefunden.

Durch weitere Zeugenhinweise konnte im Nahbereich ein Versteck mit Betäubungsmitteln ausgemacht werden. Hier fanden die Beamten mehrere Tütchen mit Marihuana, sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel. Die Sachen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Unfall verursacht und weitergefahren

Schallodenbach (ots) – Auf der L382 ist es am Donnerstagvormittag zwischen Schallodenbach und Schneckenhausen zu einem Unfall gekommen. Eine 33-Jähriger fuhr mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll ein unbekannter Fahrer in einem roten Kleinwagen für die Unfallursache verantwortlich sein. Laut Angaben der 33-Jährigen, war sie gegen 11 Uhr in Richtung Schneckenhausen unterwegs.

Im Kurvenbereich kam ihr der rote Wagen entgegen. Dieser fuhr so weit mittig, dass sie nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten, riss das Steuer dann nach links und kollidierte auf der anderen Straßenseite mit einem Baum. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz