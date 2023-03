Versuchter Einbruch in Tankstelle – Tatverdächtiger in Haft

Worms (ots) – Am Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Mainzer Straße. Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen werden und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Um kurz vor 02 Uhr meldeten gleich mehrere Zeugen eine Person, die wiederholt

mit einem Stein auf die gläsernere Eingangstür einer Tankstelle in der Mainzer

Straße einschlug. Nachdem der Alarm losging brach der Täter sein Vorhaben ab und

flüchtete fußläufig. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Flüchtende im

Rahmen der Fahndung gestellt und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz

vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er steht im Verdacht, auch die Tat am 21.03.2023 begangen zu haben.

Der 36-Jährige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz dem

Ermittlungsrichter vorgeführt. Durch diesen wurde ein Untersuchungshaftbefehl

gegen den Tatverdächtigen erlassen. Anschließend wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Wormser Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Mainzer Staatsanwaltschaft dauern an.

Nicht an das neue Versicherungskennzeichen gedacht

Worms (ots) – Drei E-Scooter wurden am gestrigen Donnerstag mit abgelaufenem

(grünen) Versicherungskennzeichen kontrolliert. Die Fahrer im Alter von 35, 39

und 51 Jahren gaben an, die Umstellung vergessen zu haben.

Aus diesem Anlass weisen wir darauf hin, dass die grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 am 28.02.2022 ihre Gültigkeit verloren haben. Seit dem 01.03.2023 benötigen Sie ein neues Versicherungskennzeichen für das Jahr 2023, in der Farbe schwarz.

Gegen die drei Wormser Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen dem Verstoß

gegen § 6 des Pflichtversicherungsgesetzes eingeleitet. In solchen Fällen kann

eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.