Beleidigung von Rettungskräften durch Gaffer

Kirn (ots) – Am Freitag, dem 24.03.2023 um 14:45 Uhr kommt es im Rahmen eines Rettungseinsatzes in der Sulzbacher Straße zur Beleidigung von Rettungskräften, sowie eines Notarztes. Zwei männliche Personen nähern sich hierbei der Einsatzörtlichkeit neugierig, distanzlos und sensationslüstern. Bei diesem Phänomen spricht man von sog. „Gaffern“.

Als die beiden Männer aufgefordert werden, mehr Distanz zu wahren werden die Einsatzkräfte beschimpft und beleidigt. Zu einer konkreten Behinderung des Rettungseinsatzes kommt es jedoch nicht. Da die beiden Täter bereits vor Eintreffen der Polizei zu Fuß geflüchtet waren, ist deren Identität bislang unbekannt. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Unbekannter schlägt 17-jährigen Jugendlichen

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 22.03.2023 kam es in Bad Kreuznach gegen 12:50 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Dieser wurde durch einen ihm unbekannten Täter im Bereich der Dürerstraße 23 angesprochen und anschließend wegen einer Lappalie durch einen Schlag mit dem Ellenbogen und durch einen Schlag mit einem Tischlerlineal im Gesicht leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Er wird als männlich, ca. 1,80 m groß und 30-35 Jahre alt beschrieben. Zudem soll er während der Tatausführung ein orangefarbenes Tischlerlineal mitgeführt und benutzt haben, sowie eine auffällige, tarnfarbene Jacke getragen haben.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die PI Bad Kreuznach unter der unten genannten Telefonnummer entgegen.

Einbruchsdiebstahl aus Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes

Raumbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Zugangstür der Lagerhalle auf und gelangten so an die abgestellten Traktoren. Teile der Traktoren wurden abgebaut und entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro. |pilek