Die Polizei sucht Zeugen

Wörth (ots) – Am Mittwoch gegen 13 Uhr befuhr ein mit Mutterboden beladener Kipper inklusive Anhänger die K 15 von Langenberg in Richtung Schaidt. Ca. zwei Kilometer vor dem Ortseingang Schaidt kam ein PKW im Kurvenbereich entgegen. Der PKW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Kipperfahrer sein Gespann in den Grünstreifen und fuhr sich fest. Der PKW fuhr weiter. Der Kipper musste durch umfangreiche Umlade- und Bergearbeiten aus dem Grünstreifen gezogen werden. Der Fahrer des Kipperlasters blieb unverletzt. Der Kostenaufwand für die Bergung kann derzeit nicht beziffert werden.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen blauen Kleinwagen der Marke Audi mit deutscher Zulassung handeln. Der Fahrer sei männlich und im Alter von ca. 40 Jahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW machen können, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271/9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Die Polizei kontrolliert

Kandel (ots) – Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth gleich an zwei Örtlichkeiten in Kandel. Zwischen 12-12:40 Uhr wurde in der Guttenbergstraße in Kandel eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Lediglich ein PKW Fahrer fuhr in der 30 km/h Zone zu schnell.

Bei zwei weiteren Fahrzeugen wurden kleine Mängel festgestellt.

Zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr wurde die Einhaltung des STOP-Schildes an der Einmündung L 542 zur Industriestraße überwacht.

Fünf Verkehrsteilnehmer verstießen gegen das unbedingte Haltegebot.

Zwei Fahrzeugführer waren nicht an angegurtet und bei zwei weiteren wurden kleine Mängel beanstandet.

Radfahrerin stürzt

Hördt (ots) – Eine 82-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern die Stoppelstraße in Hördt. Bergab kam sie mit dem Vorderreifen an den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sie am Kopf verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Schulwegkontrolle

Lingenfeld (ots) – Gestern Morgen fand an der Grundschule in Lingenfeld eine Schulwegkontrolle statt. Bezüglich der Kindersicherung kam es erfreulicherweise zu keinerlei Beanstandungen. Dagegen konnten an 5 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden.