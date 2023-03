Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: Kleinkind startet Auto

Mit dem zuvor stibitzten elterlichen Autoschlüssels setzte sich am Mittwochnachmittag ein 5-Jähriger in Ober-Mörlen hinters Steuer eines Kleinwagens. Der Junge startete den Motor, woraufhin sich der PKW in Bewegung setzte. Die Fahrt endete kurz darauf abrupt an der Heckstoßstange des wenige Meter entfernt parkenden Vordermannes, der noch gegen ein weiteres Auto gedrückt wurde. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist nach ersten Schätzungen annähernd fünfstellig.

Florstadt: Berührung im Begegnungsverkehr

Auf der L3190 zwischen Glauberg und Nieder-Mockstadt war der Fahrer eines weißen Mercedes Vito am Dienstag (21.03.) gegen 12 Uhr unterwegs, als ein entgegenkommendes, weißes Auto seinen linken Außenspiegel streifte. Der Mercedes-Fahrer wendete seinen PKW daraufhin, um mit dem anderen Autofahrer Personalien auszutauschen. Dieser war jedoch weitergefahren. Da auf diese Weise mehrere Hundert Euro Sachschaden entstanden waren, ermittelt die Friedberger Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Ranstadt: Elterntaxis kontrolliert

Am Mittwochmorgen (23.03.) führten Polizeibeamte des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau zusammen mit Kollegen der Ranstädter und Glauburger Ordnungsämter in der Oberriedstraße gemeinsam Verkehrskontrollen durch. Bei der Oberriedstraße handelt es sich um den Hauptzubringer zu örtlichem Kindergarten und Grundschule. Gemeinsam überprüfte man zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr knapp 30 „Elterntaxis“, um sich davon zu überzeugen, dass die Kinder im Fahrzeug vorschriftsmäßig gesichert worden waren. Dabei war man auch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, die die Kontrollen durchweg befürworteten, ins Gespräch gekommen.

Positive Bilanz: Die Ordnungshüter hatten an diesem Tage nur wenig zu beanstanden. Drei Erwachsene und ein Kind hatten den Sicherheitsgurt nicht bzw. nicht richtig angelegt. Insgesamt hatte man 29 Autos kontrolliert, in den 29 Erwachsene und 43 Kinder unterwegs waren.

Büdingen: falsche Polizeibeamten riefen an

Einige in Büdingen lebende Bürgerinnen und Bürger teilten der Polizei am Mittwochabend (22.03.) mit, zuvor von Trickbetrügern angerufen worden zu sein.

Die übliche Masche:

Ab circa 19 Uhr waren mehrere Menschen von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen worden, die behaupteten, man habe eine Einbrecherbande festnehmen können. Bei den Kriminellen habe man dann eine Liste mit Namen und Adressen gefunden, auf jener unter anderem die Daten der angerufenen Person vermerkt gewesen seien. Da man nun einen bevorstehenden Einbruch nicht ausschließen könne, solle man zuhause aufbewahrte Wertsachen sicherheitshalber an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben / vor der Haustür deponieren, einem Boten aushändigen.

In den bisher bekannt gewordenen Fällen hatten die Kriminellen kein Glück. Die Angerufenen reagierten genau richtig: Sie beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei.

Da neben zahllosen missglückten Versuchen Telefonbetrüger leider ab und an Erfolg mit ihren Maschen haben und so Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes bringen, gibt die Polizei an dieser Stelle nochmals einige hilfreiche Hinweise, um den Gaunern nicht auf den Leim zu gehen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis

Verhältnissen preis Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf und informieren Sie die Polizei

einfach auf und informieren Sie die Polizei Übergeben Sie niemals Geld / Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen

Weitere Informationen über diese sowie ähnliche Betrugsmaschen erhalten Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Wetteraukreis: MAXimal mobil bleiben…auch mit dem Rollator!

Fit und mobil bleiben spielt in unserem Alltag eine große Rolle. Was an Bewegungsfreiheit für die Jüngeren selbstverständlich ist, fällt der älteren Generation zunehmend schwerer. Ganz besonders denen, die keine Partner mehr haben oder krankheitsbedingt in einem Pflegeheim untergebracht werden mussten.

Damit auch diese Personengruppe weiterhin aktiv und sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann, wurden Anfang März 2023 im Seniorenzentrum in Ranstadt sowie im Pflegeheim in Nidda/Bad-Salzhausen durch Herrn Euler (Verkehrswacht Wetterau) und Polizeihauptkommissarin Sabine Axmann (Präventionsbeauftragte des Wetteraukreises) Rollator-Trainings angeboten. Mit dabei war ein Teil des erst im letzten Jahr fertiggestellten Rollator-Parcours der Geschäftsstelle „Verkehrssicher in Mittelhessen“ im mittelhessischen Polizeipräsidium.

Herr Euler informierte darüber, wie die Teilnehmenden sich durch körperliche und geistige Betätigung fit halten können. Danach ging es für alle Teilnehmer an den Rollator-Parcours. PHK’in Axmann vermittelte den Teilnehmenden wichtige Tipps zur korrekten Einstellung am Rollator, zur sicheren Betätigung der Bremse und zur richtigen Körperhaltung an der Mobilitätshilfe. Das zuvor erlangte Wissen konnten die Seniorinnen und Senioren anschließend am mitgebrachten Parcours anwenden. Dieses Angebot fand bei allen Teilnehmern großen Anklang, sodass bereits vor Ort weitere Folgetermine vereinbart wurden.

Haben auch Sie Interesse an der Durchführung einer derartigen Veranstaltung im Wetteraukreis? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu Sabine Axmann auf. Diese erreichen Sie telefonisch unter 06033/7043-1471 oder per Mail an vim-we.ppmh@polizei.hessen.de .

Weitere Informationen zur Aktion sowie bezüglich der Geschäftsstelle Verkehrssicher-in-Mittelhessen“ (ViM) finden Sie im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1484091591 (ViM) beziehungsweise https://k.polizei.hessen.de/19883947880 (MAX).