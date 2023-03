Driedorf-Mademühlen.: Skoda zerkratzt

Auf dem Penny-Parkplatz in der Westerwaldstraße zerkratzten Unbekannte am Dienstagabend (21.03.2023) zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr die gesamte Beifahrerseite eines schwarzen Skoda Fabia. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- Kratzer in T-Roc

Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr parkte eine 63-Jährige gestern Vormittag (21.03.2023) ihren weißen T-Roc auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes im Hüttenweg. In diesem Zeitraum trieben Unbekannte tiefe Kratzer in die Beifahrerseite des VW und verursachten einen 1.700 Euro teuren Schaden. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- Dieseldiebe am Werk

Diebe pumpten mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank einer Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Katzenfurt. Zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr brachen die Unbekannten das Tankschloss auf und zapften rund 300 Liter Diesel ab. Der Schaden beläuft sich auf 660 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Mittwoch (22.03.2023) im Bereich des Autobahnparkplatzes aufgefallen? past

Aßlar- Spiegelunfall in der Herborner Straße

In der Nacht von Samstag (18.03.2023) auf Sonntag (19.03.2023) hatte die Besitzerin eines VWs ihren roten Touran am Straßenrand der Herborner Straße in Höhe der Hausnummer 88 abgestellt. Als sie Sonntagmorgen zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite. Offenbar hatte ein Unbekannter zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr beim Vorbeifahren den Spiegel touchiert und einen 300 Euro teuren Schaden hinterlassen. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen goldfarbenen Citroen Berlingo oder einen Peugeot Partner aus dem Jahr 2008 oder 2009 handeln dürfte, geben? Wem ist ein solches Auto mit beschädigtem Spiegel an der Beifahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- rasenden Motorradfahrer erwarten nun Anzeigen

Bereits am Montagmorgen (20.03.2023) bemerkten Wetzlarer Polizisten einen Motorradfahrer auf der B 49 in Höhe Wetzlar. Dieser war mit seinem Krad im Berufsverkehr zwischen Solms und Dalheim unterwegs. Um offenbar schneller voran zu kommen, überholte er verbotswidrig in einer einspurigen Baustelle rechts über den Seitenstreifen fahrend mehrere Fahrzeuge. Dienstagmorgen (21.03.2023) fiel der junge Fahrer erneut auf der B 49 durch sein Fahrverhalten auf. Trotz hohem Verkehrsaufkommen, beschleunigte der Yamaha-Fahrer seine Maschine auf bis zu 180 km/h, zunächst in einer baustellenbedingten 80 km/h Zone, im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung Gießen bei erlaubten 100 km/h. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er dicht auf vorrausfahrende Fahrzeuge auf, bis diese die Fahrspur wechselten und er seine Raserei fortsetzte. Die Verfolgung brach die Polizeistreife aufgrund des daraus resultierenden Gefährdungspotentials ab. Im Laufe des Tages trafen die Ordnungshüter den 19-jährigen Fahrer an seiner Wohnanschrift im Lahn-Dill-Kreis an. Hier stellte sich heraus, dass der Krad-Fahrer offenbar nicht im Besitz der für die Yamaha MTN690 erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittler stellten das Krad zur Untersuchung sicher. Auf den Fahrer kommen nun Anzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Weitere Anzeigen wegen des Überholens auf dem Seitenstreifen und dem Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis folgen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wem ist der 19-Jährige mit seiner auffällig lila-gold lackierten Yamaha, morgens, gegen 06:45 Uhr auf der B 49 auf der Strecke Solms-Mitte in Fahrtrichtung Gießen bis zur Anschlussstelle der A45, wo er auf diese in Richtung Frankfurt auffuhr, aufgefallen? Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Haiger-Fellerdilln: Zwei Schwerstverletzte mit Brandwunden- Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln in einem versuchten Tötungsdelikt

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Haiger-Fellerdilln: Gestern Morgen (22.03.2023), gegen 09:45 Uhr rückten Rettungskräfte und Polizei zu einem Einsatz am Fellerdillner Sportplatz aus. Zwei Personen hatten am Sportplatz schwere Brandverletzungen davongetragen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand übergoss ein 59-Jähriger zunächst sich selbst und im Weiteren seine 50-jährige Ehefrau mit Benzin und zündete es an. Beide trugen schwerste Brandverletzungen davon. Ein Notarzt und Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung. Anschließend flogen Rettungshubschrauber die Verletzten in Spezialkliniken in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die genauen Tatumstände sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht gegeben werden.