Marburg: 19-Jährige beraubt

Ein bislang unbekannter Mann ergriff am Donnerstagmorgen beim Vorbeigehen an einer 19-jährigen Marburgerin in der Gutenbergstraße ihren Arm und hielt sie fest. Offenbar unter Vorhalten eines Messers forderte er auf dem Gehweg in Höhe des dortigen Bio-Einkaufmarkts die Herausgabe sämtlicher Wertsachen, nahm dann aber nur Tabak und Zigarettenfilter im Gesamtwert von etwa 10 Euro an sich und floh gegen 5.40 Uhr in Richtung Universitätsstraße. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und informierte die Polizei. Der Täter ist laut ihrer Aussage 17 bis 19 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und helle Haut, sprach ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt und trug dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise, insbesondere sucht sie zwei Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe gestanden haben sollen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben ergänzen? Wem ist der weglaufende junge Mann aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Schwarzes Herrenrad entwendet

Vom Fahrradabstellplatz am Hauptbahnhof entwendeten Diebe ein angeschlossenes, schwarzes Herrenrad. Das „Morrison“-Rad im Wert von etwa 550 Euro kam zwischen 8 Uhr am Freitag, 17. März, und 13 Uhr am Mittwoch abhanden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter: 15-Jähriger mit Auto unterwegs

Eine Polizeistreife erwischte am Mittwoch, 22. März, einen 15-Jährigen bei einer Autofahrt. Doch damit nicht genug, der Jugendliche „sammelte“ auch noch Anzeigen wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz, das Waffengesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch.

Gegen 20.15 Uhr bemerkte die Streife in der Straße am Untertor einen Ford Ka und entschloss sich zur Kontrolle. Der zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrer gab Gas und fuhr auf teilweise sehr rücksichtslose Art durch die Innenstadt von Wetter und entkam der Polizei nach dadurch zunächst. Wenig später kontrollierten die Beamten zwei jugendliche Fußgänger in der Gebrüder-Plitt-Straße und erkannten dabei den zuvor geflüchteten Fahrer. Dieser stritt zunächst alle Vorwürfe ab, gab im Zuge der sich anschließenden Maßnahmen aber klein bei und räumte sämtliche Vorwürfe ein. Bei ihm handelt es sich um einen 15-Jährigen, der im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnt. Zum genutzten Auto gab er an, es vor einigen Wochen selbst gekauft zu haben. Darin fanden Beamte noch einen Schlagstock, den sie zusammen mit dem PKW sicherstellten. Bei den Kennzeichen handelte es sich um Fälschungen, das Auto war ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Marihuana-Konsum, so dass ein Arzt bei dem 15-Jährigen eine Blutentnahme durchführte. Nach Abschluss aller Maßnahmen, zu denen auch die erkennungsdienstliche Behandlung gehörte, übergaben die Beamten den jungen Mann an ein Elternteil.

Zeugen der kurzen Verfolgungsfahrt oder Personen, die relevante Hinweise zum geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden andere Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger, die aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise durch den 15-Jährigen während der Verfolgungsfahrt möglicherweise gefährdet wurden, gebeten, sich zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Drogenverstöße

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei waren am Mittwoch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Rahmen der Maßnahmen „Sicheres Marburg“ im Stadtgebiet unterwegs. Nicht nur uniformiert geht die Polizei dabei vor, auch „unsichtbar“ in zivil sind Kolleginnen und Kollegen regelmäßig im Einsatz. Dabei gelang es ihnen an der Ecke Schulstraße/ Am Grün, den Verkauf von Drogen an drei Personen im Alter von 17 und 18 Jahren zu beobachten. Bei der anschließenden Kontrolle der zwei weiblichen und des einen männlichen Käufers fanden sie geringe Mengen verschiedener Drogen. Auch den 34-jährigen Verkäufer kontrollierten sie und fanden bei ihm acht Gramm Cannabis. Entsprechende Sicherstellungen, Strafanzeigen und erkennungsdienstliche Behandlungen waren die Folge.

Dautphetal- Buchenau: Spiegel beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Ford B-Max und verursachte dabei einen 300 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch, 22. März, und 7 Uhr am Donnerstag unerlaubt vom Unfallort in der Elmshäuser Straße. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).