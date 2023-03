Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wildeck-Richelsdorf. Am Mittwoch (22.03.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamburg die Steinkaute (L3248) in Richtung Eschwege. Zeitgleich fuhr eine 14-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg. Plötzlich lenkte das Mädchen ihr Zweirad auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der Hamburger versuchte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen noch nach links auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit der 14-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall mit schwer verletzten Personen auf B62

Niederaula. Am Mittwoch (22.03.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrer aus Gera mit einem Sprinter die B62 von Niederaula kommend in Fahrtrichtung der BAB 7 Anschlussstelle Niederaula. Aus ungeklärter Ursache geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger, welchen ein 68-jähriger Fahrer aus Kirchheim lenkte. In der weiteren Folge wurde der Sprinter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen vom Sattelzuggespann abgewiesen und kollidierte sodann frontal mit dem ebenfalls entgegenkommenden Pkw einer 40-jährigen Fahrerin aus Niederaula. Der 46-jährige Sprinterfahrer sowie die 40-jährige Pkw-Fahrerin wurden beide schwer verletzt und waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie konnten zeitnah durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit und an die Rettungskräfte übergeben werden. Der 46-jährige Sprinterfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Auch die 40-jährige Pkw-Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen der Verletzten entstand Totalschaden. Die B62 war im Zuge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für etwa viereinhalb Stunden voll gesperrt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro.

Zapfsäule beschädigt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (22.03.), gegen 21:25 Uhr, wollte ein 62-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger an einer Zapfsäule einer Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße tanken. Beim Einfahren streifte der Mann aus Belarus mit der linken Seite seines Aufliegers die rechte Seite der Zapfsäulenwand. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda (ots)

Hosenfeld. Zwischen Freitag (17.03.), 19 Uhr und Samstag (18.03.), 9 Uhr wurde in der Stockhausener Straße im Ortsteil Blankenau ein roter Pkw des Herstellers Renault durch unbekannte Täter beschädigt. Das Auto wurde mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/96880 jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Mittwochabend (22.03.), zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Seilerweg ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt zwei Damenuhren der Marke „Guess“ im Wert von rund 450 Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt in Richtung Bärengasse. Zudem entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsau. Ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Rohrbach wurde am Mittwoch (22.03.), zwischen 8.10 Uhr und 23.40 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür sowie eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Garage sowie in die Wohnräume des Hauses. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alheim. In ein Einfamilienhaus in der Ludwigsecker Straße in Sterkelshausen brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (22.03.), gegen 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen (23.03.), etwa 1 Uhr, ein. Die Täter öffneten eine Terrassentür gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Klein-LKW fährt auf Stauende

Gemarkung Mücke (ots)

Am Mittwoch (22.03.) befuhr ein 38-jähriger polnischer Staatsbürger gegen 14.50 Uhr mit einem Klein-LKW die Autobahn A 5 aus Richtung Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Kassel. Circa 1000 m nach der Anschlussstelle Homberg (Ohm) bemerkte er vermutlich ein Stauende zu spät. Der 38-Jährige versuchte zwar noch, über den Standstreifen an einen am Stauende stehenden Sattelzug vorbei zu fahren, bleib aber mit seiner linken Seite an der rechten hinteren Ecke des Aufliegers hängen. Dabei blieb die Fahrertür des Kleintransporters im Heckportal des Aufliegers stecken. Der Planenaufbau des Polnischen Klein-LKW wurde komplett abgerissen, sodass sich die Ladung (Stückgut / Papier) auf dem Standstreifen und dem angrenzenden Grünstreifen verteilte. Im Anschluss fuhr der 3,5-Tonner auf dem Standstreifen an einem weiteren Sattelzug vorbei und prallte schließlich auf das Heck eines dritten Sattelzuges, welcher leicht versetzt auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen stand.

Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Zur Bergung des Verletzten und wegen der Landung des Rettungshubschraubers war die Fahrbahn circa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

An dem 3,5-Tonner, den beiden Sattelzügen sowie an der Schutzplanke entstand Gesamtschaden von rund 70.000 EUR

Person tot aus Gewässer geborgen

ERSTMELDUNG: Am Mittwoch (22.03.) wurde durch Rettungskräfte gegen 16 Uhr eine leblose Person aus einem kleinen Fließgewässer im Hilderser Ortsteil Brand geborgen. Leider konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Zur Klärung der Todesumstände und zur Ermittlung der Hintergründe wurde eine Streife der Polizeistation Hilders und der Kriminalpolizei in Fulda hinzugezogen. Aktuell (Stand: 18 Uhr) dauern die Ermittlungen vor Ort noch an. Sobald weitere, belastbare Informationen zu dem Vorfall bekannt sind, wird unaufgefordert nachberichtet.

Am Mittwoch (22.03.), gegen 15.50 Uhr, informierten Zeugen die Rettungsleitstelle über eine leblose Person in einem Bach im Hilderser Ortsteil Brand – wir berichteten.

Ein Zeuge hatte die 91-jährige Frau aus der Gemeinde Hilders bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wasserlauf geborgen und umgehend reanimiert. Trotz der zeitnahen medizinischen Versorgung durch Zeugen sowie den Rettungsdienst, verstarb die Frau noch vor Ort. Momentan liegen keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Selbstbeibringung vor, sodass derzeit von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen werden muss.