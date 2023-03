Main-Taunus: Die Polizei-News

Schmierereien an Glascontainern,

Eschborn, Dörnweg, Dienstag, 21.03.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 08:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter in Eschborn mehrere Glascontainer beschmiert. Dabei sprühten die Täter teilweise verfassungsfeindliche Symbole auf die im Dörnweg gelegenen Container und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat nun die Ermittlungen in der Sache übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, welche unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Polizei kontrolliert und hat Schulweg im Blick, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Wachenheimer Straße, Mittwoch, 22.03.2023, 07:40 Uhr bis 08:30 Uhr

(jn)Am Mittwochmorgen fand in Liederbach eine Verkehrskontrolle der Polizei statt, die vorrangig der Schulwegsicherung diente. Zwischen 07:40 Uhr und 08:30 Uhr überprüften Kelkheimer Beamte gemeinsam mit der Schutzfrau vor Ort Manuela Lehbrink und dem Schmutzmann vor Ort Florian Meerheim Verkehrsteilnehmer in der Wachenheimer Straße in Oberliederbach. Neben sensibilisierenden Gesprächen bzgl. der Sicherungspflichten von Kindern in Pkw, kam es auch zur Ahndung einzelner Ordnungswidrigkeiten, da zwei Kinder sowie zwei Autofahrer nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Bilanzierend bleibt festzustellen, dass sich das Gros der Autofahrer vorbildlich verhielt und die polizeilichen Maßnahmen begrüßte.

Geparkter Pkw beschädigt,

Hofheim, Marxheim, Marbodstraße, Mittwoch, 22.03.2032, 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(sun)Am Mittwoch streifte in Marxheim ein unbekanntes Fahrzeug einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr parkte ein Kia ordnungsgemäß in der Marbodstraße, als ein noch unbekanntes Fahrzeug das besagte Auto beim Vorbeifahren touchierte. Anschließend fuhr es in unbekannte Richtung weiter, ohne sich zu dem Unfall zu bekennen. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst bei der Hofheimer Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Pkw beschädigt und abgehauen,

Bad Soden, Bismarckstraße/ Prof.-Much-Straße, Donnerstag, 16.03.2023, 07:35 Uhr bis 13:40 Uhr

(sun)Am Donnerstag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Bad Soden einen Pkw, der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete daraufhin. In einem Zeitraum zwischen 07:35 Uhr und 13:40 Uhr war der Pkw sowohl in der Bismarckstraße als auch in der Prof.-Much-Straße jeweils ordnungsgemäß geparkt. In dieser Zeit touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den blauen Skoda und entfernte sich dann in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Fahrerflucht,

Flörsheim-Wicker, Goldbornstraße, Sonntag, 12.03.203, 23:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 14:00 Uhr

(sun)Im Verlauf der vergangenen Woche touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in Wicker einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen dem 12.03.2023 um 23:00 Uhr und dem 18.03.2023 um 14:00 Uhr war in der Goldbornstraße ein grauer Opel Corsa ordnungsgemäß geparkt. In der Zeit entstand an der linken Front ein Sachschaden, der auf einen Ein- oder Auspark-Unfall zurückzuführen ist. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung, ohne sich zu dem Unfall zu bekennen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Fahrerflucht erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0.