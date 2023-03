Wiesbaden: Die Polizei-News

Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden – mutmaßlicher Drogendealer

festgenommen, Wiesbaden, Innenstadtbereich, 22.03.2023, 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch hat die Wiesbadener Polizei in der Innenstadt Kontrollmaßnahmen

zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durchgeführt. Polizeikräfte

waren zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr vorrangig im Bereich Helenenstraße,

Bleichstraße, Rheinstraße sowie Luisenplatz unterwegs. Hierbei gelang es den

Beamtinnen und Beamten gegen 17.50 Uhr in der Helenenstraße einen 29-jährigen

Mann festzunehmen, der unter Verdacht steht, im dortigen Bereich mit Drogen

gehandelt zu haben. Nach der erfolgten Festnahme wurde die Helenenstraße

temporär ab der Bleichstraße für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr abgesperrt

und unter Zuhilfenahme eines Rauschgiftspürhundes abgesucht. Hierbei konnten

keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den 29-Jährigen sowie

die mutmaßlichen Käufer, bei denen Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten,

wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden bei

Kontrollmaßnahmen im Bereich Helenenstraße, Eleonorenstraße sowie Luisenplatz

bei drei weiteren Personen Betäubungsmittel aufgefunden und Strafanzeigen wegen

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die polizeilichen

Maßnahmen in der Helenenstraße wurden positiv durch die Anwohner wahrgenommen

und so auch an die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte widergespiegelt.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Rambach, Ostpreußenstraße, 17.03.2023, 05.30 Uhr bis 22.03.2023,

22.15 Uhr

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße in Rambach

haben unbekannte Täter zwischen Freitagmorgen und Mittwochabend eine Standuhr,

Goldmünzen sowie Bargeld gestohlen. Die Einbrecher drangen durch ein gewaltsam

geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese nach

Wertgegenständen und ergriffen anschließend mit dem erbeuteten Diebesgut

unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Wilhelmstraße,

21.03.2023, 19.20 Uhr bis 22.03.2023, 07.05 Uhr

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein gewerbliches Gebäude in der

Wilhelmstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zu

dem mehrstöckigen Gebäude und brachen im Gebäude mehrere Zugangstüren auf.

Anschließend betraten und durchsuchten die Einbrecher die jeweiligen

Räumlichkeiten und ließen unter anderem Bargeld sowie einen Tresor mit

Dokumenten mitgehen. Der gestohlene Tresor konnte in einem Teich im Kurpark

aufgefunden und an die Geschädigten zurückgegeben werden. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Pedelec innerhalb weniger Minuten gestohlen, Wiesbaden, Schiersteiner Straße,

22.03.2023, 18.35 Uhr bis 18:40 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schiersteiner Straße wurde am

Mittwochabend innerhalb weniger Minuten ein Pedelec gestohlen. Der Geschädigte

hatte sein graues Fahrrad von „Cube“ gegen 18.35 Uhr am Fahrradständer vor dem

Einkaufsmarkt mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als er nach etwa fünf

Minuten wieder zurückkam, war das Fahrrad mitsamt Schloss verschwunden. Hinweise

nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Motorrollerfahrer flüchtet zu Fuß von Unfallstelle – mehrere Fahrzeuge

beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Weihergasse, Biebricher Allee, 22.03.2023, 17.05

Uhr,

(pl)Ein Motorrollerfahrer ist am Mittwochnachmittag in Biebrich mit zwei Autos

kollidiert und anschließend mit seinem Sozius zu Fuß von der Unfallstelle

geflüchtet. Der Rollerfahrer war um kurz nach 17.00 Uhr mit seiner silber-blauen

Piaggio aus der Innenstadt kommend auf der Biebricher Allee unterwegs. Als er

dann nach rechts in die Weihergasse einbog, stieß er mit dem Opel Crossland

einer auf der Weiherstraße fahrenden 47-jährigen Autofahrerin zusammen und

krachte anschließend noch gegen einen geparkten Kia. Statt sich um den

angerichteten Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern, ließen der

Unfallverursacher und dessen Sozius den beschädigten Roller am Unfallort zurück

und liefen in Richtung Bleichwiesenstraße davon. Bei der Unfallaufnahme stellte

sich heraus, dass an dem zurückgelassenen und nicht mehr fahrbereiten

Motorroller abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht waren. Der Roller

wurde sichergestellt. Der geflüchtete Rollerfahrer soll etwa 1,70 Meter groß

sowie ca. 15-20 Jahre alt gewesen sein und einen schwarzen Integralhelm,

schwarze Oberbekleidung mit Kapuze und weißer Aufschrift auf dem rechten Arm,

eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Sein Sozius war etwa

gleich alt und groß. Er habe einen schwarzen Integralhelm ohne Visier, helle

Oberbekleidung mit Kapuze, eine beige Hose und schwarze Schuhe getragen.

Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende

Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Container auf Schulgelände, Niedernhausen,

Lenzhahner Weg, Dienstag, 21.03.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 07:00

Uhr

(sun)In Niedernhausen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem

Schulgelände in einen Container eingebrochen. Unbekannte gelangten auf bislang

unbekannte Art und Weise auf das Baustellengelände an einer Schule im Lenzhahner

Weg. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem Container und entwendeten aus

diesem mehrere Gegenstände mit einem Wert von circa 500 Euro. Zeugenhinweise

bitte an die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

Hochwertiges Diebesgut von Baustelle entwendet, Niedernhausen, Zum Grauen

Stein, Dienstag, 21.03.2023, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 12:30 Uhr

(sun)Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag haben unbekannte Täter

Baumaterialien und Werkzeug von einem Gelände in Niedernhausen gestohlen. Bisher

Unbekannte betraten das Gelände in der Straße „Zum Grauen Stein“ und schnitten

dort ein aus einem Hotel hängendes Erdkabel ab und entwendeten zusätzlich eine

dazugehörige Holzrolle. Zudem wurde auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

eine Rüttelplatte entwendet. Die schwere Baumaschine stand frei auf dem

Baustellengelände. Wie die Diebe ihre Beute abtransportierten ist nicht bekannt.

Das Diebesgut hat einen Wert von circa 15.000 Euro. Hinweise nimmt die

Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126/9394-0 entgegen.

Exhibitionist im Park,

Idstein, Stolzwiese, Mittwoch, 22.03.2023, 08:05 Uhr

(sun)Am Mittwochmorgen zeigte sich ein unbekannter Mann in einem Park in Idstein

einer 43-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Um 08:05 Uhr war die Frau in

einem Park an der Stolzwiese unterwegs, als sie einen Unbekannten wahrnahm,

welcher an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte informierte

umgehend die Polizei, jedoch flüchtete der Exhibitionist noch vor dem Eintreffen

der Streife. Die 43-Jähirge beschrieb den Mann als circa 20-30 Jahre alt. Des

Weiteren habe er eine schwarze Jacke und einen grauen Kapuzenpullover getragen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Reisebus beschädigt Abwasserleitung,

Rüdesheim, Rheinstraße, Mittwoch, 22.03.2023, 19:10 Uhr

(wie) In Rüdesheim hat am Mittwochabend ein Reisebus eine provisorische

Abwasserleitung beschädigt und so für eine Verunreinigung im Rhein gesorgt. Ein

51-Jähriger aus Frankreich befuhr mit einem Reisebus die Rheinstraße in

Rüdesheim und gelangte so verbotswidrig in einen Baustellenbereich. Als er

bemerkte, dass es für den Bus nicht mehr weiterging, versuchte der Fahrer das

Gefährt wieder aus der Baustelle heraus zu rangieren. Hierbei beschädigte er

eine oberirdisch verlegte provisorische Abwasserleitung. Durch die Beschädigung

ergoss sich eine Menge von circa 20.000 Litern häuslichem Abwasser in den Rhein

bis die Leitung abgeklemmt werden konnte. Die Wasserschutzpolizei ermittelt und

erhob auf staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Sicherheitsleitung von dem

Busfahrer wegen des Straftatbestandes der Gewässerverunreinigung.

Betrunkenen in Gewahrsam genommen,

Hünstetten-Görsroth und Idstein, Mittwoch, 22.03.2023, 21:30 Uhr (wie) Am

Mittwochabend musste die Polizei einen betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen, da

er nicht aufhörte Mitmenschen anzupöbeln und zu belästigen. Mehrere Zeugen

riefen die Polizei nach Görsroth, da dort ein Mann in einem Linienbus wirr vor

sich hinreden und andere Businsassen bedrängen und belästigen würde. Eine

Streife konnte den polizeibekannten 34-Jährigen in Görsroth ausfindig machen und

kontrollieren, er stand offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss. Deshalb

brachten die Beamten den Mann zum Bahnhof in Idstein, damit er von dort aus mit

einem Zug nach Hause fahren könne. Als er kurz darauf auch dort seine

Mitmenschen bedrängte und belästigte sowie einem Platzverweis der Polizei nicht

nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Durchsetzung des Platzverweises

und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam in Wiesbaden eingeliefert.

E-Bike-Fahrer gestoßen und verletzt, Augenzeuge gesucht, Oestrich-Winkel,

Hallgarten, Bereich K643, Radweg in Ri. „Domäne Neuhof“, 27.Dezember 2022, 15:40

Uhr

(he)Am 27.Dezember letzten Jahres kam es auf dem asphaltierten Fuß-/Rad-/Feldweg

in Richtung „Domäne Neuhof“ zu einer Konfliktsituation zwischen einem Radfahrer

und der Fahrerin eines Kastenwagens. Im Nachgang erschien der Mann der

Kastenwagenfahrerin vor Ort und es soll zu einem körperlichen Übergriff gekommen

sein. Erst mit Zeitverzug wurde bekannt, dass es mutmaßlich einen Zeugen des

zweiten Vorfalls gibt. Dieser wird nun gesucht. Gegen 15:40 Uhr des besagten

Tages fuhr der damals 73-jährige E-Bike-Fahrer auf dem Radweg, als der

Kastenwagen entgegenkam. Nach einem Disput, wer, wen vorbeizulassen habe, fuhr

man aneinander vorbei, wobei es zu einer Berührung zwischen Radfahrer und linken

Außenspiegel kam. An der Kreuzung am Leimersbach (Waldbachstraße) erschien dann

eine männliche Person, habe etwas von einem defekten Außenspiegel gesagt und den

73-Jährigen angegriffen. Dieser fiel dabei zu Boden und wurde verletzt. Vor Ort

habe der Angegriffene kurz vor Erscheinen des mutmaßlichen Täters mit einem

„jungen Mann“ gesprochen, welcher mit einem Fahrrad mit Kindersitz und darin

befindlichem, circa 3-jährigen Kind, unterwegs gewesen sei. Diese unbekannte

Person habe den Übergriff gesehen. Ein weiteres Kind auf einem Kinderrad sei

ebenfalls mit vor Ort gewesen. Der beschriebene Zeuge wird gebeten, sich bei der

Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Reisebus beschädigt Abwasserleitung

Rüdesheim (ots) – Am Mittwoch, den 22.03.2023, fuhr ein französischer Reisebus

unerlaubt in den Baustellenbereich der Rheinstraße in Rüdesheim ein. Dort

beschädigte er eine oberirdisch verlegte Abwasserleitung. Es kam zum Austritt

von einer nicht unerheblichen Menge von häuslichem Abwasser, welches über die

Oberflächenentwässerung in den Rhein eingeleitet wurde. Ein Strafverfahren

bezüglich der Gewässerverunreinigung wurde durch die Wasserschutzpolizeistation

Rüdesheim eingeleitet.