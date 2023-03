Widerstand führt zu Taser-Einsatz

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 22.03.2023 gegen 13:00 Uhr, meldete sich eine 45-Jährige bei der Polizei und gab an, dass ihr 39-jähriger Bruder in der Wohnung randaliert. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Mann die Wohnung schon verlassen.

Die Polizeikräfte stellten den Mann jedoch in einem nahe gelegenen Park. Da der Mann nicht reagierte und aggressiv auf die Kräfte zulief, versuchten sie, den 39-Jährigen zu fesseln. Dagegen leistete dieser jedoch Widerstand, schlug um sich und versuchte, einen Polizisten zu beißen. Erst nach einem zweifachen Taser-Einsatz konnte der Mann gefesselt werden.

Die Polizeikräfte blieben durch die Widerstandshandlung unverletzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Carl-Bosch-Straße kam es am 22.03.2023 gegen 11:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 42-Jährige Autofahrerin und deren 11-jährige Tochter leicht verletzt wurden. Durch die Kollision mit einem 36-Jährigen LKW-Fahrer wurde das Auto der 42-Jährigen auf die Abgrenzungsbarken einer Haltestelle geschoben.

Ein weiterer Autofahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr in das querstehende Auto. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Auch die Haltestelle wurde beschädigt, eine Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Die 42-Jährige und deren Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Gestohlener E-Scooter sichergestellt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 22.03.2023 kontrollierte eine Polizeistreife in der Ludwigstraße den 29-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Grund der Kontrolle war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen.

Wie sich herausstellte, wurde der E-Scooter bereits wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben. Folglich stellte die Polizeistreife den E-Scooter sicher.

Der Fahrer muss sich nun wegen des Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Männer betrügen 82-Jährige

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 22.03.2023 gegen 14:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an der Tür einer 82-Jährigen in der Silgestraße. Sie boten an, ihr den Hof zu reinigen, was die Seniorin dankend annahm. Bereits nach wenigen Minuten erklärten die Männer, mit der Arbeit fertig zu sein.

Nach der erfolgten Bezahlung, verließen die Männer die Örtlichkeit mit einem Transporter. Erst später stellte die Seniorin fest, dass der Hof gar nicht gereinigt worden war.

Zu den Tätern liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor:

Sie waren 20-30 Jahre alt, sprachen akzentfrei Deutsch.

Können Sie weitere Hinweise zu den Tätern geben? Falls ja, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.