Zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Mutterstadt/Neuhofen (ots) – Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten Beamte der Polizei Schifferstadt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, die unter Einfluss berauschender Mittel bzw. unter Alkoholeinfluss standen.

Zunächst konnte im Rahmen einer Kontrolle in der Speyerer Straße in Mutterstadt aus dem Fahrzeug eines 25-jährigen aus Mutterstadt starker Marihuana-Geruch festgestellt werden.

Da der Fahrer zudem drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm in Anschluss der Kontrolle eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Im zweiten Fall wurde ein 37-jähriger Pkw-Lenker aus Waldsee auf der L534 zwischen Waldsee und Neuhofen kontrolliert, da er während der Fahrt Auffälligkeiten zeigte und offensichtlich Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der Fahrzeuglenker unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab dann einen Atem-Alkoholwert von 2,39 Promille.

Auch er wurde zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 37-jähriger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn darüber hinaus ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Spektakulärer Unfall

Neuhofen (ots) – Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 15-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Speyerer Straße in einem dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über seinem Pkw (Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h), den er berechtigt mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis führen darf.

In der Folge überschlug er sich mit dem Fahrzeug in blieb auf einer Verkehrsinsel auf dem Dach liegen. Durch den Unfall zog sich der 15-jährige eine Platzwunde am Kopf zu und wurde anschließend in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 16.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen mehrerer Kontrollstellen in Dienstbezirk der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten Beamtinnen und Beamte mehrere Verkehrsverstöße feststellen und ahnden. Unter anderem kam es zu fünf Gurtverstößen, davon ein ungesichertes Kind sowie zwei Handy-Verstößen.

Darüber hinaus wurden Kleinkrafträder unter anderem mittels eines speziellen Messgerätes (Rollenprüfstand) überprüft. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Erneut Kraftstoff aus Tank entwendet

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zugang auf ein Baustellengelände in der Speyerer Straße. Dort brachen sie gewaltsam den Tankdeckel eines Baggers auf, um danach ca. 400 Liter Diesel zu entnehmen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.