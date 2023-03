Exhibitionist

Speyer (ots) – Am 22.03.2023 wurde um 11:20 Uhr eine männliche Person im Feuerbachpark gemeldet, welche gerade an ihrem Glied manipulieren würde. Der bereits mit gleichgelagerten Delikten in Erscheinung getretene Beschuldigte konnte auf einer Parkbank sitzend angetroffen werden.

Aus welchem Grund der Beschuldigte sein Glied entblößt hatte, konnte nicht geklärt werden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und auf freien Fuß entlassen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am 22.03.2023 kam es in der Wormser Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Der Fahrzeugführer eines E-Scooters befuhr, entgegen der vorgegeben Fahrtrichtung, den Radweg der Wormser Landstraße und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Der Radfahrer kam hierbei zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde, Abschürfungen und Prellungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt, sowie eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden.

Des Weiteren wurde der E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz geführt. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots) – Im Zeitraum zwischen 22.03.2023, 19 Uhr und 23.03.2023, 05 Uhr drangen unbekannte Täter, vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür, in die Bäckerei Wilhelmi in der Lessingstraße ein. Bislang konnte lediglich das Fehlen eines Geldbeutels festgestellt werden. Die Schadenshöhe ist ebenfalls noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden,

Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.