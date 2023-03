Dreiste Diebe auf Obstplantage unterwegs

Steinfeld (ots) – Bereits im Zeitraum vom 22.02. bis zum 27.02.23 kam es auf einer Obstplantage bei Steinfeld, an der Landstraße 545 Richtung Bad Bergzabern, 300 Meter vom Ortsrand entfernt, zum Diebstahl von Weinbergspfählen.

Das Diebesgut, welches zur weiteren Nutzung auf einem Anhänger gelagert war, wurde vermutlich mit einem geschlossenen Kastenwagen, bei Dunkelheit und in mehreren Fahrten von dem bislang noch unbekannten Dieb abtransportiert.

Die Schadenssumme beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die PI Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Randalierende Person

Herxheim (ots) – Am 22.03.2023 gegen 13:15 Uhr erreichten die Polizeiinspektion Landau mehrere Anrufe hinsichtlich einer randalierenden Person im Ortsbereich von Herxheim. Die Person soll unter anderem Gegenstände auf die Straße werfen. Der mitgeteilte Sachverhalt konnte von den eingesetzten Streifen vor Ort so bestätigt werden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte die Person in deren eigenen Räumlichkeiten widerstandslos gefesselt werden. Der 59-jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Sozialisation

Edenkoben (ots) – Ein unbekannter Mann hat versucht, am frühen Mittwochmorgen (TZ: 22.03.2023, 02.25 Uhr bis 04.30 Uhr) in der Weinstraße in die dortige Sozialstation einzubrechen. Zunächst demontierte er einen Bewegungsmelder und probierte anschließend, die Abschlusstür aufzuhebeln. Trotz erheblichem Kraftaufwand scheiterte der Einbruchsversuch.

Anhand der Aufzeichnung der Überwachungskamera wird nun nach dem Unbekannten ermittelt. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Tel: 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Ben Eisberg vom Fachkommissariat

Kirrweiler (ots) – Eine 72 Jahre alte Frau aus Kirrweiler erhielt gestern Morgen von einem Kriminalbeamten namens Ben Eisberg einen Anruf, weil er sich als Verantwortlicher eines Fachkommissariats um die finanziellen Verhältnisse der Frau kümmern müsse. Schnell erkannte sie, dass der Mann ein Betrüger war und beendete das Gespräch. Sie erstatte Strafanzeige.

Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus.

Dachhaie“ unterwegs

Edesheim (ots) – Ein böses Erwachen gab es für eine Seniorin aus der Schlossstraße in Edesheim, nachdem ihr zwei bis drei unbekannte Personen am 22.03.2023 gegen 16 Uhr Handwerksarbeiten anboten und nach deren Erledigung einen vierstelligen Betrag forderten. Die Dame fühlte sich eingeschüchtert und zahlte bereitwillig.

In diesem Zusammenhang erwähnten Nachbarn einen roten Transporter mit ausländischem Kennzeichen, welcher möglicherweise den Tatverdächtigen gehörte. Es wird um Mitteilung gebeten, sofern das Fahrzeug und/oder die Personen an einer anderer Örtlichkeit bereits auffielen.

Bei den weitläufig als „Dachhaie“ bekannten Personen handelt es sich um Arbeiter, welche aktiv auf Anwohner zugehen und handwerkliche Tätigkeiten anbieten. In Aussicht gestellte Schnäppchen entpuppen sich im Nachhinein oftmals als Kostenfalle weit über dem marktüblichen Preisniveau. Die Polizei warnt davor, in die Durchführung derartiger Arbeiten einzuwilligen und bittet um sofortige Verständigung der Polizei.

Eine Kaution von 35.000 Euro gefordert

Edenkoben (ots) – Eine ältere Frau aus Edenkoben hatte gestern Mittag (22.03.2023, 12.35 Uhr) der Polizei mitgeteilt, dass ihre Freundin zwei Kinder überfahren hätte, weshalb sie beim Amtsgericht Landau eine Kaution von 35.000 Euro hinterlegen solle. Die Frau realisierte zunächst nicht, dass sie einer Ganovin aufgelaufen war.

Erst nach mehrmaliger Erläuterung und mit der Intervention der Tochter konnte die Angerufene überzeugt werden, dass sie getäuscht wurde. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahe stehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus.