Bei Vollstreckung eines Haftbefehls direkt neuen Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Mittwoch festgenommen. Der 23-Jährige wurde zu Fuß in der Straße „Zum Betzenberg“ angetroffen und festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine rosafarbene Brieftasche, mit Bargeld in 2-stelliger Höhe.

Bei der Erklärung zur Herkunft des Geldbeutels verstrickte sich der 23-Jährige in Widersprüche. Die Sachen wurden sichergestellt und der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auf den Mann kommt vermutlich eine neue Strafanzeige wegen Diebstahls zu. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Geldbeutels dauern an. |elz

6-Jährige angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in der Haspelstraße ein sechsjähriges Mädchen angefahren. Die 41-Jährige war kurz vor 08 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei übersah sie das Kind, das in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall wurde das Mädchen am Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 6-Jährige zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf. |elz

Ladendieb auf frische Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) – Ein 30-jähriger Mann ist am Mittwoch in der Vogelwoogstraße beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt erwischt worden. Ein Mitarbeiter beobachtete den Mann dabei, wie er mehrere Kleidungsstücke unter seiner Jacke versteckte. Im Anschluss wollte er den Markt verlassen.

Darauf angesprochen versuchte der 30-Jährige zunächst zu flüchten, was der Mitarbeiter verhinderte. Der Langfinger kann mit einer Strafanzeige rechnen.

Ein Hausverbot in dem betroffenen Geschäft dürfte ihm ebenfalls sicher sein. |elz

E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Mittwoch in der Schneiderstraße einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Am Abend meldete sich der rechtmäßige Eigentümer bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass er seinen Elektroroller der Marke „SoFlow“ gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 10 an einem Fahrradständer abstellte und mit einem Fahrradschloss sicherte.

Als der 29-Jährige kurz nach 20 Uhr wieder zu diesem Abstellplatz zurückkam, lag dort nur noch das zerstörte Schloss, der E-Scooter war weg.

Zeugen, die beobachtet haben, wer sich an dem Elektroroller zu schaffen gemacht hat, oder die sonstige Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 mit der PI 1 Kontakt aufzunehmen.|elz

Kreis Kaiserslautern

Kontrolle über Pkw verloren

Otterberg (ots) – Auf der Landstraße von Otterberg nach Baalborn hat eine 36-jährige Frau am Mittwochmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen Unfall gebaut. Vermutlich fuhr die 26-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei kam der Wagen ins Schleudern, geriet links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Böschung und kam dort zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in 5-stelliger

Höhe. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Autos. |elz