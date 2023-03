Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirn (ots)

Am Freitagmorgen, den 17.03.2023 wird der Polizeiinspektion Kirn eine beschädigte Straßenlaterne entlang der Fontaine-les-Dijon-Straße in Kirn gegenüber des dortigen Feuerwehrhauses gemeldet.

Hier kam es vermutlich im Laufe der Woche zu einem Verkehrsunfall mit bisher unbekanntem Fahrzeugführer. Dieser befuhr die oben genannte Straße von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Binger Landstraße. Nach der Kollision mit dem Laternenmast flüchtet der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sowohl an dem Laternenmast, als auch an der gelösten Betonverankerung entsteht Sachschaden. Bei dem flüchtigen Tatfahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen silberfarbenen VW UP.

Wer hat in den darauffolgenden Tagen ein solches Fahrzeug mit frischen Unfallschäden gesichtet? Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatfahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752 – 1560 zu melden.