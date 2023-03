Stadecken-Elsheim – Frontalzusammenstoß auf der L426

Mainz (ots) – Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es auf der L426 zwischen

Stadecken-Elsheim und Essenheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei

Autos. Der Unfallverursacher wollte auf gerader Fahrbahn ein anderes Fahrzeug

überholen und übersah dabei den auf der Gegenfahrbahn nahenden Unfallgegner. Es

kam zum Zusammenstoß. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme für ca. zwei

Stunden voll gesperrt. Beide Autofahrer wurden zur medizinischen Versorgung in

umliegende Kliniken verbracht, gelten aber zum Glück nur als leichtverletzt.

Mainz-Innenstadt – „Blüten“ zu Frühlingsanfang

Mainz (ots) – Am gestrigen Dienstagmittag benutzte ein bisher unbekannter Mann

in einem Kiosk in der Schießgartenstraße zur Zahlung mehrerer Rubbellose einen

gefälschten 20-Euro-Schein. Der aufmerksame Kioskbesitzer bemerkte die Fälschung

direkt, forderte die Lose zurück und teilte dem unbekannten Mann mit, dass er

die Polizei rufen werde. Der Mann kam der Aufforderung die Lose auszuhändigen

zwar nach, wollte jedoch nicht auf die Polizei warten und flüchtete aus dem

Kiosk.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 168 cm groß

25-30 Jahre alt

schwarze Haare

schwarzer Schnurrbart

hellbraune Hautfarbe

akzentfreies Deutsch

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Tipps zum Start der Motorradsaison

Mainz (ots) – Der Frühling steht in den Startlöchern. Das bedeutet auch: Beginn

der Motorradsaison. Damit alle sicher am Ziel ankommen, gibt das LKA

Rheinland-Pfalz Tipps zur Technik, Ausstattung und zum richtigen Fahrverhalten.

Überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand oder Fehler beim Überholen und

Abbiegen: Das sind die Ursachen für Unfälle von Motorradfahrenden. Dazu kommt

eine gewisse Unerfahrenheit und Selbstüberschätzung hinzu. Damit die

Motorradsaison möglichst unfallfrei abläuft, hat Volker Weicherding,

Verkehrsexperte des Landeskriminalamts, einige Tipps und Hinweise.

Doch zuerst ein Blick auf die Statistik: Im vergangenen Jahr 2022 sind 1.825

Personen mit ihrem Motorrad auf rheinland-pfälzischen Straßen verunglückt. 561

Personen wurden dabei schwer verletzt, 37 Personen starben. Die Tendenz der

verunglückten Motorradfahrerinnen und -fahrer ist etwa auf Vor-Pandemie-Niveau.

Jeder Unfall ist einer zu viel. Die Polizei Rheinland-Pfalz gibt Tipps und

Hinweise, die helfen sollen, die Zahlen weiter zu senken:

Überprüfen Sie regelmäßig die Bremsen, Beleuchtung und Bereifung

mit dem vorgeschriebenen Luftdruck – vor allem zu Beginn der

Saison.

Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung. Dazu
gehören ein Motorradhelm, eine Leder- oder Textilkombination,
Motorradhandschuhe und Stiefel.

gehören ein Motorradhelm, eine Leder- oder Textilkombination,

Motorradhandschuhe und Stiefel.

Zusätzlich vermindern Protektoren das Verletzungsrisiko bei
Stürzen.

Stürzen.

Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit Sie
besser im Straßenverkehr gesehen werden.

besser im Straßenverkehr gesehen werden.

Hinweise und Tipps zum Fahren:

Fahren Sie immer mit Licht und seien Sie stets bremsbereit.

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an.

Schneiden Sie keine Kurven.

Fahren Sie bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn besonders

vorsichtig.

vorsichtig. Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren

Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz empfiehlt Bikerinnen und Bikern, sich auf

den ersten Kilometern nach jedem Neustart unbedingt „warm“ zu fahren. Das gilt

erst Recht zu Beginn der Saison. Nach längeren Fahrpausen empfiehlt die Polizei,

ein Motorradsicherheitstraining zu absolvieren.

Zu schnelle und überlaute Biker sind regelmäßig Gegenstand von Beschwerden aus

der Bevölkerung. Deshalb appellieren die Verkehrsexperten dazu, unnötigen

Motorradlärm zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter folgenden Links:

https://www.runtervomgas.de/menschen-und-geschichten/artikeluebersicht/sicher-in-die-motorradsaison/

https://www.runtervomgas.de/ratgeber-und-service/artikeluebersicht/helm-bis-handschuhe-tipps-zur-motorradkleidung/

Radfahrerin bei Unfall schwerverletzt

Mainz-Neustadt (ots) – Eine 53-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Bereich der Mainzer Rheinallee

schwerverletzt.

Gegen 15:05 Uhr war ein 28-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelschlepper und

Anhänger auf der Rheinallee in Richtung Mombacher Kreisel unterwegs und bog an

der Einmündung zur Oberen Austraße in selbige ab. Die 53-jährige Fahrradfahrerin

befuhr zur gleichen Zeit den parallel zur Fahrbahn der Rheinallee verlaufenden

Radweg und wollte die Fahrbahn der Oberen Austraße queren. Im Einmündungsbereich

kam es dann zum Zusammenstoß zwischen LKW und Fahrradfahrerin. Der LKW-Fahrer

setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt noch einige Meter Fort und wurde erst

von Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Auf Grund eines toten Winkels

hatte er den Zusammenstoß nicht bemerkt und war nach derzeitigem

Ermittlungsstand offensichtlich seiner besonderen Sorgfaltspflicht beim

Rechtsabbiegen nicht nachgekommen. Die Fahrradfahrerin wurde schwer an den

Beinen verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert

werden. Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Mainz 2 haben die Ermittlungen

aufgenommen.

Fahren ohne Versicherungsschutz III

Bingen, Saarlandstraße, 21.03., 20:30 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt beobachteten die Polizisten einen Radfahrer, dessen Fahrrad augenscheinlich mit eingebautem Elektromotor fuhr. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um ein E-Bike mit Gasgriff handelte, das eine Geschwindigkeit bis zu 25km/h erreicht. Für das hierdurch versicherungspflichtige Fahrrad bestand aber kein entsprechender Versicherungsschutz. Der 27-jährige Fahrer hatte außerdem keine notwendige Mofa-Prüfbescheinigung. Ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Versicherungsschutz II

Bingen, 21.03., Vorstadt, 16:50 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Ortsteil Kempten. Hier fiel ihnen ein E-Scooter mit grünem Versicherungskennzeichen auf. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht Halter des Fahrzeugs war. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Fahrzeughalter und polizeilicher Recherche bestand kein gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Nach Belehrung des Fahrzeugführers als Beschuldigter gab dieser an, nicht gewusst zu haben, dass der Scooter eine neue Versicherung benötige. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er durfte den Scooter nach Hause schieben.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, Mainzer Straße, 21.03., 18:45 Uhr. Die Beamten kontrollierten die Fahrzeugführerin eines Autos mit italienischer Zulassung. Hierbei stellten sie fest, dass sie ihren ständigen Wohnsitz im Inland begründet und ihr Fahrzeug seit August vergangenen Jahres im Inland nutzt, ohne hierfür entsprechende KfZ-Steuern zu entrichten.