Postzustellerin bedroht und beleidigt

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Autofahrer hat am Dienstag in

der Dürkheimer Straße in Frankenstein eine Postzustellerin bedroht und

beleidigt. Die Frau hatte vermutlich zuvor beim Abbiegen von der Straße „Am

Sonnenberg“ in die Dürkheimer Straße, den Autofahrer übersehen und ihm die

Vorfahrt genommen. Der Autofahrer hielt danach an und bedrohte und beleidigte

die Zustellerin und verhielt sich äußerst aggressiv. Die Polizei sucht Zeugen,

die den Vorfall gegen 12 Uhr beobachtet haben. Der Mann fuhr einen silbernen VW

Golf Plus mit DÜW -Kennzeichen. Er dürfte 40 bis 50 Jahre als sein. Seine Statur

wird als „untersetzt“ beschrieben. Der Fahrer dürfte etwa 1,80 Meter groß sein.

Er hat graumelierte Haare. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen.|elz

Graffiti-Schmierereien am Bahnhof (FOTO)

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Unbekannte Täter haben in den letzten Wochen

das Bahnhofnebengebäude auf der gleiszugewandten Seite mit Graffiti in schwarzer

und rosa Farbe besprüht. Festgestellt wurde die Tat bereits Anfang letzter

Woche, jedoch jetzt erst zur Anzeige gebracht. Ein genauer Tatzeitraum ist

bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der

Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die

Polizei am Dienstag gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Streifenteams

waren in der Innenstadt unterwegs und führten zahlreiche Personenkontrollen

durch.

In der Mittagszeit kontrollierten Polizeibeamte am St.-Martins-Platz einen Mann,

der ihnen aufgefallen war. Bei der Durchsuchung seiner der Sachen wurde ein

Plastiktütchen mit einer bräunlichen Substanz gefunden. Der 47-Jährige räumte

ein, dass es sich um Heroin handele. Weitere Angaben zur Sache machte er nicht.

Das Tütchen wurde sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen.

Wenig später unterzogen die Beamten in der Steinstraße einen jungen Mann einer

Personenkontrolle. Er hatte mehrere angerauchte Joints sowie einige

grün-bräunliche Pflanzenblüten bei sich. Dazu befragt, gab der 26-Jährige an,

dass es sich um Marihuana handelt. Er würde dies „zur Beruhigung“ konsumieren.

Die Blüten wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.

Während ihrer Fußstreife wurde ein weiteres Streifenteam kurz vor 14 Uhr in der

Fruchthallstraße auf drei junge Männer aufmerksam. Als sie das Trio

kontrollierten, stellten sie bei einem 17-Jährigen einen sogenannten Grinder mit

grünen Anhaftungen fest. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Rauschgift

handelt, wurde der Grinder sichergestellt.

Sein 19-jähriger Begleiter hatte eine originalverpackte

Bluetooth-Lautsprecherbox im Rucksack. Er gab an, sie am Morgen gekauft zu

haben. Einen Kassenbeleg hatte er aber nicht. Eine Nachfrage in dem Markt, den

der 19-Jährige genannt hatte, ergab, dass dort an diesem Tag keine solchen

Lautsprecher verkauft wurden. Es muss also davon ausgegangen werden, dass die

Box gestohlen wurde. Weitere Ermittlungen hierzu laufen.

Am Willy-Brandt-Platz zog gegen 14.45 Uhr eine Jugendliche die Aufmerksamkeit

der Polizeibeamten auf sich. Eine Kontrolle der 16-Jährigen brachte ein Tütchen

mit zwei angerauchten Joints sowie zwei Packungen Tabak zum Vorschein. Die

Sachen wurden sichergestellt und die Mutter des Mädchens über den „Fund“

informiert. Die Jugendliche muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Sein Päckchen Tabak musste auch ein 16-jähriger Junge abgeben, der ebenfalls am

Willy-Brandt-Platz kontrolliert wurde. Er willigte in die ersatzlose Vernichtung

des Tabaks ein.

Strafrechtlich ermittelt wird außerdem gegen einen anderen 16-Jährigen, der den

Polizeibeamten gegen 15 Uhr auf dem Rathausvorplatz in die Arme lief. In seiner

Jackentasche wurde ein Tütchen mit bräunlichen Anhaftungen sowie in seiner

Geldbörse zwei weitere kleine Tüten mit einer grünliche und einer bräunlichen

Substanz gefunden. Alle drei Tüten wurden sichergestellt. Als die Beamten die

Mutter des Jungen über die Kontrolle informierten, gab sie an, ihren Sohn nicht

vor Ort abholen zu wollen. Die Polizisten durften ihm aber ausrichten, dass er

sich umgehend auf den Heimweg machen solle…

Nicht zuletzt wurden am späteren Abend weitere Personenkontrollen am

Willy-Brandt-Platz durchgeführt. Kurz nach 22 Uhr stellten die Einsatzkräfte bei

einem 16-Jährigen einen Grinder mit Anhaftungen einer grünlichen Substanz

sicher. Der Jugendliche hatte noch versucht, die „Drogenmühle“ zu Beginn der

Kontrolle verschwinden zu lassen, indem er sie wegwarf – der Versuch scheiterte

aber.

Ebenso handelte sich ein 21-Jähriger eine Strafanzeige ein, da bei ihm ein

angerauchter Joint gefunden wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Bedrohung und Beleidigung – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung hat

ein 49-jähriger Mann einen bislang Unbekannten angezeigt. Die beiden Männer

waren in der Weberstraße aneinander geraten, weil der unbekannte Mann am

heutigen Mittwoch gegen 8:15 Uhr das Grundstück des 49-Jährigen unbefugt

betreten hatte. Die verbale Auseinandersetzung zog sich von der Weberstraße bis

in die Eisenbahnstraße. Hier rannte der Unbekannte dann bedrohlich auf den

49-Jährigen zu, der sich mit einem Tritt Abstand verschaffte. Bevor der Mann

verschwand, drohte er dem 49-Jährigen zurückzukehren und ihn abzustechen. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Der

Unbekannte wurde als circa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er hat kurzes,

dunkles Haar und einen Bart. Bekleidet war der Mann mit einer Baggy-Hose und

einem taillierten Blouson ähnlich eines Jogginganzugs. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern

entgegen. |elz

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) – Am Dienstagabend, gegen 23.15 Uhr, kam es auf

der K36, zwischen Leuterecken und Cronenberg zu einem Verkehrsunfall unter

Alkoholeinwirkung. Der 42jährige Fahrer eines BMW´s kam aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit und seines alkoholisierten Zustandes nach rechts von

der Fahrbahn ab und verursachte einen Schaden. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer muss sich nun

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.|pilek

Strafanzeigen wegen ungültiger Kennzeichen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz hat sich eine Frau

aus dem Stadtgebiet am Dienstag eine Strafanzeige eingehandelt. Die 29-Jährige

wurde kurz vor 13 Uhr in der Burgstraße mit einem E-Scooter erwischt, an dem

noch die grünen Versicherungskennzeichen der vergangenen Saison angeschraubt

waren. Darauf angesprochen, gab die Fahrerin zu, dass sie keine neue

Versicherung für den Elektroroller abgeschlossen hat. Der Frau wurde daraufhin

die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ähnlich ging es am Abend einem jungen Mann, der mit seinem E-Scooter in der

Straße „Am Gottesacker“ angehalten wurde. Einer Streife war der Elektroroller

gegen 18.45 Uhr wegen der nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen

aufgefallen. Der 27-jährige Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen und auf den

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz hingewiesen. Auch er durfte nicht

mit dem Roller weiterfahren und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Hier noch einmal der Hinweis: Am 1. März haben die grünen

Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit verloren. Die neuen Kennzeichen der

aktuellen Saison sind schwarz. |cri

Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweis auf Rucksack-Dieb

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am

Dienstag Hinweise auf einen mutmaßlichen Dieb erhalten. Der Zeuge meldete sich

gegen Mittag auf der Wache in der Gaustraße und gab einen Rucksack ab. Wie der

24-Jährige berichtete, hatte er gegen 11.45 Uhr in der Hornstraße beobachtet,

wie ein junger Mann den Rucksack in einen Müllcontainer (hinter einem Hotel)

warf.

Weil ihm das Ganze komisch vorkam, schaute der 24-Jährige nach und fand

tatsächlich in dem Rucksack eine Damen-Geldbörse mit mehreren Ausweisdokumenten,

EC- und Kreditkarten und Fahrzeugpapieren sowie verschiedene Kosmetikartikel.

Mit dem Verdacht, dass die „entsorgte“ Tasche gestohlen wurde, brachte er sie

vorsorglich zur Polizei.

Nur wenig später meldete sich die Eigentümerin des Rucksacks. Sie gab an, dass

ihr die Tasche in einer Selbstbedienungsbäckerei in der Fackelstraße gegen 11.15

Uhr abhanden gekommen war. Sie hatte den Rucksack auf dem Boden abgestellt und

kurzzeitig vergessen, als sie ihr Tablett wegbrachte. Als sie wenig später an

den Tisch zurückkam, war die Tasche nicht mehr da.

Wie sich herausstellte, hatte der Dieb fast alles im Rucksack gelassen – er

hatte es lediglich auf das Bargeld aus dem Portemonnaie abgesehen: rund 150

Euro.

Von dem Mann, der den Rucksack in einen Container geworfen hatte, liegt folgende

Beschreibung vor: Es handelte sich um einen jungen Mann mit dunklem Teint, etwa

1,73 Meter groß, bekleidet mit einem Hoodie und einer Basecap; die Kapuze hatte

er zusätzlich übergezogen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Unverschlossenes Auto – Diebe greifen sich Handy vom

Beifahrersitz

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben die Gelegenheit genutzt und am späten

Dienstagnachmittag in der Marie-Juchacz-Straße aus einem offenen Auto ein

Smartphone gestohlen. Der Fahrer hatte für wenige Minuten den Wagen verlassen

und sein iPhone auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Das Auto hatte der Mann

nicht verschlossen. Die kurze Abwesenheit nutzten Unbekannte und griffen sich

das Handy. Mit ihrer Beute machten sie sich auf und davon. Jetzt ermittelt die

Polizei. Zeugen, die gegen 17 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, oder denen

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Versuchter Scheckbetrug

Verbandsgemeinde Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Immer wieder versuchen

Betrüger mit überhöhten Schecks an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Wenn Sie

von einem Fremden Geld erwarten und dieser Ihnen einen Scheck ausstellt, der

viel zu hoch ist – dann Vorsicht! Bei solchen merkwürdigen Geschäften geht es

meistens nicht mit rechten Dingen zu.

Diese Erfahrung hat auch eine Frau aus der Verbandsgemeinde Landstuhl gemacht.

Sie bot über eine Internetplattform ihre Ferienwohnung zur Vermietung an. Ein

Interessent wollte die Wohnung ab Mitte April für einen Monat mieten. Als

Anzahlung erhielt die 55-jährige Frau per Post einen Scheck über 5700 kanadische

Dollar. Sie reichte den Scheck bei ihrer Bank ein. Kurze Zeit später wollte der

vermeintliche Mieter dann die Buchung der Wohnung stornieren und bat um die

Rücküberweisung der Anzahlung auf ein spanisches Konto. Die 55-Jährige wurde

misstrauisch und meldete sich bei der Polizei. Wie sich herausstellte, war der

eingereichte Scheck ungültig. Der Frau ist kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |elz

Unfallflucht – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Fahrerflucht in der Kurt-Schumacher-Straße

ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zwischen Montagabend und

Dienstagmorgen hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 49 ein

parkendes Auto beschädigt. An dem Ford Ranger entstand ein Schaden in Höhe von

mindestens 3.000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur, weshalb die

Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei

Kaiserslautern zu wenden. |erf

In Schultoilette gezündelt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in einer Schule einen Abfalleimer angezündet. Ein Lehrer entdeckte den Brand in einem Toilettenraum und löschte die Flammen. Durch das Feuer wurden der Eimer zerstört und einige Wandfliesen in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Zeugen, die Angaben machen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf