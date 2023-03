Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mountainbike aus Tiefgarage gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße Ecke Ferdinandstraße, 21.03.2023, 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Louisenstraße wurde am Dienstagnachmittag ein Fahrrad aus einer Tiefgarage entwendet.

Der Besitzer eines Mountainbikes des Herstellers „Cube“ – Modell „Attention 29“ – hatte sein schwarzes Rad gegen 13.30 Uhr in der frei zugänglichen Tiefgarage seiner Wohnanschrift (Ecke Ferdinandstraße) abgestellt und fest angeschlossen. Gegen 18.30 Uhr musste er feststellen, dass das rund 1.200 Euro teure Fahrrad samt dem angebrachten Gliederschloss gestohlen worden war.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mehrere Schmierereien angezeigt,

Königstein im Taunus, Klosterstraße / Heuhohlweg / Forellenweg, 19.03.2023 bis 21.03.2023

(pa)In Königstein kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Fällen von Farbschmierereien. Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass in der Klosterstraße zwei Blumenkübel der Stadtgalerie mit Sprühfarbe verunstaltet worden waren. Eine weitere gleichgelagerte Sachbeschädigung wurde am Dienstagmorgen im Heulhohlweg an einer Mauer am Bahndamm festgestellt und zur Anzeige gebracht. Im nahegelegenen Forellenweg wurde darüber hinaus ein Hoftor zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mit Farbe beschmiert. Alle vorliegenden Strafanzeigen werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bearbeitet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.